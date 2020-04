每當提及矽谷(Silicon Valley),總予人進取、陽光的感覺,更儼如創意的集中地、創新的代名詞。谷歌、蘋果、亞馬遜、臉書等出身於矽谷的國際知名企業,也成為不少大學畢業生趨之若鶩、希望可以投身其中的對象。與之對立,自然是因循守舊、拒絕變革的象徵─各地或各級政府。遠的不說,香港創新及科技局局長楊偉雄一句:「有邊個見過Steve Jobs?未有?我見過!我真係見過!」淪為笑柄,更凸顯政府官僚在創新方面的落後及不濟。 撰文:羅乃智

不過,針無兩頭利,凡事有光明面,必然伴隨陰暗的一面,矽谷自然也不例外。在傳媒一片吹捧矽谷創新文化的氛圍下,有未來主義學者發出詰問:「這是我們想要的那種進步嗎?市民是否意識到變化發生的速度?對於矽谷定義的未來,是否應該欣然接受?」

這位未來主義學者是露西.葛芮妮(Lucie Greene),她曾任全球首家廣告公司智威湯遜(J. Walter Thompson,2018年跟另一間公司合併為Wunderman Thompson)內部未來及創新智庫「創新集團」(Innovation Group)全球總監。她對這種矽谷趨勢隱隱不安,遂走訪企業家、風險投資者、學者、記者與社運人士等,探討矽谷因其全球影響力為未來帶來的緊張局勢,寫下這本《矽谷帝國:商業巨頭如何掌控經濟與社會》(Silicon States:The Power and Politics of Big Tech and What It Means for Our Future),為讀者剖析這些企業真正着眼利益所在,以警醒其未來對公民擁有的巨大影響力。

矽谷匯集國際知名網絡企業,但其仍有不為人知的陰暗面。(Getty Images)

八成美國消費者希冀矽谷精英從政

葛芮妮對矽谷陰暗面的思考,除了是個人資料被肆意利用作商業及政治用途等大眾近來漸漸意識到的議題外,更多是廣泛、全面以及前瞻式反思。她認為,矽谷企業家的野心愈來愈大,除了本身商業發展,也意欲染指公共領域,包括新的社會模式、系統、城市規劃及未來願景,她因此質問:如果矽谷替代政府,後果如何?如果醫療、教育、城市建設等本來在傳統意義的政府責任,均由矽谷來肩負,會產生什麼後果?

這絕非無稽之言,葛芮妮本人謀事的智威湯遜2017年有民意調查顯示,超過八成的美國消費者表示會將選票投給矽谷領袖,以擔任從市長到總統各級政府職位,反映市民對政府官員的不信任、不滿意和不耐煩到達幾乎無法忽視的地步。

矽谷企業家有意無意之間也在挑戰政府,他們宣揚達爾文進化論式的思維:創新就是正當地進取,並發展和塑造這個世界,使之不再被層層框架所束縛,不被政府或其他規矩所羈絆。在這個思維下,無論是矽谷的領軍人物或其斥巨額聘請的公關,均試圖改變敘述方式。刻意製造矛盾─僵化的政府監管與解放、自由和消費者選擇。無可否認,這種建立框架(framing)的功夫做得很好,不少輿論認為,這是在限制政府約束創新型企業種種活動的意願和能力。

特斯拉汽車和SpaceX創辦者馬斯克(Elon Musk)下決心要改變傳統工商業界。(Getty Images)

隨着財富及影響力不斷膨脹,帶有強烈天命論意識的矽谷領袖們,似乎下定決心要超越傳統商業或工業界,他們要去改變宇宙─有「矽谷鋼鐵俠」之稱的特斯拉汽車和SpaceX創辦者馬斯克(Elon Musk)便是表表者,乃至改變現時已知的生活和未來。對於這批野心家,葛芮妮毫不信任,她認為矽谷精英帶着「遺傳的」以自我為中心的視角塑造世界,亦不忘着眼於長期的、潛在豐厚利潤的市場。

在這場轉變或改革中,至少在公眾看來未來的設計師不再是政府,而是矽谷─與第二次世界大戰後人民篤信政府的氛圍大相徑庭。葛芮妮在描述這樣一個趨勢:現在世界各地的企業家將會超越民族國家,行業性質是什麼已變得無關宏旨,重要的是,過去在國家政府領域內的責任,今後將由這些企業家來完成。

揭示高科技巨企如何迷惑消費者

以亞馬遜為例,作者認為它有自己的全球治理體系:制定自己的法律、定價、條款,基本上自成一國,能夠滿足它的「人民」(也就是消費者)的任何需求。然而,這個過程中卻會傷害所有供應商和大小品牌,亦對政府構成愈來愈大的負面影響。葛芮妮認為,亞馬遜暫時仍然以消費者第一,所以普遍市民不覺得有問題,當它成為市場壟斷者時,消費者的下場將與供應商無異─被迫遵守其創始人貝索斯巴(Jeff Bezos)制定的規則、體系和做法,而其決策過程並不透明。

作者在書中亦花了較長篇幅描述及報道Airbnb(愛彼迎)這個矽谷新寵。它起源於兩位創辦人為解決房租問題而於房內放上三張氣墊床再平價出租予有需要的旅客,經過數年發展,現已搖身一變成為共享經濟堡壘。Airbnb也被定位(或自我定位)為未來、進步的象徵。

Airbnb在動員房東及租客方面,自有一套完整策略。(Getty Images)

然而,葛芮妮指出這家企業不過是擅長製造輿論和創造群體歸屬感。她實地考察吸引來自世界各地人士的Airbnb房東大會。表面上讓房東互相交換知識心得、平平無奇的三天聚會,在作者筆下猶如催眠集中營:房東大會中TED風格的米高峰俯拾皆是,演講語速緩慢,精心挑選的講者甚具戲劇天賦,引得觀眾陣陣歡呼,崇拜之情油然而生。內容盡是新增服務、擔任房東的技巧、社區中鼓舞人心的故事。單看文字描述,不明就裏者會以為是納粹德國宣傳大師戈培爾(Joseph Goebbels)再生,以傳統的伎倆配以現代的技術,迷惑人心。

當然不止於此,Airbnb在動員房東及租客方面,自有一套完整策略。例如建立內部Airbnb語言社區,提高用戶「維權」意識,策動他們致函遊說政府相關部門,允許合法地以共享形式出租公寓。當然,這個出租房屋的平台仍然會聘用說客進行遊說,亦同時會號召、凝聚社群成員推動房產共享,既賺取商業利益,更巧妙地佔據「革命的激勵者」這道德高地,將企業象徵為人民的捍衛者,而非站在「可惡的」國家一邊。

有人批評政府落後、阻止市民選擇以經濟實惠的方式旅遊、維繫既得利益者等,葛芮妮不置可否,也沒有表明自己的立場,但對於Airbnb以公民領袖、人民捍衛者自居的做法,她冷冷一句:「它當然不是,它是一家公司。」

矽谷企業家的慈善行為被Facebook首任行政總裁Sean Parker形容為「黑客慈善」。(Getty Images)

企業家借慈善行為操控公共事業

至於為人稱道的矽谷企業家的慈善行為,也就是Facebook首任行政總裁Sean Parker形容的「黑客慈善」(hacker philanthropy)─社會公益和追逐利潤並不衝突,而是讓工作變得更精簡有效的利他主義─作者同樣嗤之以鼻。她認為從微軟創辦人比爾˙蓋茨為首的慈善風格中,看出「慈善資本主義」(philanthropic capitalism)的弊端,即利用規模經濟和企業家精神為落後國家帶來資源的同時謀取暴利,是公關思維掛帥,事後還可以對批評者耀武揚威,暗示自己已盡了社會責任。

葛芮妮引述英國《衛報》發表的長文《The trouble with charitable billionaires》,揭示企業執行長不再滿足於做生意的社會,而是想去控制公共事業的野心。在今日新冠肺炎肆虐期間,不少矽谷企業家紛紛表示願意或投資或捐款,投入抗疫工作,不難想像,在作者眼中也是公關伎倆。

在傳媒的造神運動配合下,矽谷在文化影響力方面,已遠超政府和學術機構,甚至超過了素來引領文化潮流的荷里活。這位未來預測者卻不敢樂觀,她認為矽谷其中一個陰暗面在於嚴重的文化缺陷:偏愛白人男性而忽視女性和少數族裔,偏愛富人甚於窮人。

她認為矽谷是「白人男性主導及操縱的私營企業」,雖然有漂亮的口號和努力,但明顯不會照顧所有人的需要,如果未來由他們取代政府提供醫療、教育等服務,行事偏頗之處不難想像。

(資料圖片)

對未來的想像,當然不只是科幻小說作家的特權,理應是每位公民的責任。如果市民大眾不作思考,意味着將建構未來的權利,拱手相讓予野心勃勃的企業家。綜觀全書,葛芮妮對未來甚為悲觀,也沒有提出切實可行的舉措,讓讀者可以防範這個「帝國」的擴張。這也難怪,畢竟創新、進步乃是不少人的信仰,加上網絡世代對政府、政權高度不信任,要為政府說項,難度之高,幾近不可能任務。

但是,如果未來學者只是告知讀者未來就會將如反烏托邦科幻電影般,由數個大財閥掌握市民的一切,似乎有點兒戲。這也導致本書愈讀愈像對矽谷發展及文化控訴的大雜燴,自然也是對未來悲觀的投射。但這種一面倒式的報道及描述,似乎流於「同溫層」式指控,對矽谷本身持懷疑態度者,將繼續懷疑,一邊翻頁閱讀一邊連連點頭;信仰矽谷光明未來者,將會一笑置之,繼續沉醉於美麗新世界的想像;至於本身中立或持觀望態度者,則難免面對這種過份偏側的報道,保持一定距離。

《矽谷帝國》 副題:商業巨頭如何掌控經濟與社會 作者:露西.葛芮妮(Lucie Greene) 出版:天下文化(台北) 出版日期:2019年12月

