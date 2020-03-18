【饑餓鬥室．影評】監獄困獸鬥　盡見驚世又警世哲理

由命名到宣傳，《饑餓鬥室》都強調「困獸鬥」驚慄殘殺元素，惟大家不應低估這齣原稱《The Platform》的電影，維基描述為「諷刺科幻電影」無疑更準確，筆者則更傾向稱之為驚世又警世的哲理大作。撰文︰李美

過去困獸鬥驚慄片不少，經典如《恐懼鬥室》系列，今年還將上演第九集。若論血腥暴力，以至嘔心變態程度，《饑餓鬥室》誠然有所不及，cult片鐵粉或感失望。可是，這不代表本片驚慄氣氛差劣，無論劇情設定所涉張力，抑或故事節奏、色調配樂等，緊張氛圍均屬上乘，由頭到尾均沒冷場，包括很快入題。

無論劇情設定所涉張力，抑或故事節奏、色調配樂等，緊張氛圍均屬上乘，由頭到尾均沒冷場，包括很快入題。（《饑餓鬥室》劇照）

然而，本片厲害之處，乃言志訊息宏大、比喻方式到位。俯拾皆是的人性醜陋諷刺，困獸鬥電影難免有所涉及，而本片絕大部份的篇幅，花在更深層的命題上。必須提醒，我們不應狹隘地解讀電影。戲中比喻本就精準無比、貼近現實，難道相關諷刺本體還不呼之欲出？純以驚慄片角度觀之，本片已屬佳作；進一步思考箇中哲理，電影水準更是鶴立雞群。

電影描述在垂直監獄裏，下層囚犯只能吃上層囚室所餘食物；如果上層者僅僅吃其所需，則食物足夠所有囚犯分享—理想如是，實際如何？《饑餓鬥室》的設定，就是這麼簡單並跟現實相似。

電影描述在垂直監獄裏，下層囚犯只能吃上層囚室所餘食物。（《饑餓鬥室》劇照）

倘分配得宜，全球食物生產量當足夠全球人類食用。可惜「朱門酒肉臭，路有凍死骨」，包括香港在內的發達地區總有食物浪費，貧窮地區則三餐不保。此外，上層者不單會阻人上流，下層者上流後也難逃有風駛盡𢃇的宿命。下層囚犯一旦資源不足，就訴諸武力，包括內訌爭奪；換作國家層面，則是訴諸戰爭—遺憾的是，任憑窮者搶來搶去，亦難攀上富者豐饒境地。可見，本片的監獄喻體，本體既可小至職場、社會，亦可大至國家甚而整個自然界。試問，上層人類豈非霸佔過多資源，下層動物如臘腸狗等，置身叢林法則卻要為一小塊地盤或骨頭拼個你死我活？

這個監獄，表面設定瘋狂、實質卻很貼地，其精心構建的隱喻諷刺，叫人拍案叫絕。本片手法之高，還見諸角色設定，準確拿捏取捨。其他困獸鬥電影，總要交代人物背景以強化感情，本片則刻意簡化，沒有多談他們各自故事，理由是太多背景會跟去個體化的設定相違—戲中角色不代表特定一人，而是泛指普羅大眾，你和我都可套入此「監獄詮釋」。以香港為例，有人或自感下流遭人剝削；以全人類及全生物衡量，我們則絕對位居前列。

層囚犯一旦資源不足，就訴諸武力，包括內訌爭奪。（《饑餓鬥室》劇照）

電影不單捨去主角的背景，還捨去監獄始作俑者的背景。其他困獸鬥電影的最後，主角總有敵人須打倒。本片的結局既可說是悲劇，也可說是開放式，重點是根本不設終極敵人。因為，監獄只是言志喻體罷了，究竟誰構成現實裏的「監獄」？我們又如何突破「監獄」困境？答案無疑複雜無比，斷非電影人可落註腳，觀眾也不宜期待會「打大佬」、「打爆機」。

電影僅抽象地，以護送最底層的奇蹟女孩上流頂層作結。如片中智者言，刻下需要的乃一個強烈「象徵」，旨在喚醒上層者或全體大眾的反思。電影初以白人老翁代表自私者，然後出現大愛女生，最後主角則與黑人聯手革命，走向到底一路向好、向善。那位一心找尋孩子、受盡世人白眼的「癲婆」，就連主角都一再俯視目送她孤身赴險，所象徵的奇蹟未必不能成真，她可能才是犧牲自己、喚醒世人（及主角）的彌賽亞（戲裏譯作救世主）。

《饑餓鬥室》還有很多警世訊息，譬如不要推說制度殺人，殺人與否從來是個人選擇，主角便身體力行沒吃同伴屍體；又如不應妄圖猜度下層數量，因實際貧窮人口遠超想像，其戰亂慘況亦無法設想。再說下去，資本主義是否萬惡？共產主義是否最好？人類是性本善抑或性本惡？要懲罰監管或是好言相勸？生命和諧共存的地球村究竟是啥？上下層間弱肉強食，是否如老翁口頭禪般「想當然耳」？近年談論上下層差距的電影不少，《饑餓鬥室》比喻諷刺之精準辛辣，或勝過《上流寄生族》，層次亦絕不限於反思貧富階級般簡單，所涉哲理更是不一而足。希望大家能像品酒般好好細味，不要一口吞下去求爽便罷！

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上文刊登於第205期《香港01》周報（2020年3月16日）《《饑餓鬥室》驚世又警世的哲理之作》，網上標題為編輯重擬。

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