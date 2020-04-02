【新冠肺炎．深度】每日只驗1000個——香港病毒檢測能力偏低之謎

新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情肆虐逾三個月，至今（4月2日）全球有近93萬人確診；鑑於由歐洲返港病人已造成本地傳播鏈，令香港出現第二波爆發，在過去一周暴增300多宗確診案例，累計有802人感染。然而，早在歐美港人自3月19日起大量回流之際，不少防疫專家已呼籲特區政府加強病毒檢測，但當局每日只檢驗1000個樣本；直至上周，香港大學微生物學系講座教授袁國勇再次促請當局加碼至每日7500個，惟港府不但得過且過，更大玩「數字遊戲」，指人均檢測比率已屬亞洲最高且前列全球。只是，自欺欺人的把戲始終掩蓋不了每日檢測能力偏低的事實，單以毗鄰的深圳為例，每日檢測量已經過萬。全球嚴陣以待、刻不容緩之際——既不正視自身容量的局限，又不借助學界及民間實驗室的力量，這就是揚言打造「檢測及認證」作六大優勢產業的特區政府所為！

袁國勇呼籲政府提升每日檢測量至7500個樣本，但政府只維持在1000個。（資料圖片）

「我相信每一個香港人，只要有能力的，都想為疫情做點事情。但能做嗎？好像不行。警察做不完的，都會請民安隊幫忙，為什麼政府不給『僱傭兵』機會？關於檢測，大學教授、私人企業都可以提供技術、儀器上的幫忙，一家不夠兩家，一起努力才行。」談及特區政府停滯不前的檢測效率，香港檢測和認證局主席兼香港生物科技協會主席于常海也很無奈。

于常海名下的香港海康生命科技有限公司，早前成功研發一項快速檢測新冠病毒技術——「增強型瑩光實時反轉錄—聚合酶鏈反應」（ERT-PCR），比起特區政府使用的「逆轉錄—聚合酶鏈反應」（RT-qPCR)技術，靈敏度高出10倍，可以在4至5小時之內檢測出病毒濃度較低的無病徵隱形病患，而且試劑成本低至50元，更可一次性檢測400個樣本。他早於3月初去信特區政府，告知這項技術的存在，望能無償捐贈給社會，可惜當局一直沒有回應。

香港檢測和認證局主席兼香港生物科技協會主席于常海認為，政府應善用民間生物科技的力量，為更多人進行病毒檢測。（資料圖片）

襄王有意，奈何神女無心。事實上，除了于常海的團隊，科技大學物理學系教授溫維佳也聯同其學生，研製出可於40分鐘內檢測新冠肺炎的儀器；理工大學早前也宣布成功研發快速診斷系統，可於一小時內成功檢測包括新冠肺炎的40種病原體；香港大學李嘉誠醫學院也有一項只需兩小時的快速檢測技術，目前已適用於全球至少40個國家的公共衛生實驗室——問題是，這些技術統統都沒有被特區政府所吸納，即未能助當局一臂之力以提升病毒檢測效率。

根據衛生署衛生防護中心總監黃加慶3月31日的說法，由1月至3月30日，衛生署和醫院管理局一共做了9萬個新型冠狀病毒測試；換言之，在過去90日內，港府每日平均完成1000個病毒化驗。不過，黃家慶以此檢測總數除以香港總人口所得出的人均檢測比率，推算每100萬名香港人當中就有1.2萬人做了病毒測試，並與新加坡的6800人和韓國的7000人作比較，藉此表達香港的檢測量是亞洲最高且前列全球，卻忽視了日均檢測效率偏低的問題。

單靠體溫檢測，可能已經不足以防禦病毒傳播。（資料圖片）

自特首林鄭月娥於3月10日表示，衛生署和醫管局每日檢測約1000個樣本而最多可提升至2000個之後，無論疫情有多嚴峻，港府一直都只維持相若的日均檢測水平；直到3月28日，當局才表示每日化驗多於2000個樣本——這是什麼概念？假如所有樣本都來自新入境香港人士，以當日入境香港的4662名香港居民和其他訪客計算，也只有不足一半人被檢驗，與袁國勇等防疫專家所提倡的全面檢測相距甚遠——為什麼效率那麼低？衛生署未有正面回應傳媒查詢，僅指已擴大檢測計劃，而目前各醫院聯網共有七間化驗所提供快速測試——至於當中涉及多少人力資源、怎樣才能提升檢測效率至專家建議水平？署方也都答非所問。

反觀鄰近地區，以韓國為例，由疫情爆發至今已做近40萬個檢測，即平均每日檢驗4400多個樣本，是香港的4倍。至於毗鄰的深圳，早在2月上旬就批准28家醫療機構可以進行新冠病毒病側——單是羅湖醫院集團轄下的醫學檢驗實驗室，每日已經可以檢測200至400個樣本，最多更可達致1000個；至2月中旬，深圳華大基因集團的日均檢測量已經突破1萬個，而每日檢測通量可達致1萬個的深圳大鵬火眼實驗室也正式投入運作。

于常海建議當局建立公共樣本庫，供合資格科研機構取用，以促進檢測技術的發展。（資料圖片）

「香港政府完全只用自己的系統來做（病毒檢測），但它忘記了，其實很多生物科技公司都具備這個能力......為什麼會有生物科技公司？就是為了技術的發展啊！」于常海說，政府未能借助民間的生物科技力量提高檢測效率，「就像是黃飛鴻從少林寺出來自己開店，但當需要保家衛國的時候，卻只能讓少林寺的人去，那些在外面開店的大師呢？Sorry，不關你們的事。」

他認為，生物科技公司的機動性和靈活性比政府高得多，「可以隨時請人，購買儀器，甚至做2到3個shift（輪班）來運作項目。做生意的人，會想盡辦法去研究、去生產、去運作。」的確，根據《2017年醫療衛生服務人力統計調查》結果，香港合共有3426名醫務化驗師，當中已有八成受聘於醫管局，但化驗師分四大科目，而只有隸屬微生物部的才會進行新冠病毒檢測——早前有傳媒報道，有化驗師需要連踩兩周而每天工作近13個小時。

疫症當前，不少科研機構都為香港想出一份力，但政府似乎只依賴自家力量。（資料圖片）

政府自己人手不足，奈何又唯我獨尊，「只用自己的刀，而不考慮別的刀。就算你有很『倚天屠龍刀』，它就是不給你『磨刀石』，你就沒辦法把刀磨鋒利。所以很多人沒法進行檢測。」于常海解釋，儘管生物科技公司的技術達到一定水平，但他們需要更多的臨床樣本以進一步提升水平，「臨床樣本就是我們的『磨刀石』，我們需要用『磨刀石』來磨刀，這樣才會更鋒利。」

然而，當政府堅持依賴自家資源而把民間力量排除在外，「那還需要我們這些生物科技公司來幹嘛？......只能自己去找一些『沙子』來磨刀，例如幫小型的公司員工進行檢測等等......有的化驗室、公司如果想要拿到醫院樣本，甚至會動用關係，但我覺得用關係解決問題在香港是不應該出現的。」他建議當局建立公共樣本庫，供合資格科研機構取用，以促進檢測技術的發展。

疫情排山倒海襲來有如一場戰役，僵化的應對只會讓墨守成規、不知變通變成抗疫絆腳石。于常海問：「沙士過後，大家都覺得它（大型公共衛生危機）不會再來了。現在疫情捲土重來才發現，其實全世界都沒有準備好，那麼人類到什麼時候才準備好呢？」——讓我們用一組有趣的數字來回答這個問題——在2008年至2016年間，被特區政府列為「六大優勢產業」之一的「檢測及認證」業的增加產值佔，只由2008年的45億元增加至2016年的73億元，其GDP佔比維持在0.3%；而相關就業人數，也只由1.24萬人增加至1.4萬人，其就業人數佔比維持在0.4%。