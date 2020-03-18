【新冠肺炎】應對疫情各施各法　日韓兩種不同的穩定

韓國與日本的首宗新冠肺炎確診病例都在1月中後段出現，至今兩國也出現了不同的穩定局面。

截至本周一（3月16日），韓國確診達8,320人，死亡75人，每日新增確診百份比從3月4日起回落到單位數，更連續六日徘徊在1.5%以下。較2月18日新天地教會成員的第31宗確診後每日幾乎以倍數上升的案例而言，疫情無疑已踏上傳播曲線尾段。

一海之隔的日本，截至本周一，確診突破830人，死亡27人，每日新增確診比例，除了在3月前曾有數天偶發突破20%外，皆在5%至10%的比例內。疫情穩定地以低比例擴散，似乎已成功拉平病毒傳播曲線，避過大爆發導致醫療體系崩潰的命運。

這兩種不同的穩定，其實源於日韓各自的抗疫對策與國民習性。

韓國全套科技迅速抗疫

韓國的抗疫成果，除了有賴民眾的團結和警覺之外，更重要的還是其檢測追蹤疫情傳播的能力。首先，有了2015年對抗中東呼吸綜合症（MERS）的經驗，韓國在疫情大爆發後馬上實施全面病毒檢驗措施，先為新天地教會的教眾檢驗，並在全國各地設立50處免下車（Drive-through）檢驗站供民眾使用，整個檢驗過程只需10分鐘左右，受檢驗者將收到手機訊息通報檢驗結果。

聞名全球的韓國免下車（drive-through）病毒檢測。（路透社）

目前，全韓國有117個機構有設備檢驗新冠病毒，每日平均進行1.2萬宗，其最高檢驗能力高達每日2萬宗。政府會免費為任何有醫生轉介的帶病徵者檢驗，而任何人都可以自費檢驗，每次收費大約為17萬韓元，折合大約1,100港元，遠較美國動輒上千美元的檢驗費為低。

極其普及的檢疫，還配合上韓國的專業數據追蹤制度。韓國政府目前可使用閉路電視畫面、手機與汽車的全球定位數據、信用卡交易紀錄等眾多個人資料項目去監視疫情分布。同時，政府設有追縱小組，以數據配合查問，專責找尋疑受感染者進行檢驗。檢驗呈陽性者馬上進入自我隔離，由政府以手機程式或電話通訊緊密追縱，在尋得有空氣密封隔離病房的醫院後，以救護車進行點對點接送，避盡減少確診患者與外界接觸。

這種由數據收集、病源追蹤、病毒檢驗，到檢後隔離與治療的全方位抗疫措施，讓韓國得以在不足一個月內由全球注視的疫情重災區，變成為外國仿傚的抗疫示範。

民間衞生意識救了日本

相較於韓國政府的全套防疫措施，日本政府的應對可算是「無為而治」，而且其「有為」之處也惹來重大批評。首先就是2月初被隔離於橫濱港的郵輪鑽石公主號事件。日方堅持讓乘客、船員於船上隔離，然而卻沒有設立有效的隔離環境，隨後不少人完成船上隔離回家後卻檢測確診。

更嚴重的是，日本看似低水平的傳染幅度被外界質疑是日本檢驗不足的結果。雖然有醫療人員認為這是各地官方醫療中心未能有效協調所造成，不過日本政府也有可能是想收縮檢驗規模，讓輕症確診病人數量分散，而避免醫療系統負荷過重。迫於外界壓力，日本政府於3月6日才決定接受更多的檢驗方式，並授權個別醫生批准病者進行檢驗，幸而隨後未見新增確診比例急增。

面對國家法律防疫權力不足的問題，日本國會上周五（13日）正式授權首相安倍晉三宣布緊急狀態令，讓各地方首長有權要求民眾留在家中、迫使學校關閉、取消公眾集會、收購必需物資，並暫時徵用私人物業改作醫療用途。不過，安倍翌日表示，由於日本疫情擴散速度尚較他國緩慢，因此並無宣布緊急狀態令的必要。

在政府抗疫遲緩的情況下，日本尚未有出現大爆發，其原因很可能是出於日本人既有的衞生習慣。有外國記者在日本街頭進行訪問，一位沒有戴口罩、聲稱新冠肺炎比流感弱而不值擔心的受訪者，竟然也承認他每天回家會馬上以酒精洗手作預防。同時，在1月疫情消息由中國武漢傳出之後，日本的流感病症數字比過往三年大減一半以上，外界認為其主因是民眾防疫意識提高的自然結果。

由此可見，政府未有作為，日本民眾已搶先自行提高個人衞生標準防疫，使得日本疫情從未遇上嚴重爆發，更為其慢半拍的官僚體系換來了詳細考量抗疫政策的空間。

上文節錄自第205期《香港01》周報（2020年3月16日）《應對疫情各施各法 日韓兩種不同的穩定》。

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