【宅經濟．二】娛樂產業也能宅家消費　客廳中打造現代人精神樂園

最近，在家隔離的內地市民的關鍵詞是「無聊」。現代人對精神需求的追求，在特殊時期也毫不鬆懈。網友們總結出看電視、玩電腦成為現代人兩大居家消遣行為。在各大製作春節檔電影撤檔之際，《囧媽》另闢蹊徑，改在視頻平台播出。電影院復工遙遙無期，線上平台可滿足民眾在家的觀影需求。因此，各家線上視頻網站在這段時期盈利居高不下。有關數據統計，2020年春節期間，內地各大視頻網站上線的網絡電影約30部，較往年增加三分之一。

承接上文：【宅經濟．一】居家帶來另類商機 網購外賣會成未來常態？

「只有被鎖住的身體，沒有被禁錮的靈魂」，線上派對「雲蹦迪」應運而生。（新華社）

此外，各大電視台不得不停止錄製拍攝，電視節目庫存告急，不得不因時制宜，推出「雲錄製」的綜藝節目。以往的綜藝節目，需要大量人員參與、聚集，疫情洶湧之下，這些大製作的要求無法滿足。雲錄製重構了綜藝錄製的模式，它讓主持人和參與嘉賓宅在家中，利用手機等設備完成錄製。雖然少了錄影棚的專業氣氛，減少了互動，但打破了綜藝錄製的空間限制，更滿足了網民的精神需求。

例如，向來以綜藝節目著稱的湖南衛視，在今年2月7日上線了雲錄製完成的《天天雲時間》和《嘿！你幹嘛呢？》。有些內容的形式是主持人與身在家中的嘉賓視頻聊天，其本質就是脫口秀，每一期對應一個主題。或者讓嘉賓自己錄製Vlog（視頻日誌），記錄生活，完成一檔節目。在直播時代，雲錄製也是特殊情況下的應變之舉，既獲得了經濟收益，也讓大家對電視節目未來的發展模式多了想像空間。

宅在家中，人們靠互聯網遊戲、電子設備等進行消遣。（新華社）

互聯網遊戲早已不是什麼新鮮事，在不能出門的情況下，遊戲行業是一大贏家。例如熱門網絡遊戲《王者榮耀》在年三十當天的單日峰值流水最高達到13億元人民幣，創歷史新高。其他遊戲產品的熱度也是有增無減，成為最好的宅家消遣模式。

除了基本的網絡遊戲和手機遊戲，如今，人們又開發或衍生出許多結合現代科技的新奇產品。一個人的自助健身房在共享經濟時代已經普及，例如超級猩猩健身艙等，一間小小的房間，24小時運營，完全無人化服務，避免大家去健身房人擠人的局面。即使是個人健身房，還是免不了要踏出家門。想要在客廳就能健身，人們又絞盡腦汁尋找方法。

居家健身娛樂設備switch健身環深受人們追捧。（資料圖片）

在抖音、小紅書等網絡平台上，居家健身娛樂設備switch健身環火了起來。這個在家可以健身和跳舞的可穿戴式電子設備，是在日本任天堂公司開發的switch遊戲機的基礎上，加上「健身環」配件，組合成一套讓玩家在家娛樂的項目。用戶利用腿部固定帶、健身環等穿戴設備，連接電視和遊戲機，通過感應器，跟隨屏幕指令做出一系列動作。去年10月剛推出時售價約為8,000日圓（約506元人民幣），如今，在內地的售價已經上漲至2,000元人民幣。因為市場需求仍居高不下，任天堂甚至不得不在2月6日發出缺貨通知。

這款遊戲的火爆不是特例，現代人對娛樂生活的追求絲毫不會因身處何方而受到限制。互聯網上網友互相戲謔：「只有被鎖住的身體，沒有被禁錮的靈魂。」話雖如此，中國人的居家狂歡還給一些盈利備受打擊的實體商家予以靈感—「雲蹦迪」（「蹦迪」意為開派對跳的士高）、「雲音樂節」等應運而生。

零售業面臨寒冬，部份商店蝕本清倉。（資料圖片／盧翊銘攝）

在特殊時期，實體娛樂場所面臨收入慘淡的窘迫境地，利用線上平台直播，無疑是一場商家自救行動。社交平台、直播平台的助力，更為這場線下娛樂平台打入萬千市民家中的行動如虎添翼。

與此相似的例子還有，線下桌遊店的不景氣，帶動了線上桌遊的火熱：狼人殺、劇本殺、密室逃脫等遊戲均開發了線上版本，家中的客廳、起居室成為了棋牌室、桌遊店，互聯網為人們帶來了無數可在家中實現的娛樂活動。

「孤獨」不等於「社恐」

有一類人群自稱是社交恐懼症患者，待在家中才能給他們帶來最大的安全感。市場上曾流行過一個概念：孤獨經濟，例如一人健身、一人火鍋、膠囊酒店等都囊括其中，旨在面向這些害怕社交的單身人群。這種業態模式並沒有因為潮流褪去而淹沒在經濟發展的洪流中，因為現代人口結構的變化，單身人士愈來愈多，並且許多年輕人也享受這種狀態，孤獨經濟火熱且有潛力。

孤獨經濟和宅經濟有異曲同工之處，兩者都是面向個體的小型經濟模式。但是宅經濟並不孤獨，它不僅屬於宅男、宅女的消費，更走向普通大眾，宅經濟側重家庭環境、場所，更多的是指對於一種居家消費的專注需求。宅在家中的人，通過互聯網可以獲得廣泛的信息，通過送上門的貨品滿足一切需求。

宅不是懶人產物，而是注重個體體驗。（新華社）

有人詬病其為一種懶人產物，其實不然，宅經濟誠然減少了人們戶外運動或者社交的時間，但是卻沒有減少人們運動的時間及與他人交流的時間。家愈來愈小，但是人們對生活品質的追求愈來愈高，對住宅和配套設施、服務的要求也愈來愈高，宅而不隨便，宅得精緻正是都市人時下的追求。

現代都市人已經和其祖輩父輩們不一樣，繁忙的社交壓力下，人們反而更注重一個人在家中的宅時光。關注個體體驗，以自我為本，是新一代年輕人追求的生活理念。

當身處在紛紛擾擾的社交網絡中，他們或許也需要在家這個港灣消磨時光，或獨處，或和同住一屋簷下最親近的家人，分享喜怒哀樂。宅經濟可以說不僅是一種經濟現象，更是一種社會現象。

宅經濟曇花一現？

根據以往無人經濟或共享經濟的經驗，不少新型經濟模式得力於機遇，以及資本的短暫推動，但許多都是火一陣子就銷聲匿跡。人們究竟喜歡去實體店，還是居家享受一切？商家可以把握住虛實結合，利用互聯網技術和生態，倘若滿足了當代的用戶需求，那麼，宅經濟可以是未來嘗試的新方向，迎來發展期。

另一方面，宅經濟對居家設備的要求愈來愈高，各種互聯網平台和衍生產品需要設計得更加貼近居家要求，讓人們將「宅」進行到底。這也促進了科技創新，香港素來缺少創科土地，宅經濟可以彌補發展的局限。

宅經濟對居家設備要求愈來愈高，推動科技創新。圖為學生在家視頻上體育課。（新華社）

宅經濟的向榮，讓我們窺得疫情背後危中有機。宅不是一個貶義詞，背後的關鍵字是消費習慣居家化，工作娛樂雲端化，帶動互聯網、物流等行業相互合作，讓人們未來生活方式發生質的改變。香港社會在討論宅經濟的當下，可以更多地借鑑各地經驗，學習如何更有效使用互聯網、物流等科技、服務。未來可以預見，宅經濟將會改變香港一代人的生活方式。

香港這座亞洲大都市，或許更需要積極擁抱宅經濟。這一年以來，社會時局動盪，人們減少外出，使得傳統零售、餐飲業甚至辦公、求學都受到不少衝擊。實體零售業向來是香港的主要經濟來源。一旦社會動盪，就會導致崩盤。更別提香港素來空間土地問題嚴峻，倘若更多人選擇在家，又是如何一番光景？公共場所的使用壓力可以得到緩解，城市空間可以更有效利用。但是，家庭空間需要被重視，因此，對於住宅問題，或許又要重新進行一番審視。

宅經濟帶出的話題可以引發對未來城市生活的無限想像，人們對生活的要求將會步入嶄新時代，人文關懷和科技如何結合，城市建設者又該如何配合？「宅」的浪潮之下，我們需要抓住時機。

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上文節錄自第205期《香港01》周報（2020年3月16日）《一個人，也可好好過日子 如何「宅」出新生活》。

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