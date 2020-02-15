【武漢肺炎．深度】接回滯留湖北港人的幾點思考

新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，自疫情爆發後，多個國家紛紛包機從武漢撤走僑民，港府卻一直對數千計滯留湖北港人的苦況無動於衷。三天前（12日），政制及內地事務局終於確認，現時2,000多名滯留湖北省的港人當中，有10人確診感染新型冠狀病毒，正在當地醫院接受治療。面對疫情日益嚴重，湖北港人孤立無援，到底政府為何遲遲未有撤走他們的行動？局方表示，從疫區接載市民返港屬高風險安排，政府須審慎評估公共衞生風險及可行方案。事實上，出於人道救緩的考慮，撤走港人的工作刻不容緩。在政府尋覓理想隔離地點之際，港人亦應本着同理心一同抗疫。

隨着疫情發展嚴重，湖北省內多間醫院不勝負荷，滯留當地的港人只能「自求多福」，祈求自己不染上任何疾病。這批港人除憂慮糧食短缺外，當中亦有長期病患者急需藥物援助及醫護人員照料，更絕望的是，他們不知自己何月何日才能回港。立法會議員梁美芬早前透露，已聯絡到航空公司願意接戴港人，航空業界亦指出，安排包機前往湖北在技術上並無問題，衛生防護中心人員亦可配備足夠防護衣物隨機。顯然，包機並非難題，港府目前所面對的真正難關，在於設置足夠隔離中心，容納高風險的湖北港人及陸續新增的本地個案。

湖北省內多間醫院不勝負荷，拒絕收症——滯留當地的港人只能「自求多福」，祈求自己不染上任何疾病。（資料圖片）

市民須易地而處抱同理心

政制及内地事務局早前就表示，撤走湖北港人一事的關鍵是尋覓足夠容量的檢疫地點，確保港人返港時不會互相感染，社會在這方面的支持十分重要。然而，近日民情卻反映出港人未有在疫症蔓延時體現同舟共濟精神，政府多番尋找合適的隔離中心選址，卻屢屢遭到各區議會激烈反對。起初政府徵用距離民居只有500米的粉嶺暉明邨，居民不滿可以理解。但以美孚翠雅山房為例，儘管防疫專家袁國勇明言山上的隔離中心不會對附近居民構成威脅，深水埗區議會仍然無視科學意見，反對政府徵用翠雅山房。近日多個區議會亦有反對政府徵用附近地域作隔離中心，「各家自掃門前雪」的心態顯而易見。

事實上，2003年沙士（SARS）爆發期間，政府就曾徵用天水圍天恩邨及鑽石山瓊軒苑作臨時醫護宿舍。在抗疫時期設置隔離中心乃無可避免之事，市民理應回歸理性，相信專家意見，明白安全距離下的隔離點並不會提高社區的衛生風險。現時康文署轄下的三個檢疫中心經已飽和，若政府設置隔離點的工作一再拖延，湖北港人返港之日不但遙遙無期，本地個案及醫護無處容身亦只會妨礙抗疫工作。

儘管防疫專家袁國勇明言山上的隔離中心不會對附近居民構成威脅，深水埗區議會仍然無視科學意見，反對政府徵用翠雅山房。（資料圖片／余俊亮攝）

在湖北「撤僑」一事上，社會難免有反對聲音，有部份人士或認為北上港人被困是咎由自取。但疫情擴展之勢難以預測，滯留港人事前並未得悉「封省」，以致毫無準備。當中就有一名15歲本港少年於農曆新年間獨自前往湖北探望外婆，卻未能趕在當地「封城」前離開，情況令人擔憂，假如這批港人是我們的親朋好友，相信我們亦不會抱獨善其身的心態，任由他們面對糧食不足、缺乏長期病患藥物等人道災難而無動於衷。不論是設置隔離中心或從湖北「撤僑」，港人都應該抱一同抗疫、「齊上齊落」的心態應對——需知道，我們面對的敵人是疫症本身，而非深受其害的無辜市民。

政府應增加隔離中心選址的透明度，向市民展示其他已檢視的隔離中心選址。（資料圖片）

政府宜開誠布公增透明度

當然，政府有效的防疫措施是市民同心抗疫的大前提。從湖北接載港人返港乃高風險行動，市民難免有所顧慮，若政府處理不慎，或會引來大規模的社會反彈。除了引用專家的科學意見讓市民放心外，政府亦應增加隔離中心選址的透明度，向市民展示其他已檢視的隔離中心選址。以石崗軍營及迪士尼樂園附近的竹篙灣第二期空地為例，皆為可行且較易獲得社會支持的隔離點，政府理應繼續努力與相關持份者協調，並向社會解說相關工作。過程中，政府應盡力讓市民明白，在以上選址未成功落實前，於靠近民居但安全隔離下設置檢疫中心是別無他選、解決疫情燃眉之急的選項。

除此之外，在徵用地方時與市民積極溝通亦是政府的基本責任。以火炭駿洋邨一事為例，政府以「霸王硬上弓」姿態，在未有聯絡地區社群前已徵用土地，該區居民自然感到不受尊重。事實上，政府在設置檢疫中心一事上接連遇到社區反對，在政府陷入前所未見的信心危機下，當局理應意識到管理民情、與居民積極溝通的重要性。隨着疫情發展，政府好應該重整旗鼓，審慎制訂周全的防疫決策，帶領市民一同齊心抗疫。

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