【創新科技】深圳珠玉在前　香港創科人何去何從

香港和深圳兩個城市各有特長，一個特長在金融，一個特長在科技產業。當擅長金融的城市努力發展科技時，這個城市的從業者會怎樣選擇？有人有非得北上深圳不可的理由，也有人在兩邊遊走，游刃有餘。本專題採訪了五位從事創科的香港年輕人，以及一位上世紀九十年代已開發科技產品、現在大學創科中心從事研究及生產的教授，讓他們分享對這兩座城市創科環境的看法。 撰文：張夢瑩

深圳怎麼樣？香港怎麼樣？香港有必要付出多倍努力追趕？還是繼續發展自身優勢？

深圳的特長在科技產業。（資料圖片）

林樂兒說，自己走的是非常典型的香港金融人道路——中學讀理科，升入香港大學後修讀經濟及金融，畢業以後在金融企業工作。她讀書的時候，政府還沒有像現在般積極推動STEM教育，成績好的學生要麼讀醫科、法律，走專業人才路線，要麼修讀商科，將來投身商界，至於社會科學類，社會普遍認為成績相對較差的學生才會選讀。

高分讀醫科、商科、法律，低分才讀社會科學專業，似乎是香港升學的一大特色。這不僅是社會氛圍的原因，也與香港的產業結構單一有很大關係。

香港一向有四大支柱產業（金融服務、旅遊、貿易及物流、專業服務及其他工商支援服務），政府統計處去年5月發表於《政府統計月刊》的專題文章《香港經濟的四個主要行業及其他選定行業》，比較了2007至2017年四大支柱產業和六大優勢產業（文化及創意產業、醫療產業、教育產業、創新科技產業、檢測及認證產業和環保產業）的經濟貢獻表現及就業人數，發現四大支柱產業佔香港本地生產總值（GDP）比重始終高企，2017年四大產業的總增加價值佔GDP的57.1%，同期六大優勢產業的相關數字只有8.9%，其中創新科技產業與十年前相比，只是由0.6%上升至0.7%，漲幅微弱，從事創科的人數亦僅由2007年的2.6萬人上升至2017年的3.7萬人，與其他傳統行業相比，增速令人不甚滿意。

香港一向有四大支柱產業：金融服務、旅遊、貿易及物流、專業服務及其他工商支援服務。（張美華攝）

政府力谷 氛圍有變

雖然從業人數未有太大增幅，但林樂兒感到近年社會氛圍有些轉變，愈來愈多人投身創科行業、開設初創企業，而不是一畢業就加入銀行或大型商業機構等。她亦加入這個浪潮，在正職之外開啟了自己的初創之旅。

她認為，這幾年氣氛會轉變，是因為政府加大了提倡STEM教育的力度，學生畢業後銜接到相關工作的機會亦有所增加。

林樂兒的感受似乎反映出香港政府這幾年「力谷」創科見效。近年，香港確實在創科方面投入更多資源，例如一向為人詬病的創科研發佔GDP過低（根據世界銀行數據， 2017年香港的科研經費投入佔GDP的0.7%，內地同項數據為2.13%，美國則為2.8%，若單論城市，深圳科研經費投入佔GDP比重高達4.2%），政府便設置了要在2020年達到1.5%。

不少學校近年積極響應政府呼籲，向學生提供各式各樣的STEM課程。（資料圖片／鄭子峰攝）

不論是社會氛圍還是政策目標，都印證着香港希望在創新科技的軌道上急起直追，但香港要發展的，到底是什麼創科？或更根本的是，什麼是創科？

香港中文大學工程學院副院長（外務）、系統工程與工程管理學系教授及創新科技中心主任黃錦輝認為，從學術上說，創新和科技各有定義，創科其實就是「創意+應用」，創意指的是科技上的創新，是技術的維度，但只有科技是不夠的，還要加上應用層面，創科行業經常討論到的「互聯網＋」，就是指利用互聯網這項科技與其他實際應用層面結合，例如「互聯網＋零售」、「互聯網＋出行」、「互聯網＋教育」，甚至「互聯網＋電影」和「互聯網＋文學」等。

這種科技與應用的結合，讓創科發展不只惠及科技行業，還能改變不同行業的生態，為不同產業帶來新的機遇。產業結構單一的香港若能趕上這股創科浪潮，可帶動六大優勢產業等的發展，讓產業結構變得多元化，本地青年未來就業便可有更多選擇，不用削尖腦袋爭做「中環子女」，可以按個人興趣選擇從事哪種行業，可以寫代碼、寫劇本等。

上文節錄自第204期《香港01》周報（2020年3月9日）《深圳珠玉在前 香港創科人何去何從》。

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