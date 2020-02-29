【新冠肺炎．深度】停課不停學的成敗關鍵

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）持續爆發，教育局宣佈全港學校最早於4月20日復課，又呼籲學校訂立研究網上學習計劃，讓學生持續學習。儘管學界多年來都有使用電子資源輔助教學，但主要仍以師生互動來提升學習效能，當下突然要全面推行電子學習，而當局又沒有制訂統一依循標準，加上資源不均造成的校情差距，不少學校正面對很大的執行困難。「停課不停學」理念是好，但要達成目標，如果只靠政府喊喊口號，又談何容易？

困難一：當局支援過於簡單

自2月初起，已有學校利用不同形式遙距授課，但教育局沒有制定統一依循標準，加上學校財政資源差異、教師資訊科技知識水平有別、基層家庭存在電子設備鴻溝等等因素，「停課不停學」的成效不一。對學校而言，最容易的操作是把教材或練習放上諸如E-class的平台，讓學生下載完成後再上傳內聯網。假若只是停課一至兩周，這種模式並無不可，但停課時期數以月計，學校必須更新教學內容，否則會令學生失去寶貴的學習時間。

2月初起，已有學校利用不同形式遙距授課，但教育局沒有制定統一依循標準。（資料圖片／黃舒慧攝）

學校要加緊更新教學內容，就不得不需要當局提供適切支援。然而，不少教師認為，教育局在停課期間所提供的支援過於簡單，只是發布不同電子學習平台的使用教學、讓教師掌握最基本的操作和技巧。例如，工聯會屬會教育工作人員總工會日前（2月27日）有項調查顯示，有八成受訪教師認為局方沒有提供足夠支援，因為他們以往未經相關訓練，所以在製作教材及實時教學等方面都遇到不同程度的技術困難，例如不熟悉「Zoom」及「Google meet」等視像會議的操作，而使用免費版軟件時又受到不同限制等等；工會認為，局方要有效實踐「停課不停學」，必須為學校提供足夠教學配套，例如購買付費互動教學軟件。

困難二：師生缺乏有效互動

局方支援有限，校方唯有「自救」，紛紛要求老師親自拍攝教學影片、以聲音導航錄制教學簡報，再讓學生按影片的內容完成網上功課或網上討論，而有資源的學校更已安排教師透過軟件進行實時教學。有教師不惜化身手舞足蹈又妙語連珠的「KOL」，並要在教學影片中加插不少「爛gag」和笑話，以免學生因為欠缺互動而感到乏味，甚至因而失去學習動機。

在課堂上，老師可從學生的眼神及回應等，洞悉他們能否吸收教學內容；當下的電子教學中，無論錄製影片抑或實時教學，都減少了師生互動。（資料圖片／羅君豪攝）

不過，教師的用心良苦，也未必能夠有效提高學生的學習效能。往日在課堂上，老師可以從學生的眼神及回應等，洞悉他們能否吸收教學內容；當下的電子教學中，無論錄製影片抑或實時教學，都減少了師生互動，令教學變得單向。再者，中小學生大多心智未成熟，未必能夠有效自律自學，因此又少不了家長的從旁協作和監督，某程度上也增加了他們的負擔。

事實上，良好的師生關係和有效的溝通習慣，正正是遙距教學成功的關鍵。如果說，教師平時的教學模式本身就令學生提不起興趣，那麼即使遙距教學也難有成效。電子教學固然有好處，但仍無法取代面授課程，尤其一些實行learning by doing或是learning by experiment的學校，更注重從課堂活動中訓練學生的高階思維及溝通技能，而不止於傳授知識。

困難三：

突如其來的「停課不停學」，正好給了學校一個契機，好好思考如何有機結合課堂學習和電子學習，後者的重點往往不在於教師傳授了多少知識、課程能否追得上、教學模式有多新穎等等，而是在有限的資源和條件下，怎樣把以「學生為本」教學做得最好。

網上教學不一定是單一教學，拍攝短片也不一定是沉悶冗長。（資料圖片／黃舒慧攝）

事實上，網上教學不一定是單一教學，拍攝短片也不一定是沉悶冗長，如果可以從中啟發學生思考，為復課提供基礎知識，待學生回校後以此延續高階的課堂活動，也未嘗不可。例如最近十年不少學校提倡的「翻轉教室」理念，就是一改以往先由教師在課堂授課、再讓學生回家練習的模式，先讓學生在網上自學相關知識，再回校與同學討論並進行有意義的情境活動，從而促進學生應用和內化知識。

這種學習模式的「範式轉移」，既鼓勵學生按照自己的節奏來汲取知識，也培養他們在課堂上互相學習、撞擊思想；同時，教師可以騰出時間處理學生的學習差異，而不是忙於追趕課程進度。當然，每一種嶄新教學的成效都需要經過時間的檢驗，但在教學環境突變的當下，正正也給了教師更大的試驗空間，藉此反思怎樣改善復課後的教學模式，為學生提供更有利的學習經驗。

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