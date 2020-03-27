韓國電影已追上荷里活級數，就連大規模、大場面的戰爭片亦然。《倖存者》正屬此列，故事改編自真人真事，背景是韓戰爆發的1950年，觀眾難免期待又有韓製大片面世。本片有齊戰爭片主要元素，大量槍林彈雨鏡頭既帶來視覺震撼，傳統韓式催淚場面更不一而足，可惜，電影也僅此而已，整體質素一般。即使所涉歷史可歌可泣、引人反思，惟單論藝術層面，卻是有點大題小作，浪費了宏大的歷史意涵。 撰文︰李美

甫一開場，電影交代手法已經不濟，只用地圖草草述說1950年的韓戰形勢，字幕表達亦嫌「簡單複雜化」，若不熟悉這段歷史，恐怕消化不來。故入場前，最好惡補一下二戰結束到整場韓戰的歷史，當有助了解劇情。

二戰結束後，朝鮮半島南北兩邊分別被美國和蘇聯的軍隊進駐，從此，美蘇各自支持的南北韓政權成立。（《倖存者》劇照）

1945年二戰結束，本來被日本侵佔超過三十五年的朝鮮半島，南北兩邊分別被美國和蘇聯的軍隊進駐，當地日軍分別向兩國投降。從此，美蘇各自支持的南北韓政權成立，雙方亦一直分隔至今，國界是兩國協議所訂的三八線（北緯38度線）。其實，早於二戰落幕前，分別以美蘇為首的資本主義和共產主義陣營，已開始明爭暗鬥，鬥快搶佔朝鮮半島並在當地建立親己政權正是一例，美國不惜向日本投下原子彈造成大量平民死傷，史學家亦認為主因之一是迫使日本先向美國投降。

隨着冷戰逐漸浮面，共產主義的北韓卒之在1950年越過三八線突襲資本主義的南韓。戰事起初一面倒，北韓軍隊短短三日已攻陷南韓首都漢城（即今首爾）；後來，即使以美國為首的聯合國部隊參戰（蘇聯杯葛缺席當時的聯合國會議），但北韓仍在不足一個半月時間內，攻佔了整個朝鮮半島的九成國土，南韓政府只好退守南部釜山一角，並且很快遭到北韓軍隊包圍，情況十萬火急。

韓戰在西方歷史上被稱為「被遺忘的戰爭」，因為這場冷戰中的熱戰，很快被1955年開始的越戰蓋過風頭。（《倖存者》劇照）

二戰時作為美軍代表領導太平洋對日戰爭、戰後則作為聯合國駐日盟軍總司令的麥克阿瑟，被任命為聯合國軍總司令，並接手南韓總統李承晚移交的南韓軍權。他提出，要解釜山之圍，應該轉守為攻，反過來在三八線西側的仁川登陸，好使大舉南下的北韓軍隊無法首尾兼顧，並且切斷其南侵後拉長了的補給線。本片的時間點，正是仁川登陸前夕，主角一行為了配合仁川的聲東擊西戰術，被委派前往長沙里。不過，後者只屬虛攻，目的僅為分散北韓軍隊的注意力，從而掩護仁川登陸大隊獲得成功。

韓戰在西方歷史上被稱為「被遺忘的戰爭」（The Forgotten War），因為這場冷戰中的熱戰，很快被1955年開始的越戰蓋過風頭，畢竟前者戰事僅歷三年，後者則長達二十年，美國因此被拖進深深泥淖，為國內經濟社會帶來極大損耗。然而，韓戰及《倖存者》的時空背景，絕對關乎南韓政府的生死存亡，稍有差池，整個朝鮮半島便落入共產主義陣營；現在回望，人們實難想像當時處境有多緊張。若沒有韓戰，1949年中國共產黨立國之後，亦不會受累於「抗美援朝」而無暇東顧台灣的國民黨政權，美國更不會於1950年戰事爆發後，派出艦隊開進台灣海峽，以防新一條戰線開打；也就是說，就連兩岸的分治歷史，也很大程度受韓戰影響。

角色設定無突破

《倖存者》尚潛藏其他鮮為人知的歷史訊息，看後不禁令人反思戰爭種種—此誠為本片另一以至最大賣點，各大影評均以此為着墨重心。畢竟，《倖存者》打着真實歷史的旗號，「倖存」事迹並非創作人憑空杜撰，事後當事人亦已得到平反。

主角一行為了配合仁川的聲東擊西戰術，被委派前往長沙里。（《倖存者》劇照）

只不過，除卻歷史因素，本片由戰爭場面到角色設定，都無什麼特別之處可言。筆者常云，一齣電影不是言志明確就叫成功，否則，何不乾脆在大銀幕上白底黑字寫上訊息？為何要加入人物劇情？為何要用上電影載體？只能夠說，《倖存者》並非「新一齣」韓國大作，而是「又一齣」典型戰爭片罷了。

《倖存者》的歷史批判有二：一是美韓軍方將「童子軍」推上戰場，而且還視之為棄卒，不打算支援或救回；二是美韓雙方刻意隱瞞相關黑歷史，甚而亂找代罪羔羊、迫害忠良。

倘要批判好，先決條件必須描述好「學生」身份。史實裏，這支偷襲長沙里的密陽部隊，共約700多人，平均年齡只有17歲，僅受過十日軍事訓練。綜觀全片，除了口頭交代，便無太多關於「學生」的側寫和描述，觀其戰場表現，更半點不似「學生」，既沒有未經戰陣或怯場幼嫩之感，而暈船之類也不見得是學生專利。對比早前的《陽光兔仔兵》，在突出「童子軍」方面，兩者有天壤之別。當然，密陽部隊驍勇非常，居然擊退敵軍，超額完成擾敵任務，盡見初生之犢不畏虎，可上述人物處理，到底不夠突顯電影的言志命題。況且，南韓演藝界本就不乏嫩口「小鮮肉」，為何找來貼近30歲的演員扮演？「兵哥一」崔珉豪和「兵哥二」金聖哲，同樣生於1991年，就連其他雜兵，臉上亦不見稚氣。

《倖存者》對歷史批判其中之一為美韓軍方將「童子軍」推上戰場，而且還視之為棄卒，不打算支援或救回。（《倖存者》劇照）

電影開首只消加插學堂之類前奏，已可有效「先入為主」確立學生觀感，惟本片卻明顯想以戰爭主題先行，故以緊張刺激的大海搏鬥及上岸搶灘展開。的確，戲中戰爭部份遠遠多於劇情與言志，由最初的登陸戰，到中段的伏擊戰，以至最後的撤離戰，均佔據電影大量篇幅。甚至乎，為了強化交戰兇險，還不惜不合比例地誇大槍火和死傷數量—觀乎敵方只有兩輛坦克，又何來持續不斷的炮擊？再加上，史實共有640人成功撤回釜山港，換言之，片裏死傷枕藉屬戲劇效果。對編導而言，似乎追求戰爭視覺震撼，比還原史實與言志更加優先。

在批判政府洗白歷史方面，電影交代同樣簡短，表達手法也非常一般。事實上，由蜻蜓點水觸及南北韓親友分離，再淺薄突兀去寫一條愛情線，片末還煞有介事地故地緬懷等，所涉情理非常淺薄。韓片固然有能耐擠出觀眾眼淚，但這種眼淚是便宜的。更重要的是，關於「平反」歷史那條線的文戲，非但少之又少，場口設計亦不見什麼心思，反正就是你一言、我一語，由「善良記者」跟「邪惡軍官」對質，兩者人設皆相當扁平，極盡「臉譜化」。而到最後，還純屬過場般只花區區一幕，輕輕交代軍官李明俊（正史名為李明赫，金明民飾演）的無辜被屈，為背後決定派遣「童子軍」的軍方高層「食死貓」。試問，如斯平鋪直敘、筆墨甚少的言志處理，難道稱得上出色嗎？《上流寄生族》之批判上下階層，論情論理都入肉得多，手法高明得多。

辜負「倖存者」命名

有謂兵不厭詐，戰場上不是你死就是我亡，許多正常道德皆被拋諸腦後。不過，文明世界亦有「戰爭罪行」，例如將「童兵」視作馬前卒，便為國際社會所唾棄，更莫說擾敵之後棄之不顧，後來還企圖文過飾非、諉罪他人。二戰時期，固然牽涉不少戰爭罪行，舉其大者莫如屠殺猶太人和南京大屠殺。到了冷戰，資本主義陣營和共產主義陣營為了爭勝，各自不惜犯上戰爭罪行。長沙里一役，犯上戰爭罪行者便包括南韓以至美軍高層。若非記者仗義相逼，迫使美軍派艦接回，密陽部隊死者數目便不僅好幾十人，而是700多人全軍覆沒。

+ 2

只不過，眾所周知，歷史往往由勝利者撰寫，是故，許多戰爭罪行皆被掩飾，反而敗戰對手則被描黑，電影更會用「非人化」手法來抹黑。以往，描寫本國戰爭罪行的電影絕對少如鳳毛麟角，歌頌自己、貶抑別人的，則堪稱多如繁星，熟悉戰爭片者肯定知之甚詳。《倖存者》能夠自我批判、自我反思，實屬難得，惟在描述北韓軍隊時，仍舊用上慣常的「非人性化」處理。例如，北韓軍人要不沒有對白，有對白的則幾乎全是留在北韓的南韓親友。此外，電影亦無站在對方視角看待戰事，就連花一兩幕去講對方司令室的部署都欠奉。

這種「非人性化」操作亦見諸《1917》，可後者還更進一步，將主角英軍對奸角德軍的語言障礙發揮至極，手法是根本不提供德軍的德語翻譯字幕（中英文字幕皆缺）—哪怕是正在「叫救命」的德軍。為何要「非人化」？除了貶抑對手，還在於締造環境讓主角可「打喪屍」般殺敵，如果主角及觀眾知道對方在「叫救命」而非說什麼「外星話」，難道不會對敵人萌生惻隱之心？《倖存者》誠有類似的「叫救命」情節，不過，戲裏被安排「懂得」呼喊者，繼而令主角有所感觸的，皆是與南韓結有淵源的北韓軍人罷了。

總之，《倖存者》乃是一齣掛着歷史言志大題，實則販賣戰爭動作而質素十分一般的「爽片」，包括讓人「爽快」地哭而已。毫無疑問，這既辜負了「倖存者」的命名，更辜負了講好歷史、用好歷史的重任。

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上文刊登於第206期《香港01》周報（2020年3月23日）《《倖存者》歷史巨作沒講好歷史》，網上標題為編輯重擬。

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