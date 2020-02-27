【財政預算．深度】等一個「派錢神器」——「及時雨」延遲的死結

財政司司長陳茂波周三（2月26日）發表《財政預算案》，並在多方倡議的「一萬thx 」中「從善如流」，向全民派發現金。不過，這場耗資710億元向每位永久性居民派發一萬元的「及時雨」，卻「派」出不少「震驚」港人的地方——750萬名香港人當中竟有700萬個成年人口，但該數據和政府其他統計存在極大出入；說好要「派錢」共渡時艱，但市民先得勒緊褲頭捱到年底才能「橫財就手」。財爺的「人工降雨」能夠延時，但困苦的民生能等嗎？人人期盼「攞錢」的同時，千萬不要被這快感沖昏頭腦，當務之急還需思考怎樣打破官僚僵化、統合數據、建立快而準的「派錢神器」。

財爺的「人工降雨」能夠延時，但困苦的民生能等嗎？（資料圖片）

原意為「紓解民困」和「刺激消費」的「現金派發計劃」，着實「派」出了重重問題。既然要「紓解民困」，就要快，又要準。先說「快」，陳茂波表示，待《財政預算案》獲立法會通過後，最快要到7月才接受申請，而政府消息指市民有望於11月「袋錢落袋」。為何這陣「及時雨」要拖到變「延時雨」？陳茂波說，由於有多達700萬名18歲或以上永久居民受惠，當局需要開會研究具體細節，包括保護個人資料、讓銀行修改電腦系統以對接政府系統等等，所以無法提早派錢。這解釋竟然出自「施政效率全球第一」的特區政府之口，實在令不少人震驚不已——首先，只有750萬名香港人的香港，竟然有700萬個成年人？其次，2011年和2018年分別用了8個月和14個月來「龜速派錢」後，當局竟然沒有吸取任何要打破官僚、統合數據的教訓？

陳茂波在預算案中公布派錢後，民望彈升16.9分。（資料圖片／張浩維攝）

人多手腳慢——750萬個香港人中有700萬個成年人？

翻查2011年「全民派錢」的資料，當時近707萬名香港人當中，有610萬個成年人口，即有約15%是未成年人群；然而，到了2020年，陳茂波卻估算，在750萬名香港人當中，有多達700萬個成年人，即香港目前只剩下7%的未成年人群。如果這個數據屬實，即是過去十年香港出生率出現「斷崖式」暴跌，而未來人口老化負擔恐怕是不可思議的沉重。不過，政制及內地事務局網站中的引述政府統計處的「兒童數據及資料」顯示，在2011年，707萬名香港人當中，的確有15%屬未成年人群，而到了2017年，近740萬名香港人當中，仍然有14%的未成年人群——換言之，在過去三年內，有一半的未成年人，長大成人？

《香港01》就此先後向多個政府部門查詢數據來源。財經事務及庫務局說，凡持有香港永久性居民身份證，或持有人事登記處根據《人事登記規例》發出的《豁免登記證明書》的人士，均符合「香港永久性居民」的資格；為財政司司長提供數據的入境事務處則指，有關「700萬」的推算方法與政府統計處的統計方式不盡相同，又強調數據經處方嚴密推算所得，但暫時未能提供算法文件。也就是說，同一個政府，有不同的統計、估算和分析，而且資料互不相通——那麼，市民應該相信哪一個呢？

到了2017年，近740萬名香港人當中，仍然有14%的未成年人群，何來陳茂波口中的700萬個成年人？（資料圖片／高仲明攝）

合資格成疑——70萬「海外移民」有份但30萬「新移民」無份！

至於「紓解民困」的「準」，陳茂波在是次「派錢」計劃當中，把「非常住香港」的「永久性居民」計算在內，但把約30萬名「常住香港」的「非永久性居民」排除在外——按常理推斷，後者應該比前者更有獲得援助的需要，而且一定更能「刺激本地消費」。

香港大學社會工作及社會行政學系教授葉兆輝推論，在政府估算的700萬名可以領取現金援助的香港人當中，有至少70萬是「非常住香港」的「永久性居民」。他解釋，早在2011年「派錢」給610萬名香港人時，他和一眾學者已推算當中有約一成即60萬人是「非常住香港」的「永久性居民」，「相信現在的移民人數不會比當年少」。

問題是，當「非常住香港」的海外移民，也能享有一萬元現金資助，以「刺激本地消費」的時候，不少「常住香港」、每天努力打拼的新移民，卻沒有被考慮在「符合資格人士」當中。這很難不令人懷疑，究竟遙遠的海外移民，可以怎樣「刺激本地消費」？陳茂波今早（2月27日）出席電台聯訪時，有新移民聽眾批評他的派錢安排涉及歧視，而他就此解釋指，當局不是不願意設限，但有關人數眾多而程序繁複，或會拖延政府進度、延長現金到戶的時間。

「政府這解釋真的說不通！除了懶，我實在想不到有什麼理由。2011年的時候我們已經反映你過意見，政府也說要檢討，但不知道檢討到哪裡去了。你為什麼不能更有效地幫助更有需要的人？」葉兆輝慨嘆，當下的特區政府，既失去了同理心，也沒有了自我反省的能力，更別說要善用科技和數據，提升行政效率、做到精準扶貧。

疫情肆虐，市民減少外出消費，百業蕭條，餐飲業更是首當其衝。（資料圖片／林振華攝）

點解慢成咁——既無中央系統，也無分配公平！

事實上，特區政府之所以採取「全民統一等額派錢」而非像2018年般只派給較低收入人士，的確源於資格審查需時而行政費用高昂——這不禁令人乍舌，我們是「最先進」的經濟體，我們有「最高效」的公務員，但我們為什麼沒有「最精準」的「派錢系統」、不能用以最適切的方式來幫助最有需要的一群，反而為了省卻麻煩而大撒金錢「雨露均霑」？再者，經過2011年和2018年的「龜速」派錢笑話，特區政府就沒有吸取任何教訓、結合創新科技技術、建立中央資料數據、加以改善行政效率嗎？

澳門政府自2008年起連年實行「現金分享計劃」，向符合資格的70萬名永久和非永久居民派錢，基本上在兩個月左右就可完成自動轉賬及郵寄支票的派錢工序；前者包括已登記的社會工作局經濟援助金收款人、領取直接津貼的教學人員及教育暨青年局（學生福利基金）大專助學金受惠學生 、敬老金受益人 、公共行政工作人員、領取退休金之退休公務人員及撫卹金受領人，後者則按年齡分批派發。至於新加坡當局由2001年起推出的「紅利分享計劃」或「共享增長花紅計劃」，按「貧者越多，富者越少」的原則劃分派錢金額，而只要合資格國民曾經透過政府電子系統登記過個人資料，除非更新信息，否則無須重複申請。凡此種種，和陳茂波所謂要耗時三個月完成電腦系統對接、保護市民資料等等，形成鮮明對比。

政府派發4000元風波不斷，民協總幹事李庭豐曾批評政府拒絕電子化申請、安排離地，浪費逾三億元行政費。（資料圖片／林若勤攝）

私隱固然重要，但若以此作為懶政的藉口，而從不加以反思如何建立更精準有效的中央數據系統，就只能依靠消耗大量人力財力來運行各種各樣的政策——三次低效的「派錢」流程便可見一斑，「及時雨」竟要醞釀數月才能落地，恐怕真正需要這筆錢度日的人早已「彈盡糧絕」，又如何與政府「共渡時艱」？再者，因為缺乏有效識別有需要人士系統而要「貧富劃一」地「派錢」，既不符合分配公義，也無法解決貧者所面對的結構性困局。看來，「派錢」之後，還有很多值得反思。的地方

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