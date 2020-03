【新冠肺炎】英倫現「逃離潮」　4個留學生自白

2002年公映、由英國著名導演丹尼.波爾(Danny Boyle)執導的《28日後》(28 Days Later)是一部幻想災難片,電影甫開場,就是主角昏迷28日後醒來,遊走於杳無人跡的倫敦街頭,一場世紀疫病爆發,令整個繁華的倫敦空空如也,變成了死城,美麗的維多利亞建築依然矗立,中世紀的雕像依然守護在街頭,然而,饕餮地球資源的人們卻全數消失得無影無蹤,夕陽下的白金漢宮前沒有一個人、倫敦眼巨大摩天輪停止了轉動……十八年後,原來全民感染致命傳染病的英倫似乎不只存在於幻想故事中……3月12日,英國首相約翰遜(Boris Johnson)連同首席科學顧問瓦倫斯(Sir Patrick Vallance)會見傳媒,宣布考慮以「群體免疫」(herd immunity)方案應付新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情,估計要讓六成國民、即約4,000萬人感染,以獲得抗體。約翰遜還要民眾做好「自己摯愛的人因病早逝」(Many more families are going to lose loved ones before their time)的思想準備。此語一出,輿論嘩然,全國出現恐慌性搶購潮,以致各地留學英國的學生,尤其是兩岸三地留學生,都爭相搶購機票,逃離英國。

我們訪問了四位留學當地的學生,有人回到了香港,有人暫時留下。他們都質疑英國政府這項「群體免疫」政策,對當地人薄弱的防疫意識,更異口同聲地以「恐怖」來形容。而且,透過這些年輕學子的訴說,我們也看到英國人和英國文化的另一面。

撰文:曹民偉