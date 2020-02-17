【上流寄生族．影評】奧斯卡報捷　華語電影可從中借鑑什麼？

第92屆奧斯卡金像獎在美國時間2月9日頒獎，最後在《上流寄生族》全勝之下落下帷幕，電影囊括最佳影片、最佳導演、最佳原創劇本及最佳外語片。這是有史以來首度由非英語對白電影獲得奧斯卡最佳影片獎項，這四項大獎也是亞洲電影在奧斯卡歷史上的最好成績。同期入圍多項提名的《愛爾蘭人》及《小婦人》均未能斬獲重要獎項。 撰文︰寇斯珮

在很多人心中，《上流寄生族》的成功令人鼓舞，於是又掀起了舊話題，華語電影有可能和韓國電影比肩嗎？大眾產生這樣的想法並不意外。曾幾何時，韓國電影確實深受華語電影的影響，尤其是香港電影。整個韓國電影工業起步也相對較晚，吳宇森、成龍、陳可辛等曾先後在荷里活發展，來自台灣的李安更獲這個夢工場廣泛認可。但大家可能忽略了韓國電影工業化甫進入新世紀即已開始高速發展，當年《我的野蠻女友》震驚亞洲，之後十多年來的發展一直未有停歇。去年推出的《炸雞特攻隊》更是一記明證。這部電影完全是藉類型片向香港電影致敬，它比很多香港經典電影的翻拍和續集都更具神髓。何處該搞笑、何處該緊湊、何處該是動作大場面，電影人都能純熟運用商業電影方程式。

《上流寄生族》全勝之下落下帷幕，電影囊括最佳影片、最佳導演、最佳原創劇本及最佳外語片。（Getty Images）

論作者電影，華語電影平均水平不比韓國差。但論類型片，華語電影如今卻敗下陣來。像《上流寄生族》由「作者導演」拍類型片，華語電影更是難有導演可以做到—今日李安似乎應該歸類為荷里活導演。內地影迷在網絡上為自己人打氣，認為韓國電影拍不出《流浪地球》，這其實不過是文字遊戲。韓國電影如今拍黑幫片、喪屍片、動作片和鬧劇片都很成功，拍一部成功的科幻電影只是時間問題。

近年，內地愈來愈嚴厲的「龍標」審核肯定為電影創作帶來了桎梏。《上流寄生族》本身也不符合內地審查標準，這部電影只能經由非法下載在內地傳播。如果奧斯卡獎項算是為電影品質和製作工藝背書，這似乎意味着2019年最好的商業類型電影沒法獲得內地電影機制認可。現時合拍片如果不能過審，在港台上映在一定程度上也屬於違規。這樣的情形，確實不利於電影創作。

《上流寄生族》本身也不符合內地審查標準，這部電影只能經由非法下載在內地傳播。（《上流寄生族》劇照）

有影迷以泰國和伊朗為例，認為審查並不一定影響電影品質。泰國和伊朗的確出了不少電影大導，華語世界同樣也有。不過，這些泰國和伊朗的知名優秀導演，電影都不能在本國上映。他們的優勢是，即使不在本國上映，他們在海外拍片不僅可以獲得資金，而且可大規模上映，對導演事業還有幫助。但華人導演假若要徹底不顧審查，就意味着放棄內地市場，相關的工業聯繫同樣會被切斷。我們不得不承認，大部份華人導演在華語地區生活，他們的作品始終以華人為主，放棄了最大的華語市場，他們的創作就失去大部份商業機會。這就是為何如今所有成名導演都費盡心思希望掌握審查規律，想要以各種方式拍出下一部電影。

但除了審查問題，華語電影也面臨很多疑難。收益最豐厚的內地市場最近幾年票房增速放緩，今年再遇上疫情，大部份賀歲片撤出檔期，很多影院空無一人。如果工業發展停下腳步，各種尚在建立規則的制度便難以完善。各個崗位的權益若不能保證，沒有好劇本、好演員、好的製作人員配合，同樣拍不出一部好的類型電影。去年的美國電影其實頗為精彩，只不過大多數未能好好宣傳及獲奧斯卡提名。《神探白朗：福比利大宅謀殺案》與《上流寄生族》分屬同一類型，但前者主力嘲弄本國政治，似乎開罪了許多保守的評審，後者看似在講現實社會，態度卻非常含糊，或許也是它更為討好的原因吧。有人講，這是美國電影工業對自己學生的肯定。以此論之，《上流寄生族》確實是一部非常「美國」的韓國電影，它源自同一種配方，加之精妙的計算，最終成就了一部叫好叫座的主流電影。

《上流寄生族》確實是一部非常「美國」的韓國電影，它源自同一種配方，加之精妙的計算，最終成就了一部叫好叫座的主流電影。（Getty Images）

回到基本步，獲得奧斯卡並不見得是對一國電影全方位最優良的肯定。韓國電影每年同樣出產大量平平無奇的作品。如果真想要以對方為目標，需要認真想想韓國電影的優勢何在，也不能盲目相信自己的優點。有才華的獨立電影人需要得到支持，而工業建設上應該有規條可遵循，創意也應該得到尊重。不過，一味抓住自己的高票房電影便以為自己可以變成世界第一，並不務實。

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上文刊登於第201期《香港01》周報（2020年2月17日）《從《上流寄生族》奧斯卡報捷想起 華語電影可從中借鑑什麼？》。

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