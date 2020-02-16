【武漢肺炎】回望SARS　香港永不學會的教訓（上）

「疫症」一度是現代港人覺得是遙不可及的詞語， 誰人想到十七年間會先後重創香港。2003年，嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）突如其來，疫症肆虐逾半年，香港淪為疫區、淘大花園成重災區、威爾斯親王醫院封鎖8A病房、市民搶口罩的畫面銘刻在港人深心處，相隔十七年，2003年的往事卻隨着新型冠狀病毒肺炎（新型肺炎，COVID-19）來襲而再被勾起，當年的SARS猶如一場震撼教育，但我們有否汲取SARS帶來的慘痛教訓？當年寫下的種種防疫建議，又有多少是未兌現的空頭支票？

前事不忘，後事之師。新型肺炎成了港人這一個多月來的夢魘，而對當下年輕人或老一輩而言，十七年前的SARS回憶被重新喚醒。在2003年SARS一疫，香港有1,755人受感染，299人被奪去性命，當中包括八名醫護人員。

2003年沙士爆發期間，淘大花園E座出現超級傳播者，其身上的病毒因大廈的U型聚水管乾涸，隔氣失效致病毒倒流傳入其他住戶的浴室，感染逾300人。（資料圖片／路透社）

當年抗疫過後，各界對政府及醫管局處理疫症的手法頗有異議，催生出三份報告：特區政府委任英國專家的委員會報告、醫管局成立的檢討委員會報告及立法會的調查報告。2003年5月28日，政府委任11名國際、內地及本地專家，包括時任英國皇家醫學院公共衞生醫學院主席葛菲雪、英國全國衞生服務大奧文街兒童醫院管理局主席錢卓樂爵士及廣州呼吸疾病研究所所長鍾南山等，成立「嚴重急性呼吸系統綜合症專家委員會」（「專家委員會」），分為「公共衞生小組」以及「醫院管理及行政小組」，就SARS在港爆發作出研究，並為本港醫護體制提出改善建議，當時全體成員於8月來港視察，在10月初向行政長官提交《汲取經驗 防患未然》報告。在253頁報告中，專家們提出諸般處理疫症、改善醫療體系及加強研究等共46項建議，但認為沒人應受譴責及為事件負責，因而引起公憤。

另一邊廂，醫管局在同年5月成立「SARS疫症檢討委員會」（「檢討委員會」），委任時任賽馬會主席夏佳理、醫管局主席梁智鴻等七人，檢討醫管局處理SARS的表現，花了三個多月時間完成報告書並提出45項改善建議。然而當年這份報告書亦不被公眾「收貨」，報告雖闡述管理層與員工溝通、抗疫工作等範疇出現的問題，但卻認為此源於醫管局缺乏一套「大型疫症的應變機制」，才出現管理、指揮及內部與對外溝通等不足，因此無人失職。當時醫療政策評議會發言人、現屆立法會議員郭家麒便批評報告只為醫管局開脫。

多數香港人曾經經歷2003年沙士一疫，也是疫情最慘重的地方，事後政府發表兩份報告，卻被批評是為醫管局開脫。（資料圖片／路透社）

兩份報告顯然不為社會接受。立法會內務委員會早於當年5月通過一項議案，要求政府「在2003年10月或之前，成立獨立調查委員會，調查真相，追究責任」，惟政府認為毋須在專家委員會以外，另立獨立調查委員會。直至10月初，立法會衞生事務委員會研究專家委員會報告後，再次建議由立法會進行獨立調查，查找責任，經商討後立法會終在10月29日通過成立「嚴重急性呼吸道綜合症專責委員會」（「專責委員會」）決議案，調查政府與醫管局處理疫症的手法及管理層責任，而專責委員會的主席正是時任民主黨成員、現任勞工及福利局局長羅致光。《調查政府與醫院管理局對嚴重急性呼吸系統綜合症爆發的處理手法專責委員會報告》於2004年7月發表，除了批評個別政府官員及管理層外，亦提出改善建議。

現任勞工及福利局局長羅致光曾於2003年末成為「嚴重急性呼吸道綜合症專責委員會」主席，調查政府與醫管局處理疫症的手法及管理層責任。（資料圖片）

事實上，三份報告的建議均與傳染病監察及通報機制、應變計劃、與公眾溝通等有關，指向性相類，旨在推動本港公營醫護系統做足準備，應付日後可能再次出現的傳染病。政府事後成立「嚴重急性呼吸系統綜合症專家委員會報告建議監督委員會」，檢視專家委員會報告共46項建議的落實進展。無可否認，政府在SARS後數年，推動不少改革：如果再爆發SARS，醫管局開發的「SARS電子資料庫（e-SARS）」數據系統可追查14間急症醫院的入院資料，再配合警方的「重大事件調查及災難支援工作系統」及衞生署的「中央個案接觸資訊系統」，追查與患者有接觸的人士，盡早隔離及給予治療。

當時專家委員會更建議將系統提升及常規化，以支援控制傳染病。至2016年5月，衞生防護中心全面啟用「傳染病資訊系統」（CDIS），連結全港衞生機構和社區院舍，並簡化傳染病呈報機制步驟，將現行疾病監控系統集合在一個綜合電子基礎平台，任何公立醫院及醫療機構的註冊醫生，均可經該系統呈報傳染病個案，供衞生防護中心跟進，遏止傳染病蔓延。政府還按專家委員會報告建議，在2004年成立衞生防護中心，防控傳染病為其職務及權責之一，經去年檢討後，將六個服務單位重組並增至七個，包括傳染病處、非傳染病處和健康促進處、緊急應變與項目管理處，發展將以疾病預防與健康促進工作為先。

本港公立醫院現時的應變級別為「緊急」。 （資料圖片）

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上文節錄自第201期《香港01》周報（2020年2月17日）《回望SARS 香港永不學會的教訓》。

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