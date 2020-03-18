【立法會選舉．深度】泛民議席過半，香港就會變天？

第七屆立法會選舉將於九月舉行。乘著反修例風暴的反政府、反建制之勢，泛民主派在去年區議會選舉全面翻盤後，計劃再下一城，爭取在立法會選舉中取得過半議席。綜合各方評論及數據分析，泛民並不是不可能奪得立法會主導權；不過，相對於「泛民怎樣奪權」這個當下熱議的話題，「泛民如何執政」卻更值得思考——在「行政主導」之下，他們會繼續「事事反對」之姿應對特區及中央政府，還是會積極發揮議會功能，藉此改革社會民生、推動真雙普選？而當中央矢志健全行使「全面管治權」制度，香港又會因泛民「奪權」而變天嗎？

綜合各方評論及數據分析，泛民並不是不可能奪得立法會主導權。（資料圖片／林若勤攝）

泛民過半，其實唔難

難在過半之後要做乜

本月初，趙明明、林思明及蔡梓穎等三位香港教育大學的學者，運用電腦模擬和統計分析2019區議會選舉結果，並對立法會選舉進行了一千次模擬運算，求取建制及泛民兩大陣營在地區直選的最佳議席數；結果顯示，假如建制沿用2016年的立法會選舉策略，而泛民則能帶動選民以最理想的配票方式投票，泛民有望在70個議席中取得37.9席。民主黨前主席楊森早前接受《香港01》專訪時也表示，泛民有力在九龍東及新界西直選分別多奪一席，並有望攻克飲食界、工程界、批發及零售界和體演文出界，加上在區議會（第一）和俗稱「超級區議會」的區議會（第二）各奪一席，最多合共可能取得37席。

乘著反修例風暴的反政府、反建制勢頭，民主派當下正為「主掌立法會」密鑼緊鼓。儘管他們對「議席過半」的路徑沒有太大分歧，但對過半後的目標卻是眾說紛紜，例如民間記者會提出癱瘓政府；佔中發起人戴耀廷則指要迫使政府與泛民協商，令北京無法操縱議會；本身是專業議政成員兼公民黨執委的立法會法律界郭榮鏗則認為，可在制度之內盡量爭取政治空間以推動真雙普選，同時改善政府施政——「如何執政」，的確是泛民不得不深思的問題。

我們不妨嘗試沙盤推演，假如泛民取得過半議席，香港將會面臨怎樣的政治局面？

專業議政成員兼公民黨執委的立法會法律界郭榮鏗則認為，可在制度之內盡量爭取政治空間以推動真雙普選，同時改善政府施政。（資料圖片）

情景一：泛民取得過半議席，但功能組別不過半

倘若泛民取得過半議席，即使功能組別未過半，理論上仍可主導立法會大會、內委會、財委會以及各個事務委員會的正副主席人選，而自1995年已經晉身議會的最資深議員民主黨涂謹申，更有機會成為立法會主席。凡此種種，幾可預見日後政府提案可能困難重重。

同時，民主派有權否決政府提出的議案、法案或修正案，例如《基本法》第23條立法，但卻未必可以順利通過由議員提出的議案、法案或政府法案的修正案，因為《基本法》附件二規定，它們須於功能界別和分區直選分別取得過半支持方能獲得通過。如要啟動《立法會（權力及特權）條例》調查個別事件或官員，或修改議事規則，恐怕都未能成事。

除此，在「行政主導」原則之下，《基本法》第七十四條列明：「香港特別行政區立法會議員根據本法規定並依照法定程序提出法律草案，凡不涉及公共開支或政治體制或政府運作者，可由立法會議員個別或聯名提出。凡涉及政府政策者，在提出前必須得到行政長官的書面同意。」換言之，即使泛民取得立會過半議席，但只要他們的提案內容觸及公共開支、政治體制、政府運作、政府政策，行政長官仍然有權否決。

即使泛民取得立會過半議席，但只要他們的提案內容觸及公共開支、政治體制、政府運作、政府政策，行政長官仍然有權否決。（資料圖片／李澤彤攝）

不過，正正因為泛民的議會籌碼多了，他們與特區政府的關係就更為微妙——究竟是要藉此與政府協商，從而爭取改善民生政策的空間，抑或繼續空喊政治口號、誓與港府鬥個魚死網破，還看泛民的政治智慧。

情景二：泛民取得過半議席，功能組別議席亦過半

倘若泛民取得過半議席，功能組別亦過半，不但能夠通過議員提出的私人條例草案，亦能否決對政府法案如《財政預算案》的修正案。再者，根據《基本法》第五十二條，如立法會拒絕通過財政預算案或其他重要法案，而行政長官因而解散立法會，假設重選的立法會再次拒絕通過有關法案，那麼行政長官必須辭職——因此，泛民與政府之間存在更大的角力空間——雙方會適當地採取一些策略性的妥協，以換取社會改革的推動，還是堅決對立，最終一起「攬炒」，絕對是橫在大家面前的重要考題。

另外，如果泛民得以在立法會功能組別取得過半議席，也絕對有可能在2021年選舉委員會中取得足以主導特首選舉的成績，那麼要推動「泛民特首」上台也並非不可能——即達至所謂的「全面執政」。法政匯思前召集人任建峰今日（3月18日）於報章撰文，談及剛出獄的佔中發起人陳健民（61歲），認為他一直主張「和理非」式的務實抗爭，深得跨光譜人士的尊重，而且與本港商界關係良好（曾任上市公司獨立董事），又與內地知識分子、公民社會和「鴿派」官員有所交往，相信將來倘由他出任行政長官，定能促成香港的「大和解」。

無論泛民能否「全面執政」，香港似乎也難以變天。（資料圖片／盧翊銘攝）

不過，無論泛民能否「全面執政」，香港似乎也難以變天。平情而論，相較建制派而言，不少泛民政治人物的確具備更能體察民情的政策理念，而如果他們「掌權」後，能夠積極發揮議會功能，藉此改革社會民生、推動真雙普選，相信中央亦無藉口推諉。不過，如果他們延續反修例風暴那股罔顧社會福祉之風，抱著「同歸於盡」的「攬炒」心態，堅持「事事反對」以「癱瘓政府」，那顯然是誤判中央積極推動「一國兩制」的決心。

去年10月底，中共十九屆四中全會通過《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》，表明「堅持和完善一國兩制制度體系，推進祖國和平統一」，當中提到將「健全中央依照憲法和基本法對特別行政區行使全面管治權的制度」，包括中央對行政長官和主要官員的任免制度和機制、全國人大常委會對《基本法》的解釋制度、特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制、以及行政長官對中央政府負責的制度等等。據悉，繼由前山西省委書記駱惠寧和前浙江省委書記夏寶龍接替中聯辦及港澳辦主任，並明確前者與後者的從屬關係後，中央已經拉開全面改革港澳工作的序幕，而上述機制亦將逐步依法落實。他朝有日泛民執政，也許更能參透「政治就是妥協的藝術」。

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