【新冠肺炎．深度】「假新聞」殺人不見血　究竟如何絕地反擊？

美國總統特朗普即將封鎖美國全境？巴西總統博索納羅確診新冠肺炎？葡萄牙足球巨星C朗拿度有意捐出名下CR7酒店做臨時醫院？——新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，人心惶惶下網絡謠言四起，「假新聞」也滿天飛。人們每天熱衷於轉載未經核實的資訊，傳媒也大肆報道廣為流傳的相關內容，各地政府及涉事機構則忙於澄清那些不實訊息。不過，以香港為例，即使早於10多年前經歷「搶板藍根」及「盲搶鹽」等因謠言引發的恐慌亂象，至是次新冠肺炎來襲，特區政府仍然未能在公共危機爆發期間主導信息傳播。為免「假新聞」大行其道，並確立執政者應有的話語權，在尊重言論自由的同時，港府應該怎樣有效反擊謠言呢？

行政長官林鄭月娥早前在其社交專頁表示，因謠言、假消息、抹黑和分化，增加了抗疫工作的難度，導致政府各部門及政府闢謠社交平台「添馬台」同事，往往需要在深夜發文澄清。無可否認，在公共衛生危機事件中，謠言如魯迅所說是「殺人不見血的武器」，在互聯網中滋生廣泛傳播，危害社會穩定。社會動盪更容易衍生更多謠言，市民更不相信政府，防疫工作必然受到干擾，施政舉步維艱，造成惡性循環。

行政長官林鄭月娥早前在其社交專頁表示，因謠言、假消息、抹黑和分化，增加了抗疫工作的難度。（資料圖片／羅君豪攝）

從特區政府應對謠言或假新聞的方式來看，主要存在兩大弊端，導致謠言無法止於智者。

首先，現時政府對於處理謠言，單純採取「救火式」事後控謠，待謠言出現後才透過記者會、發新聞稿及社交平台「添馬台」闢謠。然而，據香港民意研究所2月中旬的調查顯示，市民對特區政府的信任度淨值為負61.7個百分點，創回歸以來的新低。政府失去公信力，未能掌握話語權與社會溝通，自然難以有效闢謠；因此，「內地廠房停工」、「封關會導致糧食無法運港」等不實謠言一度在社交媒體廣為流傳，引發市民一窩蜂湧到超市搶購糧食廁紙，即使政府在不同平台多次澄清物流暢通及物資充足，搶購熱潮卻未見平息，生活用品一被放上架，便會被搶購一空。

再者，政府所用的信息發佈渠道未能與時俱進，隨信息傳播技術迅速發展，社交平台及通訊軟件如Telegram及Instagram已成為資訊傳播的主要渠道，但政府還停留在記者會及發新聞稿等傳統方式，政府雖有在港人常用的社交平台如Facebook開設專頁，但除了「政府新聞網」外，其他專頁如「政務司司長辦公室」及「林鄭月娥Carrie Lam」的更新頻率並不高，市民難以視之為快捷獲取日常資訊的渠道。更甚的是，政府的闢謠資訊傳播不論在廣度及速度也馬塵不及。即使政府近年開設Facebook專頁「添馬台」及拍攝「睇真D • 知多D」短片回擊謠言，但專頁追蹤人數只有約15,000人，每條影片平均觀看次數不到12,000，社交媒體影響力及傳播力還不如一個網絡KOL，闢謠成效不言而喻。

事到如今，政府可以做什麼？

政府近年開設Facebook專頁「添馬台」用作「救火式」事後控謠。（網頁截圖）

參考一：科技巨擘齊「打假」

謠言對社會及民眾影響深遠，尤其處於公共衛生危機這風眼位，市民誤信謠言，對其心理及生理健康也百害而無一利。港府威望低落，防止謠言散播不能只單靠政府力量，更需要結合社會各界力量共同闢謠。如世界衛生組織將「新型冠狀病毒」列為高警戒級別的「國際公共衛生緊急事件」，意味著為防止疫情跨國傳染，全球防疫動員機制已正式全面啟動，當時世衛官員隨即邀請十多家美國科技企業代表會面，商討如何打擊有關新冠肺炎的謠言傳播。

當時的做法是，促請不同大型社交平台包括Google、Facebook、Twitter、騰訊、抖音等等，幫忙過濾及澄清有關疫情的假消息，如Google與世衛合作推出「SOS警報」功能，當用戶在Google搜尋有關新型冠狀病毒肺炎字眼（coronavirus）時，在全球擁有約20億用戶的Facebook亦馬上採取多項具體行動，限制有關疲情的不實資訊傳播，著手在Facebook及公司其下社交平台Instagram上被世界確認為不實及陰謀論的內容，包括錯誤的治療與預防方法。以英國政府為例，負責管理公共醫療系統的國民保健服務（NHS）日前就宣布與上述平台合作，核實及認證超過800個屬於NHS組織的帳戶，以便他們提供可靠信息。

而媒體也有守門人的角色。身處於資訊爆炸的網絡時代，傳統媒體仍具有極大影響力，其傳播信息覆蓋廣，受眾人數多。作為信息首要接觸者，媒體應主動發揮其專業角色，對海量網絡信息加以核實及過濾，發掘調查真相，作為資訊傳播的「把關人」，別為吸引眼球，而作出嘩眾取寵更甚不實言論，助長謠言二次傳播。

作為信息首要接觸者，媒體應主動發揮其專業角色，對海量網絡信息加以核實及過濾，發掘調查真相。（Getty Images）

參考二：成立假消息監察部門 防範未然

亡羊補牢固然重要， 但未雨綢繆亦是必須。所謂的未雨綢繆，就是事前預防，對謠言防患於未然。近年來，每當謠言大爆發後，政府才匆忙應對，倘若政府能夠在謠言出現之前或之初將其止於萌芽，便能大幅降低防控成本，亦能安撫市民情緒，因此政府需要「事前預防」及「事後控制」兩者互相配合，雙管齊下才能獲得最有效的防控效果。

隨互聯網的普及，假消息層出不窮，世界各國對謠言事前預防各有側重，共通的是大部份國家早已訂立相關法律，以及成立有關部門管制網絡信息。然而，目前香港並沒有法律懲治造謠者，除非謠言涉及惡意中傷或誣蔑，才能根據《誹謗條例》作出控告，諸如「封關會導致糧食無法運港」這種謠言，即使對社會利益造成危害，現時卻沒有法律懲治造謠者，政府只能單純予以譴責及花費資時間作事後闢謠。

法津是不少地區防控謠言的利器，阻嚇造謠者，打擊危害公共利益的假消息。（資料圖片）

法津是不少地區防控謠言的利器，阻嚇造謠者，打擊危害公共利益的假消息。在台灣，行政院在2月20日通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例草案」加重散播謠言刑罰，散播有關疫情謠言者，一經定罪會判囚三年以下有期徒刑，及判罰最高300萬新台幣，罰則比因疑罹患肺炎卻違反衛生機關規定的兩年罰則還要高；而台灣法務部調查局於去年8月成立假訊息防制中心，從疫情爆發至今已成功拘捕數名造謠者，部門成員均經過專業偵查訓練，專責調查謠言來源，找出造謠者展開拘捕及送辦。至於新加坡，也於去年通過《防止網上虛假信息和網絡操縱法案》（POFMA），嚴打網絡假資訊，違者監禁最高十年及最高100萬新加坡元罰款。

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