【肺炎．深度】為求「革命」 不惜攬炒 就可犧牲基層利益？

《財政預算案》明日（2月26日）出爐，受反修例風波及新型冠狀病毒肺炎疫情雙重打擊，不少打工仔面臨失業、開工不足等窘況，紛紛期盼特區政府「派錢」以解燃眉之急。社會經濟不景，基層生計首當其衝，當中有不少人自去年開始已飽受社會衝突所造成的經濟「攬炒」影響，如今更是雪上加霜。這令支持極端抗爭行動的香港人不得不反思，當大家不惜「攬炒」以爭取「五大訴求」，又是否能夠對率先「被攬炒」的基層苦況視而不見？

貼滿五彩繽紛便利貼的連儂牆，是「黃店」的重要標誌之一，不少「黃絲」會特意到場支持及寫上抗爭的心聲。（資料圖片／歐嘉樂攝）

「慷基層之慨」—— 市民對「攬炒」看法何以自相矛盾？

中文大學香港亞太研究所研究總監鄭宏泰及副研究員郭樺，今天（2月25日）在《明報》發表《受「攬炒」最大衝擊者 最後還是基層》一文，當中引用該機構1月初對本地消費市道的民調數據，提出三個有趣的「矛盾」。首先，有七成受訪市民認為社會衝突打擊本地消費意欲，但五成半人覺得自己消費行為沒有什麼變化；其次，七成人擔心市道轉差會令失業率上升，但六成人不擔心家庭收入會受影響；最後，七成半人不贊成針對商店的暴力示威行動，但近五成人認為雖然不贊成不過可以諒解。對於這三大「矛盾」，他們利用近月一再下跌的經濟數據加以分析，認為只要不是從事較受衝擊的零售、住宿及餐飲等服務業的基層，收入影響其實有限，繼而推斷「既然多數個人的利益沒有受到任何實質損害，那麼做個『政治旁觀者』，對一些以政治立場為標籤的針對商戶行為表示容忍和諒解，又有何妨呢？」

事實上，自去年6月反修例風波起，不少示威者認為可藉「攬炒」與當權者玉石俱焚，但在經濟不景氣下，首當其衝的並非一眾庸官，而是社會的底下階層，加之近月受肺炎疫情的雙重打擊，他們更是生計堪虞。香港社區組織協會（下稱「社協」）於本月中就基層防疫困難進行問卷調查，結果顯示有約一半受訪者（50.6%）表示受疫情影響而開工不足、收入下降；另外有約四成受訪者（43.8%）表示家庭面對經濟困難，難以支付租金及三餐。有關調查雖然未有涵蓋反修例風波對基層生計的影響，但社協幹事施麗珊指出，基層人士收入大減的情況於上年度末已經發生。由於去年末社會衝突頻繁、催淚彈烽煙處處，以致酒店、食肆等服務業營業額下降，與之相連的保安、清潔工、侍應等基層員工因而面對開工不足的窘況。

去年末社會衝突頻繁、催淚彈烽煙處處。（資料圖片）

基層慘成政府代罪羔羊 各界對「攬炒」應有何反思

對於商鋪因政治立場而被破壞的激烈行動，施麗珊認為，市民擁有表達意見的權利，但同時應考慮過激行動會影響基層生計，畢竟零售及餐飲業都是「手停口停」。她舉例指，有基層人士任職美心集團旗下食肆的廚師，是家庭經濟支柱，但因店鋪被「裝修」、無法營業而被逼停工；亦有於「藍店」派傳單的婆婆因店鋪經營困難而失去工作。施麗珊補充道，「店員政見可能跟老闆不同」—— 不論店員有何政見、是否「無辜」，基層勞工成為反修例風波的「代罪羔羊」顯然已是不爭事實。而從上述中大民調結果可見，市民並非對破壞商鋪等行動盲目支持——他們不贊成但選擇「體諒」，但很有可能是因為「攬炒」後果事不關己。然而，當基層勞失業、開工不足而導致生活百上加斤，市民好應該反思，自己是否仍然可以「慷基層之慨」的心態看待社會事件。

另一方面，市道疲弱對基層勞工的打擊未曾停止。疫情持續下，政府宣佈向低收入家庭提供平均5,000元的一次過生活津貼，受惠住戶必須曾申領在職家庭津貼(簡稱「職津)」或學生資助。然而如上文所指，受反修例風波影響，不少基層勞工自上年起面對失業或開工不足的情況，零收入、欠缺工時證明均使他們未能申領職津，故此亦不乎合「5,000元生活津貼」的申請條件。此外，就算低收入家庭有申領職津，在反修例風波下，不少受助家庭皆面對失業或開工不足情況，以致獲發金額偏低，縱使以過去半年中最高一個月的津貼計算新津貼額，他們的獲發金額同樣偏低。

受武漢肺炎疫情影響，市面人流大減。（資料圖片／盧翊銘攝）

不論是反修例風波或武肺疫情，皆令基層生計倍受打擊，政府好應該整頓財政措施，思考如何為民眾紓困。民協於數日前到政總請願，要求政府盡快設立失業援助金，支援因疫情而失去工作的市民，便是可行方案。當局亦可考慮參考沙士時期的做法，開設臨時抗疫職位，包括短期口罩製造業員工、大廈清潔工，臨時社區照顧服務員等，不但能為弱勢提供抗疫支援，同時亦能夠創造就業機會，讓失業或開工不足的基層勞工受惠。除此之外，雖然政府通過300億元防疫抗疫基金，但基金僅集中提供資助予企業老闆，基層勞工並無直接受惠。民協副主席何啟明就形容，消費市道疲弱下，企業「炒都係炒伙記，老細（損失）並未入肉」，企業老闆在獲得資助後亦不必然會與員工分享，政府好應藉此機會反思往後的福利政策方向，以個人為福利受惠單位。另外，現時疫情嚴峻，不少企業無法生存，商場應與租戶共渡時艱，考慮減租等措施；普羅大眾亦應思考如何能夠與基層共享資源，於抗疫時期守望相助——不論社會面臨甚麼困境，基層弱勢的福利都不應被隨意犧牲或視作等閒。

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