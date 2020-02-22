【科技．未來】跑手「轉會」　鞋廠跟風　當厚底跑鞋成主流

自肯尼亞馬拉松跑手傑祖基（Eluid Kipchoge）穿上Nike Vaporply厚底跑鞋大幅度打破世界紀錄、並成為首名在兩小時內跑完全馬的人類後，這系列跑鞋迅即成為全球跑手新寵，並橫掃各大馬拉松賽場。

承接上文︰【科技．未來】泡棉技術革新 如何成就「神級」跑鞋？

難怪愈來愈多跑手「轉會」Nike。日本著名的「箱根驛傳」長跑接力賽，參賽選手素來都愛穿Asics和Mizuno等本土品牌，但今年1月舉行的那屆，有高達84％選手穿着Vaporfly NEXT%，穿着Asics的跑手則由去年51名大幅減至今屆僅7名。亦有少數與其他鞋廠簽訂贊助合約的精英跑手決定穿上Nike跑鞋，去年孟買馬拉松冠軍兼刷新場地紀錄的Derara Hurisa便從另一名跑手借來Vaporfly 4%作賽，他聲稱：「我常用的跑鞋在飛機航班中遺失，仍在等候中。」更有些其他鞋廠贊助的跑手被眼利的觀眾發現在比賽中穿上塗黑了的Vaporfly，試圖避過贊助商的目光。

除了「箱根驛傳」，今年1月在日本群馬縣舉行的「驛站接力賽」，大部份選手也穿着Vaporfly NEXT%作賽。（資料圖片）

其他鞋廠在備受壓力下，紛紛推出新鞋。最先推出新鞋款與Nike Vaporfly競爭的是法國品牌Hoka One One，它的CarbonX跑鞋被設計為用於去年5月一場特別賽事，美國跑手Jim Walmsley穿上它刷新了50英里的世界紀錄。去年，New Balance發表了碳板泡棉跑鞋FuelCell 5280；Saucony也發表了Endorphin Pro；Brooks亦將於本月底推出Hyperion Elite。

縱使不斷有新鞋推出，但它們可否複製Vaporfly的成功卻是另一回事。New Balance副主席（跑步/戶外事務）Tom Carleo指，公司有一跑鞋系列採用高科技泡棉和碳纖維板，可供其贊助跑手穿着出賽東京奧運，並有信心可讓跑手以最高水平競逐賽事。Asics贊助的馬拉松選手Sarah Hall仍未決定她在奧運選拔賽穿什麼跑鞋：「我和一些不是穿Nike的跑手談過，他們測試贊助商的碳纖維板跑鞋後，反應是『吓？』這完全與談及Vaporfly感受時相反，他們會說那是改變比賽（結果）的鞋。似乎Vaporfly和其他跑鞋之間存在足以改變比賽的差異。」 美國密歇根大學運動機能學家Geoff Burns也有類似看法：「從我看過它們的構造所知，很難想像會有同樣效果。我估計其他品牌的新鞋會比舊款跑鞋好得多，但若要我提供沒有偏見的意見，而你將站上起跑線的話，那就需要穿上Vaporfly。」

自Vaporfly的成功後，其他運動廠商也趕及推出各自版本的厚底泡棉配合碳纖維板跑鞋，例如New Balance的FuelCell 5280。惟有專家質疑它們的成效可否媲美Nike Vaporfly。（New Balance）

讓其他鞋廠擔憂的是，Nike未有停步，本月初正式發布助傑祖基跑出兩小時內佳績時穿着的新一代跑鞋Alphafly，讓它符合國際田聯新例，盡早供跑手購買。Alphafly由Vaporfly NEXT%改良而成，同樣使用一塊碳纖維板和ZoomX泡棉，但鞋面改用名為Atomknit的新一代Flyknit物料，更薄更強韌。Alphafly還在鞋底前掌兩處裁走泡棉，填入兩個氣囊（Air Pods），除了讓跑手更舒適，Nike還希望以之進一步減少能量損耗。Nike副主席（鞋類研發）Tony Bignell解釋，當跑手在一大塊ZoomX泡棉上跑動，大約可回饋80%所施加的能量：「這些氣囊可回饋更多能量，能量效率接近90%。」 Bignell聲稱這些氣囊可以客製化：「你可以把泡棉弄得更厚或更薄，氣囊則可以調校氣壓和大小。」

雖然Alphafly的鞋底比NEXT%更厚，但Bignell預期不會被國際田總禁用：「我們相信，在合適的尺碼下，它們會在限制厚度之內。」他聲稱美國尺碼8號的Alphafly，鞋底厚度剛好符合新例所定的40毫米。

Alphafly鞋底厚達40毫米，Nike聲稱不會被禁。（Nike）

Burns認為，厚度限制並非滴水不漏。他向美國體育周刊《運動畫刊》（Sports Illustrated）說，新例「是一個好開始，也已做到了90%」，但建議加入跑鞋長度與厚度的比例，「理論上，一個很矮的人比一個高的人可從（鞋底厚）40毫米的跑鞋得到更多好處，因為腿長增加比例較高。這是我希望改變的一點：列出一個更明確比例，而非劃一封頂。」

面對跑鞋愈來愈厚，Burns認為規管有其必要：「絕大部份其他運動都要面對這問題。單車和游泳很快就察覺到，科技創新及運動員所選擇的裝備，或許變成比運動員自身努力而取得的賽果更具決定性因素，而對於運動粉絲來說，也開始感到無趣。」

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上文節錄自第201期《香港01》周報（2020年2月17日）《衝擊馬拉松賽規 成功避過禁令 高科技跑鞋 跨越人類極限》。

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