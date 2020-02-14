【歸隱田園．四】反璞歸真　賦予古城文創價值

內地的文化藝術圈下鄉潮中，雲南的大理可算是元祖式目的地。位處西南，滿載歷史，蒼山洱海，傳統白族地區文化及建築，兼收西方嬉皮文化。過去二十多年來，它完全體現烏托邦式慢生活想像。自1999年，畫家方力鈞和岳敏君已在大理開設工作室，後來由方力鈞媽媽打點，又開設了一間小旅館。十多年前去串門，最有印象是周邊的懶人酒吧。像替大理定下宣傳形象。來！懶一下，一切重新開始。

退下來，靜思，一種桃花源式中國文人想像。經歷起碼二十年，大理可以作為文人歸山的最早例子。令它名聲遠播的，還有建在洱海島上舞蹈家楊麗萍的青磚玻璃別墅，早在網紅「打卡點」出現前就成為景點，去年一度關停，如今再對外開放，下午茶368元一位。不過，大理最引人隱歸的誘感，是這裏的生活靈感。

地 點：雲南省大理白族自治州

下鄉人：導演張揚、媒體人封新城

封新城將大理作為後花園，重新定義離城還鄉的意義，並為大理古城賦予文創價值。（作者提供）

鄉間靜思 回歸創作本源

導演張揚示範了「下放鄉間，反而提升創作」這回事。長居大理前，他曾是中國最有商業頭腦的第六代導演，《洗澡》獲獎又大賣，被認為巧妙地平衡商業娛樂和中國現實描寫。但那是多年前的事，後來他近乎創作難產。但數一數他近年的作品，產量忽然驚人起來。

2017年，兩部西藏文化相關的電影《岡仁波齊》和《皮繩上的魂》口碑極佳，前者更有逾一億元人民幣票房，可以在中國院線上映，變相成為奇蹟商業片。有關大理的作品，還有《大理的聲音》，一部全用現場環境聲音畫面構成的紀錄片。之後還有另外兩套：《火山》和《貓果果考試記》。毫無疑問，大理成為了藝術家的繆斯。

「影片延續了《岡仁波齊》的即興拍攝風格，從現實生活中取材。沒有對白演出和故事，就是當地的大自然聲音。」可能只有在這種鄉間環境，一種陌生效果，才會從題材或手法上想到突破。這就像一位藝術家通過選擇生活地點而獲得創作重生的過程。

張揚曾坐在洱海邊遙看蒼山落日，反思創作的初衷。（作者提供）

「一個人在大理的時候，坐在洱海邊，看蒼山的落日，問自己為什麼要拍電影？電影對自己意味着什麼？」此後，他才想到去西藏拍攝。因為像回到最初想拍片的時光。

於他而言，曾經的成功，都算是俗。「試圖把商業和藝術結合表達。但懷着這樣的心態拍攝了《落葉歸根》、《無人駕駛》和《飛越老人院》後，就覺得愈來愈擰巴（偏執），再這樣拍下去，就找不到自己了。」經過大理的洗禮，才有了後來的《岡仁波齊》這部朝聖之旅式作品。

現在張揚主要在大理生活，到處拍攝之外，也經營着小客棧，在旅店會碰到很多藝術家、畫家、詩人。「特喜歡這裏英雄不問出處，日常就是吃吃喝喝，參與聚會及市集。」最大改變是，來到大理，讓他在創作理念上，再不考慮商業上的事。就如在這裏生活可以很簡樸，拍電影其實也可以。

《岡仁波齊》劇照

「微隱」生活 連結人與土地

最新加入大理的文化界大腕是《新周刊》前主編封新城，他現在的身份，已變成大理千宿文旅董事長。大理作為後花園，由過往重新定義離城還鄉的意義，到現在作為新產業基地，見證了下鄉潮如何為鄉間重塑文創價值。

現在的大理老城，床單廠藝術區相當熱鬧，泊心雲舍．MCA成為網紅酒店。封新城進駐的地方鳳羽，則在老城外60公里。其規劃在中國完全沒有可參考的案例，那是一個結合民宿、主題旅遊、親子消費、戶外藝術節、農產品開發及古城重建的野心項目。他自己的藝文空間，叫退步堂。出自布袋和尚的詩句：手把青秧插滿田，低頭便見水中天；心地清靜方為道，退步原來是向前。

那意思清楚不過，所謂退隱，實則是向前。鳳羽古城正是這位資深傳媒大佬的另一生命篇章。猶如在做周刊時想出多個具影響力的新詞彙，他把自己界定為「微隱」：一種融於這個時代的生活方式。歷經繁忙的都市生活，通過這樣半退隱的方式，重新思考我們與土地、自然有什麼聯繫。

封新城（左）退隱古城過慢生活。旁為傳媒人李鴻谷。（作者提供）

這像一個大型開發項目？封新城會用說過多遍的遭遇回應：曾有人問他，「你要重建這六十多棟宅子嗎？」他回覆，「不，我要維持你看到的這個樣子。」

但具體而言，發展概念是：軟鄉村，酷農業，融藝術，慢生活。由此，先有退步堂可居住，有周邊的綠化農田，開發當地特產如蜂蜜、火腿、茶葉、核桃、手工藝品等。參考日本眾多鄉間戶外藝術節，如越後妻有或瀨戶內，舉辦融入大自然的戶外展覽，從而帶動社區重建和文創旅遊。

「我覺得鄉村有不可碰觸和改變的部份，那種特殊的本土氣息，那種安祥感。外面的人來到這裏，可以得到放鬆，得到能夠做夢的東西，但絕不能用急速的商業化來撕裂這個氛圍。我們已經有過太多教訓了，如麗江，以及大理的雙廊古鎮。」經驗老到之人有教訓遵守。下鄉不能高高在上以為是來開發。「進入的方式很重要，對土地和傳統要帶着敬畏，你來是要主動融入這地方，而非傲慢地改變它。外來者和本地人一起學習，一起融合，把創造力激發出來，這才是鄉村長久的活力源頭。」

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上文刊載於第200期《香港01》周報（2020年2月10日）《新下鄉時代 退隱山林建理想國：反璞歸真 賦予古城文創價值》。

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