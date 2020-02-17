【猛禽暴隊：解瘋小丑女．影評】女權命題過大 反派狂而不奸

本屬陪襯的反派近年相繼「坐正」，加上女權意識高漲，《猛禽暴隊：解瘋小丑女》（Harley Quinn: Birds of Prey）完全切合荷里活的政治正確風潮。不過，「小丑女」虛有反派之名，未見反派之實，而且其揭櫫的女權命題矯枉過正，以致劇力不足。當《JOKER小丑》將DC漫畫改編電影推上高峰，沒料到此片卻將此拖回低谷。 撰文︰李美

近年，以反派為重心的電影愈吃香。2016年的《自殺特攻：超能暴隊》令「小丑女」人氣旺盛，故成功獨立開戲。女主角瑪歌羅比（Margot Robbie）一如前作，狂放演繹癲喪性格，可惜電影與前作犯上同一毛病，乃劇本設定只「狂」不「奸」，僅刻劃肆意施暴一面，而且劇情猶如傳統英雄片，主角皆是好人或聖人。這齣反派電影多少名不副實，浪費了反派「反客為主」的破格設定。

主角瑪歌羅比（Margot Robbie）一如前作，狂放演繹癲喪性格。（《猛禽暴隊：解瘋小丑女》劇照）

所以，與其說本片是一齣反派電影，不如說是徹底的女權電影。戲中主角「暴隊」不單清一色全女班，更由華裔女導演閻羽茜（Cathy Yan）執導，劇本亦由女編劇執筆，不難想像，本片會由主觀的女性角度出發。電影強調「女性當自強」，不靠男人而靠自己打出一片天，相關立論固然可取，但劇本為了強化此點，不惜將男性角色嚴重矮化，其中男性大反派弱得交關，與一眾女角形成強烈反差，結果令原本應有的正邪對碰失去張力，最後的高潮對陣，甚至達至尷尬地步。

荷里活近年喜歡強調「政治正確」，包括在漫畫英雄片注入女權意識，要在敘事與言志之間取得平衡，則略嫌未夠成熟。本片跟《聖誕大凶日》便是失敗的女權電影例子，後者的人設與說教更不堪入目。反之，諸如「女版John Wick」的《原子殺姬》，女主角的動作設定便不如本片般「屈機」。另外，《神奇女俠》所涉的心理轉折，劇情也具說服力得多。說到底，女性過於強勢跟男性過於強勢，其實沒有分別，同樣使人生厭。

《猛禽暴隊：解瘋小丑女》的劇情主軸講述小丑女與小丑分手後「失戀大過天」，她決定重新振作，不再依靠男人。（《猛禽暴隊：解瘋小丑女》劇照）

《猛禽暴隊：解瘋小丑女》的劇情主軸講述小丑女與小丑分手後「失戀大過天」，她決定重新振作，不再依靠男人。當小丑女回復單身，各路原本懼怕小丑的仇家遂空群出動。「全世界追殺一人」的設定，無疑極似《殺神John Wick 3》，此片大可發揮成過關斬將的緊湊戲碼，惟當中有一個重大前提，就是對手必須足夠強大—大衛戰勝歌利亞肯定好看，歌利亞戰勝大衛又有何睇頭？

本片最大敗筆，乃過於側重女角的強悍，反觀由嘍囉至老大的男反派皆虛有其表、弱不禁風。其中由演技派明星伊雲麥葵格（Ewan McGregor）飾演的主要反派角色Roman Sionis，雖貴為葛咸城的「教父級」人物，但觀眾只見他不斷出醜，既被其中一位女角偷去重要寶物，手下「猛將」也如同骨牌，他最後的下場既可笑又可憐。

上述安排或令崇尚女權的觀眾看得過癮，因為男角基本淪為被訕笑一方，全盤處於「下把」位置，窩囊又無能。至於除小丑女以外的女角，譬如扒手女童、以十字弓聞名的女獵人、懂「獅吼功」的女歌手，以至是失意女幹探等，全部光環披身，即使被男人一次又一次圍攻，觀眾也不用替她們擔心，過程可謂無驚又無險。

本片男角基本淪為被訕笑一方，全盤處於「下把」位置，窩囊又無能。（《猛禽暴隊：解瘋小丑女》劇照）

平情而論，戲裏呈現的強烈女權意識，恐怕只是溫室設定下的虛火，根本不切實際，份屬鴕鳥心態。

再數下去，在漫畫英雄片裏成為「不成文傳統」的彩蛋，放在本片亦有點「反高潮」。與Marvel玩味甚濃的《死侍》系列相似，戲中「彩蛋」縱然是跟大家開玩笑，但其所包含的「耍」觀眾意味，看倌是否受落則見仁見智。

今次「小丑女」卻被「政治正確」拖了後腿，過於強調女權而忽略角色本身。（《猛禽暴隊：解瘋小丑女》劇照）

不必諱言，DC漫畫改編的電影，失意之作多於水準之作。不論《正義聯盟》抑或《自殺特攻：超能暴隊》，明顯是想跟從Marvel宇宙觀，然而，處理卻太過急就章；後來的《神奇女俠》、《水行俠》、《JOKER小丑》，皆成功回歸基本，銳意在角色刻劃上花工夫，出來效果叫好叫座，令人期待DC是否摸出正途。

非常遺憾，今次「小丑女」卻被「政治正確」拖了後腿，過於強調女權而忽略角色本身。今年將上映《神奇女俠》續集，但願DC可以重拾正軌。￼

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上文刊登於第201期《香港01》周報（2020年2月17日）《《猛禽暴隊：解瘋小丑女》 女權命題過大 反派狂而不奸》。

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