【行山】垃圾遍地人潮未減　「山野無痕」港人有責

疫症爆發，行山的人數劇增，山上遺留的垃圾量也隨之急升。近月訪港旅客幾近絕迹，這回難再推卸責任，諉過於他人。 十七年前，沙士一役曾出現過相似情況。遊人醜行盡現，垃圾遍山的新聞頓成熱話。瘟疫總會消退，行山熱潮也會減退，自發的清理活動亦然。歷史總是不斷的重演，但最令人感嘆的是，香港人善忘，對環境的關注很快會被輪轉的訊息淹沒，成為一則舊聞。 撰文︰羅榮輝

大家提着袋子，以夾子沿路撿拾山上較易清理、體積較大和可分類回收的垃圾。（資料圖片／張浩維攝）

月初參加了一場淨山活動。大家提着袋子，以夾子沿路撿拾較易清理、體積較大和可分類回收的垃圾。可是，遺留經年的垃圾，愈發難以清理。半埋土中變成了蟻窩的鋁罐、已散碎又與泥土混和在一起的膠袋，還有與枝葉互相糾結的布塊絲線，又可以怎麼清除？亂拋垃圾引起的後遺症，也遠比我們想像的複雜。

路上隨處可見的紙巾、口罩、食物包裝和煙蒂只是鳳毛麟角，在林蔭深處和懸崖之下，還堆積着各種各樣的垃圾。但大家心裏明白，任憑你再多幾雙手，都無法將之徹底清除。然而當你發現了一角不起眼的糖紙、一個緊卡在岩石縫隙中的膠樽，又或是可能沾滿細菌的污穢紙巾，還是會想盡辦法一一清理。

對於途人的一聲「謝謝」、「辛苦你了」，總有莫名的抗拒。非我對別人的善意不領情，只是不懂得如何反應。難道要回一句：「不用客氣，應該的」？當清理義工不過出一身臭汗，身體疲勞隔天就能恢復。山友善盡本分帶走垃圾，可要比一聲多謝一番感激實在得多。

或許，應該趁此機會向路過的山友推廣環保，藉此進行公眾教育。不過大多數人（特別是成年人）都不喜歡被教育，更不要說當面說教和指正。除非遇着那些無恥得把我視作流動垃圾桶，試圖把自己的垃圾塞進我袋子裏的人，否則，我還是一律以微笑回應。

我們直觀的以為，既然有能力將食物飲料攜到山上來，自也有能力帶回山下去。此舉根本毫不費力，況且也是基本的公民責任。將垃圾隨處亂棄，令人難以索解。不少人為這種現象尋找因由。最常見的論述是這群不顧公德的人甚少或從未行山，而且他們環保意識低，本着到此一遊的心態而把垃圾亂棄，但我對此總抱懷疑態度。

我恨不得將這些劣行歸咎於環境教育的不足，好歹也有個原因給對症下藥，讓人期盼改變的可能。可是清潔香港運動已然推行數十載，今天仍在歸罪公民教育和宣導不足實在說不過去。我逐漸發現，兩者其實沒有必然的因果關係。沒好好處理自己的垃圾，沒有任何原因，只是不為，就這麼簡單。努力為他們找一個像樣的理由（藉口）不過是為難自己。

路上隨處可見的紙巾、口罩、食物包裝和煙蒂只是鳳毛麟角，在林蔭深處和懸崖之下，還堆積着各種各樣的垃圾。（資料圖片／張浩維攝）

同樣是一個文明社會，日本人都已經自律得把自己的排遺揹下山去了，我們還在呼籲大家切勿亂丟垃圾，怎不令人汗顏。「自己垃圾自己帶走」已推廣多年，以往透過各種場合和媒體推廣環保訊息，嘮嘮叨叨地不斷重複連自己也感到煩厭。是環保也好，是公德也好，我逐漸覺得，像這樣的陋習，無法藉由講道理或道德感召去改變。我愈來愈相信，無理的人無法被道理說服，無德的人不可能被道德規範。

另一方面，我們都輕省地把目光聚焦在丟垃圾的那些人身上，指摘他人的不是，批評他們自私自利又欠缺公德心，還要別人替他們「執手尾」，可我們絕少會反問自己可有做好應有的本份。如果說這些人只是山裏的一個過客，毫不在意個人行為所造成的破壞，那麼我們反觀自己的日常生活，不也是在大量消費，不斷地製造垃圾？我們又何嘗不是本着只活一次、只着眼目前的態度而把廢物丟到垃圾箱裏，然後轉送到堆填區這個我們既看不到也嗅不着的地方去處置？我們不也活得像個地球的過客？我們的行為和環保意識，沒有比他們更高尚更正確，最多只是沒比他們差而已。

「自己垃圾自己帶走」已推廣多年。（資料圖片／張浩維攝）

必須承認，自然環境的破壞對大眾來說，並不會即時損及個人生計、性命和財產。若非迫在眉睫，垃圾多得擠到家門口，不會有足夠的脅迫力作出改變。我並不質疑環境教育的必要性，但憑個人觀察，環保觀念已很難透過活動主動灌輸給受眾，改變積習難返的行為。

環保意識的培育，很視乎一個人自我檢視的能力。不論是活動的旁觀者還是參加者，不論是在活動進行當下乃至在後續的生活裏，同樣需要自省，而且是持續的、深刻的自省。再者，也需要有一個良好的參照對象，擇善而從，才能將意識轉化為具體行動。

畢竟都市生活過於繁忙，日常有太多大小事情需要兼顧和處理。整個大環境都在迫使我們去追求什麼，渾忘了生活究竟是怎麼一回事，因而忽略了生活的細節。但凡美好生活，都是從日常細節開始的。注重生活的細節，才能釀成良好的習慣。

我們反觀自己的日常生活，不也是在大量消費，不斷地製造垃圾？（資料圖片 / 李澤彤攝）

或許向公眾推廣環保，理應抱持積極態度，說些充滿正能量的話，減少「放負」，但對於自然環境的未來，我卻未敢樂觀。在可見的將來，難以預期有什麼實質改變。就像剛清理完的沙灘，隔天又會給湧上來的垃圾填滿。

然而，結果絕非用來衡量是非的唯一理由。我們在生活中實踐減廢，是因為自己做得仍未夠好，能少一件是一件；繼續去當清理義工，是因為能撿一件是一件；依然去參與推廣和教育，是因為仍有很多願意作自我反省的人，而且，還有很多為此而付出努力的同行者，一直在身邊。

到了最後，至少可以對自己說，我們不是過客，我們視這裏為家，並為此努力過。我們，配得上這個美麗的地球。￼無理的人無法被道理說服，無德的人不可能被道德規範。我們都把目光聚焦於別人，卻絕少反問可有做好本份。

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上文刊登於第206期《香港01》周報（2020年3月23日）《過客》，網上標題為編輯重擬。

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