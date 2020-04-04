疫情無疑推動了醫療健康行業的改革，並因着疫情的本質，定要成為首要的變革主體，當中包括了線上問醫、配藥速遞等基本功能。涉及個人出行的健康碼，正是在此背景下流行起來的數字新物種—目前也是不可或缺的隨身「名片」，沒有它，你可能很多地方不能進入。

承接上文︰【新冠肺炎】從無人餐飲到零售直播 疫後中國生活新想像

涉及個人出行的健康碼，正是在此背景下流行起來的數字新物種。沒有它，可能很多地方都不能進入。（新華社）

「你是什麼碼」常態化

早在疫情流行之前，這張「名片」已出現在阿里巴巴總部所在的杭州創意園區，之後在杭州推行，疫情爆發後，各城大量採用，作為最簡便、但有時略顯粗疏的「通行證」。應對疫情防控工作推出的健康碼模式，特別同支付寶合作，只要是實名身份登記，在主頁中就可查閱個人健康歷程，從而分辨出你到底是「綠碼、紅碼抑或黃碼」，作三色動態管理：支付寶顯示為綠碼人員憑碼通行，紅碼黃碼的人員須按規定隔離並健康打卡，滿足一定條件後才可轉為綠碼（紅碼主因是來自疫情嚴重區或顯示可能接觸過相關人士）。這一模式很快成為全國統一的健康碼系統，掌握了所有居民的健康、出行狀態。這種基於防疫的把關，初則以健康為名，難以抗拒。但發展下去，也同時審查了你的個人身份和私隱。

加上出行方面在巴士、地鐵、火車上的電子審查，以及商場等公共空間的監察系統，乃至虛擬空間，自3月1日開始執行的《互聯網信息管理規定》也在加強藩籬，一套完整而高效的審查和追蹤機制，從身體到思想言論層面，形成了密集的「天網」，讓「安全生活」成為新生活常態。

應對疫情防控工作推出的健康碼模式，特別同支付寶合作，只要是實名身份登記，在主頁中就可查閱個人健康歷程。（新華社）

一片開工聲下，不同領域的培訓機構陸續復工，唯獨學校教育還要宅在家中，返校無期，這促使線上教育成為更獲民眾接受的途徑（需現場教學的門類除外）。這時候，流媒體直播和5G時代的來臨，可說不早不晚，像為這風潮鋪好路。好多家庭在疫情中，開始了自己第一次的視像學習，遙距授課，之後就算學校復課，仍會有如補習或課餘學習等的講授方式會移到網上。

至於遙距辦公就更不在話下，且特別要指出是，它影響所及，不單於公司辦公形態，而是和整個職場有關的經濟鏈，包括寫字樓區餐飲、租金、衣着及交通出行等。

中國全球化VS全球中國化

就留學趨勢而言，新冠肺炎疫情給身在國外的中國留學生和正準備留學的一輩有重大影響。不少西方國家針對中國出台限令，並提高了留學門檻，過去幾年一直火爆的留學市場顯然需要重組。新東方教育科技集團負責人周成剛表示，與去年同期相比，申請留學的人數至少下降了50%。其中，備受內地學生歡迎的英國修讀式碩士學位首當其衝（通常為一年），被不少英國高校喊停。在世界衞生組織宣布疫情發展為「國際關注的突發公共衞生事件」之後，內地的托福、雅思（IELTS）、GRE等考試都暫時停考，也勢必影響留學計劃。

有教育科技集團表示，與去年同期相比，申請留學的人數至少下降了50%。（新華社）

在思考是否讓子女往西方國家讀書時，除了簽證和入學條件的考慮，更重要的其實應為價值觀的考慮—而這往往卻是最多家長忽略的。究竟你要孩子接受一套什麼樣的教育？怎樣的世界觀？

是接受全球化的文明洗禮，還是把自己的中國帶往全球？是把中國全球化？還是全球中國化？又或者兩者可有協商互動的餘地？

在全球化的討論上，可以近乎肯定地說：過去三十年的全球化進程，因為這次疫情勢必終止，過去十年的全球中國化進程亦將被叫停。

從國際政經及生活層面看，「全球化」主要始自柏林圍牆倒下，歐盟正式確立；但對全球化最大受益者的中國而言，近十年的重要變化則是所謂「全球中國化」—國際公民隊伍中新添了數量極多的中國公民。這包括了顯而易見的各種中國輸出：遊客、留學生、資本、勞動力等，並滲透各界，形成一種新時代的在海外的中國話語圈和經濟鏈。當世界太平，這是個大家有錢賺、你好我好的年頭，一旦發生如疫情之類的事件，話語就將被放大變成一種誤譯，經濟鏈就可能變成一種勢力綁架。

各種中國輸出〝如遊客、留學生、資本、勞動力等滲透各界，形成一種新時代的在海外的中國話語圈和經濟鏈。（Getty Images）

由此AC元年之後，國際勢必對中國之前這波外輸大為警惕，引伸至中國人本身亦需要思考的問題： 「跑到國外」這種持續不斷、作為「改善或保險生活」的價值觀，是否也得重估？

這疑慮落在具體層面，將包括重估海外移民、留學及投資的必要性。投資這方面如要避走的話，輸出海外是沒有太多選擇之中的選擇，旅遊市場雖然短時間內受到打擊及全面限制，但相信疫情之後會有反彈（是否報復性消費則不敢保證，因為經濟重創後，人們的出遊消費條件極有可能降低），但移民和留學，則涉及更長遠的生活價值觀選擇。

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上文節錄於第207期《香港01》周報（2020年3月30日）《價值觀重塑擺上議程 疫後中國生活新想像》，網上標題為編輯重擬。

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