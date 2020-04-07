【新冠肺炎】限聚令朝令夕改　折射管治思維缺陷

在犧牲科學、便利執法外，《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（下稱《業務及處所規例》）與《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（下稱《禁止羣組聚集規例》）兩項「限聚令」也抑射出政府官員和公務員的「離地」現象，以及相關法令執行時的草擬不慎、朝令夕改問題。

承接上文：

公共衞生緊急事態下的防疫措施，當然不能任由整天活在辦公室及會議室裏的人紙上談兵，而是必須建基於對前線醫護以至整個民間景況的深入了解。無奈的是，本屆特區政府管治班子任期雖已超過一半，但似乎至今仍不改一貫「離地」本色，最新一個例子就是當林鄭月娥被記者問及學前遊戲班（playgroup）會否被視為《禁止羣組聚集規例》附表所豁免的「在工作地點為而工作而進行的羣組聚集」時，她居然脫口而出反問對方道：「什麼playgroup？小孩子玩那些嗎？」，這幕隨即令外界聯想起她在參選特首落區之際，不知道港鐵車站閘機讀取「八達通」卡後需要自行推動轉棍一事，讓人紛紛揶揄她過了三年卻依舊「離地」。

長年不食民間煙火 離地高官閉門造車

既然負責草擬和審批「限聚令」的人秉持這種「離地」思維，他們自然很有可能忽略民間實況，制訂出一些背離大眾活動模式的規定，譬如《業務及處所規例》管制「表列處所」裏的「公眾娛樂場所」套用了《公眾娛樂場所條例》現有定義，亦即只包含進行音樂、戲劇、劇場、電影放映、激光投影放映、馬戲表演、演講、故事講說、展覽、運動比賽、賣物會、機動遊戲、機械裝置遊樂或跳舞派對活動的場所，可是被普羅大眾視作娛樂場所的卡拉OK店與麻將館居然缺席其間，這顯然是因為進行公眾卡拉OK娛樂的場所往往持有食肆牌照、旅館牌照、會社合格證明書或專門的卡拉OK場所牌照，而進行公眾麻將活動的場所亦同樣會持有食肆牌照、酒牌、會社合格證明書或專門的麻將/天九牌照，兩者因此大多數都不受《公眾娛樂場所條例》規管。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超接受本地報章訪問時說：「戲院共用的設備其實只有座椅同廁所，人與人之間無直接接觸，但麻雀館不同，一枱四個人要面對面，又要洗牌，手會直接接觸，而且麻雀館內會成日換枱，隨時與幾個不認識的人打牌，風險高好多，不明為何封戲院但不封麻雀館。」後來不少政府官員與行會成員辯稱他們其實有注意以上兩類場所，並強調優先關閉的六項處所屬風險較高的地方，但這反而進一步證明了他們對有關場所實際運作情況全不熟悉，像是食衞局局長陳肇始與行會非官守成員張宇人還說許多持有食肆牌照的卡拉OK店已受「餐飲業務」指示約束，忽視前來唱歌的顧客沒有可能遵守「除於在該處所內飲食時外，須一直配戴口罩」的要求。

政府在草擬及審批「限聚令」上想法「離地」，很多時忽略了民間的實際情況。（李澤彤攝）

公布延誤語義含混 朝令夕改徒惹煩憂

及至4月1日，政府先於下午3時刊憲發布《2020年預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）（修訂）規例》（下稱《修訂規例》），修改原先《業務及處所規例》附表2第1部「表列處所」的內容，加入「美容院」、「會址」、「夜店或夜總會」、「卡拉OK場所」、「麻將天九耍樂處所」及「按摩院」六項，但未明言對以上六項處所經營的業務作出什麼具體規定或限制。臨近當日下午六時，政府才再刊憲發布食衞局局長關於「表列處所」的新指示，強制「夜店或夜總會」、「卡拉OK場所」、「麻將天九耍樂處所」三類場所關閉14天，但對「美容院」、「會址」及「按摩院」卻網開一面，只要它們量度顧客體溫、提供消毒潔手液和要求到訪者佩戴口罩便可繼續營運。

正是在發布《修訂規例》及新指示間的這三小時裏，一些美容院和按摩院負責人決定立即關門、疏散人員、取消客戶預約，因而平白損失當天下午及未來兩周的生意。次日的一個電台節目上，食衞局副秘書長（衞生）陳偉基承認政府未能在《修訂規例》生效後即時公布局長新指示引起了混亂，香港美容業總會創會主席葉世雄用三個詞來形容自己對當日公布措施的感想：「一個『晴天霹靂』，一個『措手不及』、『一片混亂』。」他稱政府讓生意本已大受打擊的美容業界嚇個半死，又直斥官員事前沒有向他們預警及交代後續安排屬不負責任。平情而論，假若政府像最初訂立《業務及處所規例》那樣將《修訂規例》和公告同時刊憲，應能避免這種令業界無所適從的混亂狀況。

除了無故拖延三個小時分開發布《修訂規例》及相關指示外，草擬人員行文表述語義含混也對招致誤解有一定的影響。因為在3月27日關於「表列處所」的指示裏，強制關閉14天的是「該規例附表2第1部所列的所有處所」，緊接其後再言「詳列如下」，並重複舉出《業務及處所規例》附表原有的遊戲機中心等「表列場所」，故此一般讀者得知《修訂規例》為附表新增了六項場所後，很可能便覺得它們通通都屬於「該規例附表2第1部所列的所有處所」之內而需要停業，甚至連官方「香港抗疫資訊頻道」亦錯誤地理解和通報作「刊憲關閉美容院……及按摩院」，可見政府內部也有人不清楚原來打算是另發新指示關閉其中三項場所。

可惜的是，官員不僅沒有汲取這次教訓，更於第二天重犯同一堆錯誤。在上周四（4月2日）約晚上8時，食衞局局長再發出兩項指示，要求「酒吧或酒館」關閉14天。儘管這次政府總算曉得給業界時間準備而將開始停業日期設在翌日下午，但草擬者卻寫出「純粹或主要用作售賣或供應令人醺醉的酒類供人就地享用」這一語焉不詳的條件，害得一些餐飲業者無從判斷自家店舖是否屬於「主要」賣酒。況且行政長官林鄭月娥曾於3月23日記者會上表示考慮「透過修訂法律暫時禁止這些領有酒牌的食肆、酒吧和會社售賣和供應酒類飲品」，到3月27日改稱「社會認為單單禁止飲酒和賣酒，並非一個對症下藥的方法」而叫停措施，然後又突然變成完全禁止酒吧和酒館營業，這種朝令夕改的做法根本是徒增業界煩憂。

政府對酒吧和酒館的規管朝令夕改,令業界無所適從。（張浩維攝）

東拼西湊無助防疫 局勢不容緩慢處事

綜觀各輪「限聚令」措施的宣布時間，可以看到政府官員仍覺得可以慢慢觀察每日疫情來決定推出何種防疫措施。3月27日訂立《業務及處所規例》及發出相關指示時未有關閉卡拉OK場所，其後自3月30日起合計爆出七人群組於尖沙咀RedMR紅人派對卡拉OK店受感染，於是4月1日便另發指示關閉卡拉OK場所，而同一天又有男嬰被酒吧及樂隊群組成員傳染，結果翌日政府再發指示關閉酒吧。陳肇始當日回答記者提問時，更加直言政府所謂「迅速應變」原來只是「見到一個疫情有改變時，我們立即加一些措施，或者加強一些措施」。再考慮到《業務及處所規例》確實已經預留限制全港餐廳堂食的後着，難免叫人懷疑一眾高官在這種緊張時刻還在自以為是地安排公眾期望管理，打算逐步推出明明老早準備好的防疫措施。

香港大學醫學院院長梁卓偉早前於一次電視台專訪就警告：「所有有效的措施都應該現在這個時候去做，因為如果是見到疫情發展得更加嚴峻才去做，我們就已經滯後10至14天，到時是會一發不可收拾的。就算全個香港變成一個死城，街上一個人都沒有，你的醫療系統都是會面臨崩潰，到那時已經太遲。如果再爭拗，講我們有一籃子的措施、我們已經有幾手準備、然後到時候每個措施慢慢去做，可能未必應付到每一天、每小時都在變的疫情，因為病毒的傳播速度是不等人的，亦不會等開會。我們有什麼有效的措施，一定要果斷、即時那樣去實施，此外，當見到疫情的即時繁殖率有下降趨勢，亦同樣果斷地撤回這些比較嚴苛的措施。」

過去兩星期推行「限聚令」期間所暴露的各種防疫漏洞，實際就是本港管治團隊與政府機構長年積弊的一個縮影；「科學為本」、「迅速應變」不過流於口號，當局負責人卻依然故我繼續沿襲日常那套管治態度。隨着本港以及全球新冠肺炎確診病例不斷增加，特區政府必須切實做到科學抗疫、尊重專家意見，而且一眾官員與公務員既不能像過往施政那樣太看重訂定清晰標準、提高執法效率與進行期望管理等閒雜事項，同時亦要避免再出現因為日常懶怠成習以致趕工期間頻繁出現思慮不周、行文粗疏、朝令夕改等毛病，否則屆時香港恐怕真正陷入「攬炒」境地。

上文節錄自第208期《香港01》周報（2020年4月6日）《解構「限聚令」亂象 香港防疫漏洞緣何出現》

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