【新冠肺炎】英倫現「逃離潮」　4個留學生自白

2002年公映、由英國著名導演丹尼．波爾（Danny Boyle）執導的《28日後》（28 Days Later）是一部幻想災難片，電影甫開場，就是主角昏迷28日後醒來，遊走於杳無人跡的倫敦街頭，一場世紀疫病爆發，令整個繁華的倫敦空空如也，變成了死城，美麗的維多利亞建築依然矗立，中世紀的雕像依然守護在街頭，然而，饕餮地球資源的人們卻全數消失得無影無蹤，夕陽下的白金漢宮前沒有一個人、倫敦眼巨大摩天輪停止了轉動……十八年後，原來全民感染致命傳染病的英倫似乎不只存在於幻想故事中……3月12日，英國首相約翰遜（Boris Johnson）連同首席科學顧問瓦倫斯（Sir Patrick Vallance）會見傳媒，宣布考慮以「群體免疫」（herd immunity）方案應付新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，估計要讓六成國民、即約4,000萬人感染，以獲得抗體。約翰遜還要民眾做好「自己摯愛的人因病早逝」（Many more families are going to lose loved ones before their time）的思想準備。此語一出，輿論嘩然，全國出現恐慌性搶購潮，以致各地留學英國的學生，尤其是兩岸三地留學生，都爭相搶購機票，逃離英國。 我們訪問了四位留學當地的學生，有人回到了香港，有人暫時留下。他們都質疑英國政府這項「群體免疫」政策，對當地人薄弱的防疫意識，更異口同聲地以「恐怖」來形容。而且，透過這些年輕學子的訴說，我們也看到英國人和英國文化的另一面。 撰文：曹民偉

約翰遜稍早前提出的「群體免疫」式防疫策略，相對於整個歐洲國家採取的封城、停課等積極防禦措施，令英國似乎走向一條完全不同的抗疫之路—不主動檢測、輕症不治療、學校不停課，甚至不取消所有大型活動（編按：現已調整部份政策）。如此「群體免疫」，被國民及科學家狠批為「佛系抗疫」、「天擇抗疫」、「達爾文抗疫」……

英國於1884年曾經發生一宗著名的「英女皇訴訟達德利和史蒂芬斯案」（The Queen v. Dudley and Stephens），當年在南大西洋有一艘名為「木犀草號」（Mignonette）的船沉沒，四名船員—三名年長船員及一名17歲的男僕孤兒Richard Parker爬上救生艇，在大海中漂流。四人在大海上漂流多天，缺水缺糧，三名年長船員最終殺死了Parker，並分食了他的肉，最後得以獲救生還。

後來，三名生還船員被控告殺人罪，最終確立了一個普通法先例：即使在危急狀態亦無法構成對謀殺的合理抗辯，三人最終被判罪成。他們的故事更被改編成為小說及電影《少年Pi的奇幻飄流》。

（《少年Pi的奇幻飄流》劇照）

約翰遜的「群體免疫」，便讓人感覺企圖在英倫島嶼上進行「適者生存」的可怕試驗。難怪導致英國社會出現比病毒蔓延更可怕的恐慌情緒，國民、居住者、留學生等或以口誅筆伐，或以腳抗議—離去。加上疫情嚴重的歐洲各國開始封城、封國、限購物資、限制活動等等，以致英國留學生爆逃離潮，全副武裝登上飛機……下面是四位留學生在這段特殊時期的第一身經歷自白。

個案一：Julia，去倫敦找尋實習機會的台灣大學畢業生，3月17日回港

英國眼前好像別無選擇，本身經濟極差，醫療系統更已超負荷。 Julia

我本來去倫敦想找尋實習機會，台灣因疫情不准港澳學生入境，我不得不滯留倫敦差不多一個月，現在終於回到香港。我的返港機票是在3月8日訂的，當時尚未加價，但自從約翰遜向民眾說出做好「自己摯愛的人因病早逝」的準備的話後，離英機票立即被搶購一空，主要是港澳台的學生想回家，聽說有些回香港機票甚至被搶貴到10萬港元一張，往內地的機票更加搶到18萬元人民幣一張。

今次坐飛機回港有一定危險性，因為已有幾宗是海外學生乘坐飛機回港後確診的案例，所以，我準備了一套落機替換的衣服，還有手套、護目鏡、帽及酒精紙巾等，我也買了紙尿片，在飛機上也不吃不喝，怕要上廁所。

登機那天，身邊坐了兩個在英國生活的內地人，也跟我一樣穿着全身防疫裝備，但機上的外國人卻沒有戴口罩，英國機場絕大部份工作人員也沒戴口罩。回到香港，即使政府的隔離令尚未實施，我也自我隔離14天。

Julia（右）身邊坐着兩名全副防疫裝備的內地人。（受訪者提供）

我在倫敦這個月，感覺當地人完全沒有防疫意識。初時，我還會去博物館，後來覺得博物館也不太衞生，就不再去。在這邊生活要很小心，我會做足戴口罩、洗手、用漂白水噴灑鞋底等措施；若天氣冷，出街前也會先用頸巾溫暖一下口鼻。

最可笑的是，當地人初時都笑我們華人過分緊張，我住的這個區有很多黑人，他們還會開玩笑說中國人是「病毒」；英國人從小到大的教育都是，只有病人才戴口罩，而且病情不到最嚴重程度也不會戴。直到我離開前的一個星期，才看到多了英國人戴口罩。

這個星期，連英國人也去超級市場搶購東西，每朝11點開門前就要前往排隊，不然貨物就會賣個精光，紙巾、意大利粉都被搶購一空。其實，物資算是足夠的，只是價錢昂貴一些，或者一天要走幾趟超市才可買齊所需物品；我有些英國朋友真的開始擔心了，會搶購糧食、廁紙，若然真的感染了，也可以在家自我隔離，不出街一段時間。

英國最新出台的抗疫措施包括：所有人應該避免參加聚會，避免前往酒吧、夜總會和劇院等人群密集的場所。我居住的社區還有很多中東人，他們仍然天天在餐廳聚餐，一邊去超市搶購物資，另一邊在夜晚的街道聚集。

Julia說，她居住的社區還有很多中東人，他們仍然天天在餐廳聚餐，又在夜晚的街道聚集。圖為香港蘭桂坊的酒吧。（王譯揚攝）

早前我經過一些酒吧，依然看見很多人圍在門前喝酒；還有很多人去球場看足球賽，絲毫沒有疫情下香港街道那種水盡鵝飛。周末，Camden Town這個大市集區還是像旺角一樣超級多人，即使疫情嚴峻，仍阻不了英國人行街吃飯，我們唯有自己更加小心，盡量避免去人多的地方。

雖然政府建議孕婦、70歲以上的老人，以及有健康問題的高風險人群在家隔離12個星期（曾有說法是四個月），但這個星期我看到市面上仍然有很多行走緩慢的老人家，他們不少還是獨居老人，要出來吃飯，要開車去買生活必需品，甚至還有一些是要上班的。

英國的國民保健服務系統（National Health Service，NHS）床位和人手嚴重不足。有些朋友透露，有人出現發燒和咳嗽等肺炎病徵，於是致電NHS的111求助熱線，但對方只會讀出有關指引：若然出現病徵，就叫你留在家中，自我隔離14天；即使病情很嚴重，也會叫你不要到醫院檢查，甚至不要再打救援熱線，而應透過網上查詢；除非你病到昏迷倒地，才可以致電熱線，讓全身穿上防護裝備的人員前來將你送去醫院。其實，這是用盡一切方法希望大家不要去醫院，不去醫院便不會檢測，不檢測便沒有新增個案，也就不會引致大眾恐慌了。

約翰遜的「群體免疫」概念備受各方批評。（Getty Images）

我有位台灣朋友在英國的醫院工作，他說這邊都是醫院開出藥單，然後讓病人自行往藥房買藥，但近日很多藥房都買不到藥，而且，病床十分不足，若然那些未確診的病人佔據了醫院的病床，真正病情緊急的患者就沒有病床可用了；況且沒有肺炎的人住到醫院中，隨時會跟真正患者交叉感染，到時就真的無病變有病了。

當我初次聽到約翰遜的「群體免疫」方案，個人不覺得完全沒有道理，因為英國醫療系統資源真的不可能負荷有大量感染者出現，超過2,000多宗確診個案（現已逾5,000宗）已經讓醫療系統不勝負荷了。未來三個月，英國會達到疫情高峰期，但要一至兩年時間才會研發出疫苗，唯有透過群體感染病毒來產生自我免疫力，我曉得如果真正實行，將可能會有1.4%的感染者死亡，高達數十萬人，不過，在無計可施的情況下，我還是理解的。

英國眼前好像別無選擇，本身經濟已經極差，看到意大利封城令經濟更加沉落，英國政府自然怕承受不起，所以，為保經濟而沒有叫停大型活動。我一直以來都認為，政權是不會顧及低下階層市民的！

上周五，有團體在首相府所在的倫敦唐寧街發起示威，要求政府採取有力措施對抗疫情。（美聯社）

個案二：Andrew，英國倫敦某大學三年級交換生，3月16日返港

我真的不明白一個政府怎可能提出令數十萬國民面臨死亡的措施？ Andrew

事情應該是由約翰遜提出「群體免疫」方案後開始，大量中港台留學生出現恐慌，看到超市的日用品被搶購一空，特別是廁紙和洗手液這些防疫用品。

我在去年9月來到倫敦作為期一年的交換生，待了不到半年。就讀的大學剛剛才開始停課，但當時很多中學仍未停課，如今提早回香港也不感覺遺憾。我的學校沒有出現感染病例，但鄰近學校的宿舍有，真的有很多穿着防護衣的人入去抬走學生。

在倫敦市面，本地人很少戴口罩，我試過戴着口罩逛街，被一位英國大叔說我戴口罩根本沒有用，除非全國所有人都戴才有用；有朋友更加被本地人指罵為什麼戴口罩，引致別人恐慌，但我未聽過有人因而被打。

英國感染人數也逐漸增加。圖為2020年3月19日，倫敦一家超市的貨架上商品被一掃而空。（美聯社）

我聽當地新聞報道指，當局只會叫發燒咳嗽的人留在家中自我隔離，以及自己買成藥治療，因為英國醫院的深切治療部（ICU）資源緊絀，要真的病到倒下，才會被送往醫院。看到本地人也沒有獲得應有的治療，我們這些外地人就更難獲得治療機會了，所以才決定提早回港。

我在2月時去了一趟西班牙巴塞隆拿看足球比賽，那時候西班牙已經爆發疫情，2月中已有一名確診患者死亡，但數萬人的足球場還是洋溢着派對氣氛，完全沒有防疫意識，而且西班牙人時常攬攬錫錫，全場幾乎只有我一個人戴着口罩。

這個月，我也有落酒吧、落Club，發覺英國人仍然很喜歡蒲夜店，彼此十分接近，沒有戴口罩；這裏的年輕人也不會留意防疫資訊。在3月初，還有動輒萬人聚集球場觀看英超足球賽，要到3月13日有球員、班主受感染，英超才決定停賽，欖球賽亦跟着停。

我從新聞報道聽到約翰遜提出「群體免疫」方案，覺得很荒謬，因為新冠病毒不是死亡率低的病，最嚴重的像在意大利可導致逾9%感染者死亡，至今也未有疫苗，我真的不明白一個政府怎可能提出令數十萬國民面臨死亡的措施？若然此政策在香港推出，一定引起全民（上街）抗議！

圖為3月21日，蘇格蘭愛丁堡的皇家一英里（Royal Mile）空無一人。（美聯社）

英國人未曾經歷過沙士（SARS）這麼嚴重的傳染病，普遍市民沒有太大恐慌。我曾問不少英國同學、朋友，他們都認為新冠肺炎不過像普通傷風感冒一般，只是手尾長一些，也許老人家感染才會較為嚴重。當政府要求70歲以上老人自我隔離在家四個月（現為三個月），街上的確少了老人家，但是，還有很多年輕人逛街，不像香港街上冷冷清清。

家人從新聞報道上看到英國對抗疫情的方法，就叫我盡快回港，我於是買了3月15日的機票，那時才6,000港元；朋友買遲一日走的機票，已經漲價到14,000港元，再後來所有經濟艙機票都買不到了。在飛返香港的飛機上，我全身包得十分密實，不吃飛機餐，全機的香港人都包得密密實實，我身旁的外國人卻沒有穿任何防護裝備。

我覺得香港的防疫工作做得很好，所以感染數字才會如此低，而且人人都少了出來聚會吃飯，寧可走去行山，我回港後亦會自我隔離14天，盡量跟家人保持兩米距離，也不會一齊吃飯。

受到新型肺炎疫情影響，英國倫敦希斯路機場有乘客穿上全套保護裝備等候上機。（路透社）

個案3：Purdee，薩塞克斯大學三年級生，3月19日返港

這裏的老人家經歷過世界大戰，不會理會政府的勸告，更加我行我素。 Purdee

我最難以置信是英國人普遍對新冠病毒沒有多少擔心，他們的心態是，若然是你的就是你的，擔心也沒用；若然不是你的，就不必擔心；英國人的個性很隨心，不似香港人這麼小心，他們自以為身體健康就可以抵抗任何疾病，他們認為英國人的抵抗力比亞洲人好；曾經跟英國朋友談過為什麼他們不怕新冠肺炎，他們說只要做很多運動，就不會患病。

2月初，香港爆發新冠肺炎時，英國還是零個案，我那時曾掙扎要不要戴口罩出街，後來看到新聞報道說有華人因戴口罩被打，就決定不戴口罩；直至3月5日，英國出現首宗本土死亡病例，確診病例也很快突破100宗，我就決定要堅持戴口罩出街。

其實，不只在今次疫情上看到英國人排斥華人，早在四年前剛到英國時，我已感到部份當地人對華人反感；近月，我們戴口罩出街時，本地人就在背後直呼我們為「virus」（病毒）。在英國戴口罩真的要承受很大壓力，我們會看到本地人厭惡的眼光，口罩在英國人心目中象徵你患病；平時我們上巴士都會跟身邊人說句「Hello」，友善地打個招呼，但戴了口罩後，跟巴士上的人打招呼也沒人理睬你，好像你身上有跟他們不同的東西，令他們感覺很不舒服。

圖為3月11日倫敦街頭，不少遊人戴上口罩。（美聯社）

我們主要去Boots這家藥店買口罩及洗手液，但開店五分鐘就會賣個精光，所以要預先排隊，我們也會上網購買，有些口罩不用排隊便可買到，卻被炒得十分昂貴，要25英鎊五個，即約50港元一個。

英國人實在太hea！他們認為個人衞生做得好就足以防疫，自我保護意識很低；相對來說，華人更懂得自我保護，有些甚至誇張到全身用雨褸包得密密實實才出街。不過，本地人即使戴了口罩也沒相關常識，時常戴戴除除，又用手觸摸口罩表面，其實只是做做樣子。

我覺得約翰遜這套「群體免疫」理論完全是為有錢人設想，因為有錢人若感染病毒，必定可以去私家醫院用錢買病床、買呼吸機、買最好的藥物，低下階層染病卻要排隊等待公立醫院的病床和藥物，就很危險。

英國政府一再強調輕微病徵的病人應留在家中，並要求70歲以上老人家在家自我隔離四個月（現改為三個月），但我坐巴士時仍見到很多老人家出街，這裏的老人家經歷過世界大戰，不會理會政府的勸告，更加我行我素。

Purdee一早預備好上飛機的裝備，那天，我穿着風褸上機，戴上一個保護眼罩、一個外科口罩，還用膠袋包着頭。圖為抵港旅客做足防疫措施。（羅君豪攝）

英國人還有很多壞習慣，像喜歡咬筆頭、咬手指，用公共電腦也不抹一下，他們會舔手指數銀紙和揭書，也有人隨地吐痰、如廁後不洗手、便後不沖廁等。媒體上的防疫教育也做得不足夠，本地人都很隨意，任由孩子在地上撿起食物，或者用手摸鞋底。

這邊的夜店已沒有什麼亞洲人了，只是洋人仍愛聚在一起飲酒。當歐洲各國已關閉酒吧夜店，英國大部份措施仍只屬勸籲性質，始終酒吧文化在英國很普及，即使疫情來勢洶洶，只要政府一天不強制關閉全國酒吧，人們依然會聚集在酒吧飲酒，產生感染危機。

可幸，我的家人很早已幫我訂購回港機票，有朋友因為買不到機票回港而哭起來，在這個情況下，很多香港人都想回家，好像留下來就像是等死一般！我覺得返香港會好一些，因為在這邊，每次出街都很怕身邊沒戴口罩的英國人。一個人在英國，就要曉得保護自己，初時心裏很驚，怎麼這些英國人對新冠肺炎完全不當一回事，明明全世界已死了好幾千人！

我一早預備好上飛機的裝備，那天，我穿着風褸上機，戴上一個保護眼罩、一個外科口罩，還用膠袋包着頭，並備有酒精紙巾、洗手液等；這邊的內地同學比香港人更害怕，這段時間他們甚少返學校，他們都是有錢的學生，機票賣光了，有些內地生索性夾錢包起整架飛機離開。

3月19日，英國民眾在排隊等待一家超市開門，疫情引發民眾搶購物品。（路透社）

個案4：Marco，薩塞克斯大學二年級生，留在英國

這邊香港人都很團結，會互相照顧。 Marco

稍早時，幾乎所有歐洲國家的大學都停課了，英國的大學卻遲遲不肯停課，我們天天要返學，跟這麼多人聚在一起，真的十分害怕！我就讀的大學到3月16日才決定停課，這時當地已有逾1,500人感染新冠肺炎；然後開始有愈來愈多大學宣布計劃或已經關閉教室，改為網上授課，連期末考試都預備在網絡進行。

我就讀的大學沒有人感染，但附近的學校卻出現了兩宗病例，一個是在火車站感染，一個是往法國滑雪時感染，那天還看到有全副保護衣的救護人員從白車下來，接走受感染的學生。這個星期政府才開始取消大型活動，聽說4月的馬拉松也決定取消了（現已宣布延期）。

香港人及內地人都有戴口罩，洋人全班只有一、兩個會戴口罩，本地人會用奇異眼光看着戴口罩的我們，有些朋友在街上被罵，我在街上也曾經被兩名洋人指着我來笑，事實上，英國同學戴口罩都會被自己人笑。歐美文化認為戴口罩的人生了病還在外面到處跑，才會引發誤解和衝突，隨着疫情愈來愈嚴重，這個偏見才逐漸有所改變。

Purdee（左）已飛返香港，Marco（右）選擇留在英國。（受訪者提供）

我們所在的布萊頓（Brighton）有很多夜店，還有賭場，都是人多擠擁的地方，在疫情爆發下，還是見到很多英國本地人去，我真的驚了，不敢去；這個星期出街，仍然有那麼多人等巴士，沒有戴口罩的人一齊上擠逼的巴士，大家都沒有做什麼預防措施。

我看新聞才知識首相約翰遜所說的「群體免疫」，我在香港時從未聽聞可用此方法來抗疫，英國的華人圈子聽到後普遍都很驚慌，好像政府什麼都不會做，就是讓我們等着感染、等着死！這些日子我們努力買消毒酒精、洗手液、廁紙等物資，後來看見連意粉都被搶購，洋人開的超市都給搶購一空，倒是亞洲人經營的超市還有充足的物資供應；口罩更是買不到，能買的都很貴，幸有香港同學在亞馬遜網站訂到口罩，把多餘的讓給我，才有口罩用，這邊的香港人都很團結，會互相照應。

上星期，大家還在溫習預備5月初的考試，突然看到約翰遜的抗疫方法，紛紛在這幾天飛走了；有八、九成香港同學會在這幾天飛返香港，人人都搶機票，我倒覺得坐飛機也很容易感染，留下來可能更安全。

我決定留在英國所租的房子，等待疫情過去，現在已經儲了兩個月的糧食物資，未來外邊即使疫情大爆發也不怕，預計可以整整兩個月不外出，我想這是最安全的辦法，因為自己已做足防疫工作，反正每個地方都有機會出現大爆發。我曾經歷沙士，所以對防疫已經很熟悉，只要不去公眾地方便可，我連中餐廳也不去了，就不必那麼恐慌！

倫敦街頭比平日冷清不少。（美聯社）

四位留學生在英國各有不同的經歷，但在異鄉的日子，在疫情蔓延的時刻，都親身見證着一個世界較文明國家，面對來勢洶洶的疫情，跟落後的地區原來都沒有多大分別。他們都油然而生同一個念頭：念家、想家、回家……他們敘述的故事似曾相識，好像是幻想電影中的橋段，但領導者的一念之差就可能將恐怖幻想變成現實，這是一段特殊時期畢生難忘的共同經歷，那不但是個人人生的重大考驗，也是一次文化的強烈碰撞……

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上文節錄自第206期《香港01》周報（2020年3月23日）《「群體免疫」言論致全民恐慌 留學生群體逃出英倫》，網上標題由編輯重擬。

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