【科技．未來】「科技禁藥」爭議再臨　毋忘鯊魚皮泳衣教訓

自肯尼亞馬拉松跑手傑祖基（Eluid Kipchoge）穿上Vaporply系列厚底跑鞋大幅度打破世界紀錄、並成為首名在兩小時內跑完全馬的人類後，這些跑鞋迅即成為全球跑手新寵。隨着Nike Vaporfly系列跑鞋橫掃各大馬拉松賽事，它在跑手圈引起兩極反應。支持者愛不釋手，視之為比賽必備品；批評者則認為這跑鞋過分提升跑手表現，相當於「科技禁藥」，就如2008年「鯊魚皮泳衣」事件。

在2008年北京奧運上，「鯊魚皮泳衣」幾乎成了泳手必備。（Getty Images）

圍繞Vaporfly的一切爭議似曾相識。在2000年代的最後約一年半，游泳界經歷了某個「黃金時代」，光是在2008至2009年間，不同泳式和距離共超過130項世界紀錄被打破。狂破紀錄很大程度是因為Speedo在2008年2月推出了LZR Racer泳衣，大範圍遮閉及緊貼泳手的身軀和雙腿，泳衣的一個個「壓力區」可減少肌肉和皮膚振動，令泳手保存更多能量。借助美國太空總署（NASA）的風洞測試，Speedo在泳衣物料使用聚氨酯（polyurethane）來減低水阻和增加浮力，因為設計靈感取自鯊魚皮，又俗稱「鯊魚衣」。

根據《時代》雜誌的報道，在2008年北京奧運會上，有94%泳手都穿着Speedo的LZR Racer泳衣。賽事完結後，只有四個項目，即男子400米和1,500米自由式，以及女子100米蛙式和蝶式仍能「堅守」世界紀錄。自那時起，其他廠商爭相仿效推出自家版本鯊魚衣。到2009年世錦賽，國際泳聯（FINA）決定介入使用高科技泳衣，從測試近400個泳衣款式中批准202款可在比賽使用。在2009年，光是羅馬舉行的世錦賽就打破了43次世界紀錄，全年共刷新147次世界紀錄。

隨着破紀錄成為常態，有關鯊魚衣的討論也從性能漸漸轉為道德層面。當年愈來愈多人覺得，是泳衣而非選手本身令他們游得更快；也有人擔心泳衣技術將會侵蝕這運動的完整性，就如2000年引入全身泳衣取代萊卡纖維（Lycra）三角泳褲時一樣。

比特文（右）在2009年的世錦賽200米自由式擊敗菲比斯（左）奪冠，並刷新世界紀錄，維持至今，卻坦言希望在不穿鯊魚皮泳衣之下再戰一次。（Getty Images）

在2009年世錦賽中，德國泳手比特文（Paul Biedermann）穿上Arena鯊魚衣X-Glide，在200米自由式擊敗在京奧橫掃八金的美國泳手菲比斯，破世界紀錄奪冠，紀錄至今仍未打破。菲比斯讚賞比特文游出漂亮成績，但獲Speedo贊助的他對鯊魚衣毫不諱言：「它完全改變了這運動，現在已不是游泳，新聞頭條永遠是誰穿着什麼泳衣。」比特文也承認泳衣的功勞，賽後對體育媒體ESPN說：「我希望將來可在不穿這些泳衣下擊敗菲比斯。」但他說泳衣的爭議「不是我的問題，不是贊助商的問題，是國際泳聯的問題」。菲比斯則希望「游泳回歸游泳」，其教練Bob Bowman更說：「我們失去了這運動的所有歷史。」

鯊魚皮泳衣的「科技禁藥」爭議，隨着2010年國際泳聯正式禁用而落幕。圖為同樣穿上鯊魚皮泳衣的比特文（下）和菲比斯（上）。（Getty Images）

2008年奧運女子400米及800米自由式金牌得主、英國的艾寧頓（Rebecca Adlington）雖然一直穿着LZR Racer，卻批評這些高科技泳衣的發明。她對《每日電訊報》說：「我永遠不會服食禁藥，那為什麼我要只為強化表現而穿某件泳衣？這根本就不是我。」

最終，國際泳聯在2010年初實施對於泳衣覆蓋身體和所用物料的新規定，禁止使用會強化表現的相關新技術。而自2008年Speedo推出鯊魚衣到2010年初禁用之時，多達255個世界紀錄被打破。

事實上，有些在2008至2009年間穿上「鯊魚皮泳衣」創下的世界紀錄，在近年已再被刷新，例如瑞典女泳手Sarah Sjöström就在2017年世界賽上打破50米及100米自由式世界紀錄。菲比斯所希望的「游泳回歸游泳」，並非不可能。（Getty Images）

雖然Asics贊助的美國跑手Sara Hall主張監管跑鞋，但在國際田聯頒布新例前，她在Twitter上說，希望監管跑鞋技術不會令人「反科技」：「創新是好事，它能為運動帶來飛躍進展。游泳界在發生這種情況時做了對的事來保存他們的運動，希望田徑界最終會一樣。」她為新令頒布而高興：「這對於精英跑手可能仍然未完全公平，但我很感激，就像其他運動對於裝備有規則和限制，田徑也將會有。」

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上文節錄自第201期《香港01》周報（2020年2月17日）《科技禁藥？賽跑恐淪「軍備競賽」》。

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