【財政預算．深度】等一個「派錢神器」——及時雨變延時雨的死結

財政司司長陳茂波昨日（2月26日）發表《財政預算案》，並在多方倡議的「一萬thx 」中「從善如流」，向全民派發現金。不過，這場耗資710億元向每位永久性居民派發一萬元的「及時雨」，卻「派」出不少「震驚」港人的地方——750萬名香港人當中竟有700萬個成年人口，但該數據和政府其他統計存在極大出入；說好要「派錢」共度時艱，但市民先得勒緊褲頭捱到年底才能「橫財就手」。財爺的「人工降雨」能夠延時，但困苦的民生能等嗎？人人期盼「攞錢」的同時，千萬不要被這快感沖昏頭腦，當務之急還需思考怎樣建立快而準的「派錢神器」。

原意為「紓解民困」和「刺激消費」的「現金派發計劃」，著實「派」出了重重矛盾。

既然要「紓解民困」，一字記之曰「快」，但陳茂波表示，待《財政預算案》獲立法會通過後，最快要到7月才接受申請，而政府消息指市民有望於11月「袋錢落袋」。為何這陣「及時雨」要拖到變「延時雨」？陳茂波說，由於有多達700萬名18歲或以上永久居民受惠，當局需要開會研究具體細節，包括保護個人資料、讓銀行修改電腦系統以對接政府系統等等，所以無法提早派錢。這解釋竟然出自「施政效率全球第一」的特區政府之口，實在令不少人震驚不已——首先，只有750萬名香港人的香港，竟然有700萬個成年人？其次，2011年和2018年分別用了8個月和14個月來「龜速派錢」後，竟然沒有吸取任何教訓？

陳茂波在預算案中公布派錢後，民望彈升16.9分。（資料圖片／張浩維攝）

人多手腳慢——750萬個香港人中有700萬個成年人？

《香港01》就此先後向多個政府部門查詢數據來源。財經事務及庫務局說，凡持有香港永久性居民身份證，或持有人事登記處根據《人事登記規例》發出的《豁免登記證明書》的人士，均符合「香港永久性居民」的資格；入境事務處則指，有關「700萬」的推算方法與政府統計處的統計方式不盡相同，又強調數據經處方嚴密推算所得，但暫時未能提供算法文件。

到了2017年，近740萬名香港人當中，仍然有14%的未成年人群，何來陳茂波口中的700萬個成年人？（資料圖片／高仲明攝）

合資格成疑——「海外移民」有份但「新移民」無份！

至於陳茂波說「派錢」的另一作用是「刺激本地消費」，但在是次「派錢」計劃當中，卻把「非常住香港」的「永久性居民」計算在內，並把「常住香港」的「非永久性居民」排除在外。那麼，到底有多少「非常住香港」的「永久性居民」，可以獲得一萬元來「刺激本地消費」呢？

據政府定義，「常住居民」即統計時點前或後六個月內在港逗留至少三個月的香港永久性居民和統計時點身在香港的香港非永久性居民；「流動居民」則指統計時點前或後六個月內在港逗留1到3個月的香港永久性居民——按政府2019年的數據，2018年年底的總人口中約有725萬名（97%）常住居民，另有3%是流動居民；以此比例推算，在入境事務處所謂的700萬合資格人士當中，即有21萬名「非常住香港」的「永久性居民」。值得注意的是，這統計還未包括已經移居海外多年、擁有雙重國籍的香港永久性居民。

問題是，當「非常住香港」的海外移民，也能享有一萬元現金資助，以「刺激本地消費」的時候，不少「常住香港」、每天努力打拼的新移民，卻沒有被考慮在「符合資格人士」當中。難道，遙遠的海外移民比本地的新移民，更能「刺激本地消費」？陳茂波今早（2月27日）出席電台聯訪時，有新移民聽眾批評他的派錢安排涉及歧視；陳茂波就此解釋，當局不是不願意設限，但有關人數眾多而程序繁複，或會拖延政府進度、延長現金到戶的時間。

疫情肆虐，市民減少外出消費，百業蕭條，餐飲業更是首當其衝。（資料圖片／林振華攝）

點解慢成咁——既無中央系統，也無分配公平！

被評為「施政效率全球第一」的特區政府，每次「派錢」卻都慢得匪夷所思。這不禁令人生疑——經過2011年和2018年的「龜速」派錢笑話，特區政府就沒有吸取任何教訓、建立中央資料數據、加以改善行政效率嗎？另外，有指政府今次之所以採取「全民統一等額派錢」而非像2018年般只派給較低收入人士，源於資格審查需時而行政費用高昂，這又令人乍舌——我們是「最先進」的經濟體，我們有「最高效」的公務員，但我們為什麼沒有「最精準」的「派錢系統」，能以最適切的方式來幫助最有需要的一群，而不是為了省卻麻煩而大撒金錢「雨露均霑」？

澳門政府自2008年起連年實行「現金分享計劃」，向符合資格的70萬名永久和非永久居民派錢，基本上在兩個月左右就可完成自動轉賬及郵寄支票的派錢工序；前者包括已登記的社會工作局經濟援助金收款人、領取直接津貼的教學人員及教育暨青年局（學生福利基金）大專助學金受惠學生 、敬老金受益人 、公共行政工作人員、領取退休金之退休公務人員及撫卹金受領人，後者則按年齡分批派發。至於新加坡當局由2001年起推出的「紅利分享計劃」或「共享增長花紅計劃」，按「貧者越多，富者越少」的原則劃分派錢金額，而只要合資格國民曾經透過政府電子系統登記過個人資料，除非更新信息，否則無須年年重複申請。凡此種種，和陳茂波所謂要耗時三個月完成電腦系統對接、保護市民資料等等，形成鮮明對比。

政府派發4000元風波不斷，民協總幹事李庭豐曾批評政府拒絕電子化申請、安排離地，浪費逾三億元行政費。（資料圖片／林若勤攝）

隱私固然重要，但若以此作為懶政的藉口，而從不加以反思如何建立更精準有效的中央數據系統，就只能依靠消耗大量人力財力來運行各種各樣的政策。——派錢流程便可見一斑，「及時雨」竟要醞釀數月才能落地，恐怕真正需要這筆錢度日的人早已「彈盡糧絕」，又如何與政府「共度時艱」？再者，因為缺乏有效識別有需要人士系統而要「貧富劃一」地「派錢」，既不符合分配公義，也無法解決貧者所面對的結構性困局。看來，「派錢」之後，需要反思的還有很多。

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