【肺炎．深度】澳門連續13日無新增個案　抗疫神話這樣煉成的

新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，截至2月17日，香港累計確診57宗病例，而澳門自2月4日累計確診10例後，已連續13天沒有新增確診病例，而且已有5人痊癒出院。回首17年前非典型肺炎（沙士）肆虐時，澳門只有1例確診並治愈的「抗疫神話」，加之在是次疫情中，澳門的實名制口罩供應與香港「千金難求一罩」的殘酷現實形成鮮明對比，當地的公共衛生危機管理成效再次拋離香港。值得一提的是，澳門的成功並非是幸運巧合，既是澳門懂得善用「一國」之利打破「兩制」分野，也是當局多年來在公共衛生管理工作中的厚積薄發。

防疫難度不亞於香港

善用「一國」之利打破「兩制」分野

在專業人才儲備上，香港有著明顯的優勢。香港醫學界不乏參與沙士一疫的專家學者，醫療水平達世界水準；而澳門不僅在專家班子上不及香港，其醫療資源也被指短缺，例如2017年澳門轉介往港病人逾1300人。在人流管控上，香港也困難重重，以2018年為例，13個出入境管制口岸共錄得3.14億人次出入；然而，一海之隔的澳門，30平方公里的面積僅為荃灣區面積的一半大小，人口密度卻是香港的三倍多，穩坐全球人口密度最高的國家和地區榜首，2019年有1.94億人次出入境。

如此人才資源緊缺、人口密度極高的情況下，一旦爆發公共衛生危機，澳門顯然處於更危險的境地。但是，相對於香港政府分幾次把出入境口岸減少至三個，更高危的澳門並未採取任何「封關」以壓縮人流的措施，那麼，它為何仍能有效控制疫情？

截至2月17日，香港累計確診57宗病例，而澳門自2月4日累計確診10例後，已連續13天沒有新增確診病例，而且已有5人痊癒出院。（澳門新聞局）

從即時性的防疫措施來看，澳門都被譽「先知先覺」，香港卻屢屢被批「反應遲緩」。除了人人讚譽的「保障口罩供應計劃」，確保每名澳門居民每10日可以成本價8澳門元購買10個口罩之外，已故的立法會前醫學界議員勞永樂曾於沙士後撰文，慨嘆澳門控制疫情的驕人成績，與香港以至內地省市，簡直有天淵之別，而當中的關鍵因素，在於澳門官員及醫療人員懂得利用「一國」之下地區之間有緊密聯繫的優勢，以消除「兩制」之間的繁文縟節，令兩地人員直接交換最新疫情資料，以盡早謀取對策，但香港卻死守「兩制」分野，事事報請中央，結果卻製造了不必要的地區屏障。

事隔17年，面對新型肺炎疫情來襲，澳門再次完美示範「一國兩制」。澳門特首賀一誠早於1月22日，已邀請國家衛生健康委員會高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山，就防疫措施提供意見；事後，他亦一直與鍾南山保持聯絡，隨時因應疫情調整措施。另外，在1月23日，賀一誠也已與珠海市招開聯防會議，雙方決定加強出入境防疫措施，禁止發燒人士出入。反觀香港特首林鄭月娥，該聯絡的，似乎沒有聯絡。

澳門政府推行「保障口罩供應計劃」，確保每名澳門居民每10日可以成本價8澳門元購買10個口罩。（資料圖片／歐陽德浩攝）

公共衛生管理非一蹴而就 後人哀之更要鑒之

在沙士中付出了慘痛代價的香港，多年後的抗疫決策依然連連失誤，實在難脫「好了傷疤忘了疼」的嫌疑。反觀當時未受疫情打擊的澳門，卻更注重反思並前瞻公共衛生危機的應變機制，不斷提升其公衛管理的能力和水平。

澳門的公共衛生管理舉措分為衡常、長遠規劃和危機應對三個部分。澳門公共衛生學會創會理事長湯加耀在《回歸十年以來澳門公共衛生應急體系建設》中指出，澳門公共衛生能力建設包括公共衛生應急能力建設的發展進程，體現於六個方面：政策、法律、組織、能力、社區、網絡。

在衡常的公共衛生工作上，政府制定宣示公共醫療改革和公共衛生政策，如2003年的「健康城市」政策，2003年確立，承諾將盡一切努力，團結社會各界，改善社區環境，提高生活質素，致力將澳門發展成為美好、和諧的健康城市；2004年，澳門已加入世界衛生組織倡導的「健康城市」計劃；直到現在，計劃的系列活動如全民健步走、衛生教育嘉年華等仍然定期舉行。公共衛生問題已不僅依賴於市民自覺自律的文明習慣，還需法律與之配合才能令舉措更加有效。意識到以社區為單位的傳染嚴重性後，澳門衛生局致力推廣「社區動員，全民參與」的理念並展開相關立法工作。

2004年，澳門已加入世界衛生組織倡導的「健康城市」計劃；直到現在，計劃的系列活動如全民健步走、衛生教育嘉年華等仍然定期舉行。（資料圖片）

對公共衛生危機，澳門時刻保持警惕，創設了許多跨部門統籌機制，如健康城市委員會，各個危險疾病的統籌小組等，促進對公共衛生重大或緊急情況的調查和處理。在衡常衛生工作的基礎上，將危機應變納入其中，加強突發傳染病的防控。澳門衛生局2018年工作報告中指出，衛生局網頁上設立了「私人診所傳染病定點監測系統」頁面，供私人診所填報資料，並對參與醫療補貼計劃的私人診所進行傳染病監測，以及製作每周監測報告和對外公佈。除此之外，澳門還會定期舉行對應急預案的模擬演習，以提高危機發生時的處理能力和速度，如派流動醫療車及醫療隊參與跨部門大型聯合演練。公共衛生危機從來不是靜態發生，而是動態波及多地區，對衛生事件的敏感和戒備尤為重要。在日本和台灣地區麻疹暴發時，澳門衛生局採取了追蹤接觸者及為成人居民、航空公司機組人員緊急接種等多項措施，成功避免麻疹疫情擴散到本地。

澳門創設許多跨部門統籌機制，如健康城市委員會，各個危險疾病的統籌小組等，促進對公共衛生重大或緊急情況的調查和處理。（澳門新聞局影片截圖）

為從長遠角度培養訓練相關人才，提升專業人員的能力和質素，如疾病預防控制、公共衛生化驗、臨床救治等專業能力。不是閉門造車，而是並積極與周邊地區如廣東省、香港特區、台灣地區合作，促進信息交流和人員聯繫。如衛生局於2018年12月邀請了世衛派員，為中國國際應急醫療隊（澳門）核心隊員進行培訓，改善設備、藥物、運作流程和規範人員要求。有 30 名澳門核心隊員參加此培訓。

當然，澳門的公共衛生管理並非面面俱到，也不宜盲目鼓吹。但香港經此一疫，既需要從縱向回顧歷次公共衛生危機，認真總結吸取教訓，同時要在橫向學習友鄰制度、措施及執行優點，而不是抱着順其自然的「佛系」心態，避開結構性調整，一次次重蹈覆轍。正如《阿房宮賦》中所言：「後人哀之而不鑒之，亦使後人而復哀後人也。」

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