【醫療制度】香港英國美國都做不好　為何醫改這麼難？

英國的國民保健計劃(NHS)發展至今,誠如保守黨議員尼格爾.勞森(Nigel Lawson)所言:「NHS是現時在英國最接近宗教的東西。(The NHS is the closest thing the English now have to a religion.)」反映英國市民對其重視程度,然而,勞森話鋒一轉:「當中參與者均視自己為神職人員,導致改革異常困難。(With those who practise in it regarding themselves a priesthood,this made it extraordinarily difficult to reform.)」正正因為每人均與NHS「關係密切」,讓普遍英國人難以理性客觀分析檢討整個醫療制度。