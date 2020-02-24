【謎．離島．影評】眼高手低　經典劇電影化失敗

翻拍舊作是荷里活恐怖片的絕活之一，最新作品是翻拍上世紀七十年代經典劇集《謎．離島》（Fantasy Island）。由劇集轉化為電影，情節難免更精煉，可惜本片太過貪心，戲中海量訊息貌似豐富，但節奏卻過於急促，不論交代背景、論述言志，甚至扭橋等，全部失諸交臂。這一場迷離盛宴，堪稱「貪字得個貧」，也許重拍為劇集，效果更好。 撰文︰李美

製作公司Blumhouse是近年恐怖片新貴，由言志之作《訪嚇》，到翻拍《月光光心慌慌》等話題作品，成績都叫好叫座，於奧斯卡等頒獎禮更屢有收穫，成功將原創與重拍「兩條腿分開走」。今次《謎．離島》試圖在重拍的基礎上，加入言志特色，設定方面更順應政治正確新風，格局上頗有野心，正式公映前已令觀眾有所期望。

《謎．離島》（Fantasy Island）是翻拍上世紀七十年代經典劇集。（《謎．離島》劇照）

本片在恐怖技法上，沒有流於表面化的「jump scare」（突發驚嚇），較重懸疑佈局及心理驚慄，開首拋出的懸念確實勾起觀眾疑心，只是後來未能更進一步發展。而且，電影沒有過於賣弄「很黃很暴力」的感官刺激，血流成河的核突畫面近乎絕迹。縱使片中女角偶有性感衣着，如女主角以露臍裝為「戰衣」，惟整體而言，並無不必要的裸露場面。然而，電影優點僅此而已，縱然不落俗套，也未能單天保至尊。全片所體現的，並非藝高膽大，只是眼高手低。

這個讓人「夢想成真」的神秘島故事，戲中角色甚多，包括島主及多位工作人員，並且加上五位主要客人，當中又衍生許多不同角色，單單交代背景已花費不少篇幅。況且，故事劇情還相當複雜，即使片長近110分鐘，但要妥善處理上述元素，就顯得有點吃力。

戲中角色甚多，包括島主及多位工作人員，並且加上五位主要客人，當中又衍生許多不同角色，單單交代背景已花費不少篇幅。（《謎．離島》劇照）

本作更應拍成劇集，畢竟當下電視台、網絡平台都盛行六至八集一季的短劇。現在勉強拍成電影，只能走馬看花。由於角色刻劃着墨不足，更影響後來的劇情發展，以至理應富爆炸力的轉折，都欠缺應有的說服力，拖低了電影整體質素。

事實上，《謎．離島》的故事甚有發揮空間，可是在起承轉合都極壓縮下，就連演員亦僅單純地順住劇情走，實力派男星Michael Peña既未施展實力，Lucy Hale、Maggie Q等女星也只能充當「花瓶」，他們被迫「交行貨」也屬非戰之罪。

觀乎《謎．離島》的劇情發展，不難看出劇本希望達到的言志效果。遺憾地，最終卻成為電影的包袱。劇本涉及幾項宏大命題：「夢想成真」的設定，折射出人類面對自身慾望，究竟可以去到什麼地步，故劇本可說挑戰人性底線。一眾角色過往的陰影，引伸出人性的軟弱及內心掙扎。至於片中反派大陰謀的背後，則帶出老掉牙的長青命題，過於執迷仇恨、得失，終究會使人走火入魔，報復過後只剩空虛，而非解脫。

以上多個命題，每個皆可分別發展為獨立劇本，拍成電影或劇集皆可，卻不宜濃縮在一齣電影裏，以致兩頭不到岸、到喉不到肺。

導演Jeff Wadlow是編劇之一，前作均為着重娛樂效果的類型片，對上一齣是同由Blumhouse製作的《死神遊戲：Truth Or Dare》，此外，他還拍過《勁揪俠2》，可見他在商業片的執行經驗十足，但反過來卻算不上「作者型」導演。

翻拍自上世紀七十年代劇集的《謎．離島》節奏急促，不論交代背景或說教言志，全部失諸交臂。（《謎．離島》劇照）

今次Wadlow一反常態，突然化身「道理大師」，企圖將數個大命題扣在一起，結果卻是說教效果不彰，所觸及的議題不過蜻蜓點水，與角色描寫不足的流弊一脈相承。

不少恐怖片皆以扭橋為樂，本片亦不例外。可是，正正由於角色刻劃不夠深刻，宏大命題太多而削弱力度，單是前半段已令觀眾好感大減。扭橋本應畫龍點晴，但是，缺乏細密的伏筆、完整的角色描繪，就難產生應有的反差與震撼。本片至少有三大扭橋位，卻似「為扭而扭」，畫蛇添足。

Blumhouse今年頭炮，看來出師不利，但願接下來謹慎一些，不要再令金漆招牌被打爛。￼

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上文刊登於第202期《香港01》周報（2020年2月24日）《《謎．離島》眼高手低 經典劇電影化失敗》。

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