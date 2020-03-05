【區議會．深度】公園命名鬧劇之外　還有哪些「騎呢」動議？

「一旦政治家對權力的欲求不再務實對事，變成純粹個人自我陶醉的對象，而不再為了某項實際理想服務，他就冒瀆了他職業的守護神。」——過去兩個月內，每每看到哭笑不得的議會「新象」，總想起101年前社會學開山始祖韋伯（Max Weber）在《政治作為一種志業》這一席話。最近西貢區議會動議為紀念去年反修例期間離世的學生陳彥霖和周梓樂而把兩個公園命名為「陳彥霖紀念公園」、「周梓樂紀念公園」的「人血饅頭」鬧劇如是，早前多區區議會先後通過「要求特首林鄭月娥率領官員到武漢視察」、「要求警務處處長鄧炳強率領警隊到武漢抗疫」、「要求特區政府解僱鄧炳強」等等「小學雞」動議也如是。

屯門區議會會議，民主黨盧俊宇及朱凱廸新西團隊羅佩麗曾動議，要求民建聯主席李慧琼及其黨友賴嘉汶代表全港區議會到武漢視察。（資料圖片／呂諾君攝）

本以為，承載近168萬選民希望、橫掃逾八成議席的民主派，會在新一屆區議會中大展拳腳，展現更優於建制派的為民理念和務實作風；然而，翻查他們上任這兩個月所討論或通過的「騎呢」動議，認真的話，選民恐怕就要輸了。

沒有最無聊

只有更無聊

在1月7日，即新型冠狀病毒肺炎疫情在武漢爆發之初，東區區議會就率先通過公民黨鄭達鴻的臨時動議，要求特首林鄭月娥率領主要官員前往當地視察疫情，並取回病毒詳細分析報告，以及早進行防控工作；至1月14日的屯門區議會會議，民主黨盧俊宇及朱凱廸新西團隊羅佩麗也「接力」動議，要求民建聯主席李慧琼及其黨友賴嘉汶代表全港區議會到武漢視察；到1月21日，即使疫情漸趨嚴峻，油尖旺區議會仍然一致通過公民黨余德寶的動議，要求林鄭月娥率領官員前往武漢視察。

直至2月初，當武漢每日新增近兩千宗確診病例之際，有關動議仍然「遍地開花」。在2月4日，元朗區議會一舉通過16位民主派議員的聯合動議，要求警務處處長鄧炳強率領3000名前線警員前往武漢協助當地對抗疫情；到2月10日，在民政事務總署因應疫情肆虐而未能提供場地及秘書服務召開會議的情況下，大埔區議會堅持移師到戶外舉行，並通過動議要求林鄭聯同鄧炳強率領4000名前線警員從速前往武漢抗疫；至2月12日，西貢區議會也「不甘人後」，一致通過新民主同盟黎銘澤的動議，要求鄧炳強率領警隊北上義務抗疫。

除了「膠味甚濃」的動議，他們也通過一些非常切合當下「政治正確」風潮的動議。如1月16日，中西區議會就警方處理反修例警民衝突手法質詢鄧炳強期間，臨時要求他辭職；到1月21日，九龍城區議會更要求否決撥款予警隊加薪及警隊工程；至1月30日，同樣受疫情影響而在露天開會的葵青區議會，則要求港府向國務院請求開放軍營作隔離中心、撤回《禁止蒙面規例》上訴；而上文提及的大埔區議會會議，同日也要求醫管局不得追究罷工的醫護。當然，多區都少不了動議要求特區政府回應「五大訴求，缺一不可」這個「例牌動作」。

有些「動議」更被冠以「撥亂反正」之名，例如觀塘區議會和灣仔區議會先後動議「剎停」由上屆區議會通過但被指「濫用撥款」、造價高達5000萬元的海濱音樂噴泉和1.4億元的摩頓台社區中心。另外，元朗、荃灣、大埔、觀塘、北區、東區、中西區、油尖旺等區議會，都紛紛成立涉及「保安（入境）」、「政制」或「監察警方執法」事務的委員會和工作組。

觀塘區議會動議「剎停」由上屆區議會通過但被指「濫用撥款」、造價高達5000萬元的海濱音樂噴泉。（資料圖片）

正氣凜然的態度

冠冕堂皇的藉口

毫不意外地，那些毫無法律約束力的動議，至今仍未「成功爭取」港府的落實，當中有不少更掀起「越權」之爭。大埔區議會於1月15日舉行「保安及政制事務委員會」主席選舉期間，民政專員陳巧敏表示當局初步評估該委員會提及的「入境事務」及「政制事務」職權範圍不符合區議會職能，建議修改字眼否則需暫停選舉，但區議會仍決議繼續，陳隨即帶領所有職員離席，選舉則繼續進行。及後政務司司長張建宗被問及事件，重申委員會部分職能可謂「越權」、「犯法」，又強調政府官員將不再出席相關會議，質疑區議會未必能夠討論。不過，各區區議會似乎不以為然，數天后東區區議會舉行「監察警方執法及行動特別委員會」主席選舉時，同樣被民政處質疑其職權範圍與區議會職能有所抵觸，而要求暫緩再作研究。

根據《區議會條例》第61條，區議會有兩大職能——首先，針對影響區內福利事宜、區內公共設施服務提供、區政計劃是否足夠和施行次序、以及地區公共工程和社區活動的公帑運用等四方面，向特區政府提供意見；其次，在有關項目獲得撥款的情況下，改善區內環境、促進康文活動、舉辦社區活動——無論根據字面理解，抑或參考昔日經驗，似乎都較難將有關法定職能與「入境」、「政制」或「監察警方執法」等範疇直接扯上關係。

儘管一般人對「福利」的認知，主要在於「民生」層面的利益，尤其是住屋、醫療、交通、伙食及文化娛樂等等，但民主派的反對基調是——「福利」範圍甚廣，無論是政制發展或入境事宜都與居民相關，而上屆政府進行政制改革時，亦曾走訪全港18區進行諮詢。例如公民黨鄭達鴻便提出，「福利」的法律定義不止物質，還包括居民心理及生理健康，若警方執法行動影響居民健康，區議會便有權進行監察；公民黨前成員、九龍城區議員曾健超也認為，「福利」絕對包括自由、人權和民主，而他們背負民意晉身議會，更應該實踐市民訴求。

肺炎期間，一眾大埔區議員，自製搓手液，並以成本價售予街坊。（資料圖片／姚躍生fb專頁圖片）

應以政治作為一種志業

非以政治作為一種發洩

可是，冠冕堂皇的藉口也無法掩蓋偷換概念的包裝。按照民主派的邏輯推論，所有政府決策其實都有可能直接或間接影響居民心理或生理健康，所以都需要區議會進行監察或提供意見？若然如此，區議會的職權範圍就可謂廣闊無邊了，難怪可以藉「諮詢」參與政府高官的「任免」或「外訪」決策，從而要求當局「解僱高官」、「到武漢抗疫」！現實是，區議會是根據《基本法》第97條而設立的「非政權性的區域組織」，接受港府就「地區管理和其他事務的諮詢」，「或負責提供文化、康樂、環境衛生等服務」——在全國人大常委會擁有《基本法》解釋權的情況下，為混淆視聽而堅持「口同鼻拗」的結果，必然只有一個。

儘管沒有人會公開承認，但相信也沒有人可以心底否認，上述的各種動議，只為擺擺政治姿態而非要達到任何實際成效。只是，昔日不齒建制派把持議會為港府護航的有志者們，今天是否為反抗政府而令議會淪為「情緒發洩」或「政治正確」的表態場？以那些「小學雞」動議為例，既要花心思找藉口，又要花時間作討論，在消耗納稅人公帑的同時，除了「取笑對家」、「令當事人難堪」、甚至「博取諸君哈哈一笑」，究竟還有什麼務實的作用？選民送你們進去，就只是為了看新場「馬騮戲」？新型肺炎疫症當前，如果善用更多精力討論怎樣加強社區防疫，不是更值得？

難道，這些尊貴的區議員們，連基本權責也分不清嗎？以觀塘區議會動議「叫停」已於上屆通過撥款的海濱音樂噴泉工程一事，當民建聯張培剛指出上屆民主派議員也沒有提出異議的時候，新晉的民主派議員梁凱晴反駁稱，若上屆區議會決定錯誤，應由今屆作出補救——願意「改過遷善」的態度絕對可取，但需否「推倒重來」則值得斟酌——畢竟，檢討上屆之所以會犯錯的原因、吸取怎樣才能發揮職能以善用公帑的教訓，可能比極端又單純的「顛覆結果」有意義得多。再者，民政處也表明，有關工程已與承建商簽訂合約，當局需要尊重程序、遵守契約精神，所以未能中止項目。

我們之所以著急，是因為我們樂見不少年輕人敢於參政，為社會、為香港、為國家作出一些承擔，所以更期望他們能夠透過議會實踐改善民生，而非被當下的政治激情沖昏頭腦。如果有什麼文字可以讓有志者們冷靜下來，或許是《政治作為一種志業》另一席話：「政治家不在於有熱情，而要在用熱情來追求某項『務實理想』的同時，以對這目標的責任為自己行為的最終指針。」

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