極速飛馳的過山車、俯瞰城市的摩天輪及美輪美奐的童話城堡……近年不斷湧現的主題公園已成為男女老少日常生活及娛樂消遣的主要選擇。從概念上，新興的主題公園結合了傳統公園和兒童遊樂場的特點，一直是旅遊產業的代表項目，在全球風靡多年。

曾幾何時，主題公園成為投資者和房地產開放商津津樂道的話題。主題公園為城市吸引數以百萬計的遊客，不但帶來經濟效益，而且為小朋友締造童話般的神奇世界，被譽為「樂園經濟」，成為資本家覬覦的藍海。在中國內地，主題公園是舶來概念、改革開放的產物，更是地產商角逐的盈利武器。隨着愈來愈多的主題公園落成，既出現雷同現象，也形成惡性競爭，人們開始討論如何建造更具特色的樂園，以及主題公園該如何發展下去等問題。那麼，就讓我們走進這個為許多人打造夢幻世界的產業看看吧。

位於深圳福田香蜜湖的中國娛樂城，如今被廢棄多年。（網上圖片）

站在深圳福田區中心的香蜜湖片區，環顧四周，在摩天大樓相間的樹蔭掩映之下，依稀可以見到摩天輪、過山車的影子。這一帶曾經是第一代深圳人的童年回憶。

三十多年前，當時深圳最大的休閒勝地、被譽為「中國主題公園鼻祖」的「香蜜湖中國娛樂城」就坐落在此：巨型摩天輪拔地而立，載着乘客的過山車在長長彎彎的軌道上掠過城郊上空，海盜船上滿載人們的尖叫聲和歡笑語，這裏曾經是都市人群揮走煩惱的快樂源泉。

曾經的深圳，建造了許多主題公園，但隨城市發展，一些逐漸被淘汰。（網上圖片）

這座娛樂城的光輝慢慢褪色，孩提時把它視作夢幻樂園的「深二代」丁丁（化名）不無感慨地說：「有一天，它好像突然在人們的記憶中消失了。」當年由父母帶來玩耍的孩子長大了，更新的主題公園在這座新興城市的周邊建立起來，舊式樂園漸為人忘，繼而黯然退位。

夢幻樂園漸變失落園

上世紀八十年代中期，作為中國最早開放、佔地最大的經濟特區，深圳正處在改革開放的前沿，具規模的企業、廠家紛紛來到這片跟香港毗連的土地淘金；漸漸地，來自海外的機構陸續進駐。整個深圳各行各業生機勃勃。

香蜜湖度假村在1981年建立，是當時全國規模最大的綜合性休閒勝地，是深圳人和遊客爭相前來打卡的地方。四年後的7月10日，位於度假村的香蜜湖中國娛樂城對外營業。

這座被列為「鵬城十景」之一的娛樂城帶動了深圳主題公園的發展，其影響甚至拓展至全國範圍。驚險刺激的雙環過山車、海盜船、霹靂舞車等，這些大型遊藝機一度是全國數一數二的設備。

上世紀九十年代，是深圳主題公園的黃金發展期。圖為世界之窗。（Getty Images）

丁丁的童年記憶中，「去遊樂園玩」是誘人的話語。當年娛樂設施匱乏，考得好成績或放假的時候，和夥伴去遊樂園是最開心的事。他孩提時的九十年代，是深圳主題公園發展得如火如荼的年代。「大概是上小學的時候，深圳歡樂谷開始營業，去遊樂園玩耍是特別興奮的旅程，那是我人生第一次坐過山車。」

廣東這個南方大省建造了許許多多大型主題公園。近二十多年，中國主題樂園市場飛速發展，入圍全球前十強的企業排名中，上榜的亞太區代表都是來自廣東地區的知名企業—華強方特集團（深圳）、中國華僑城集團（深圳）、長隆集團（廣州）。這三家位於較早實行開放政策、經濟效益較佳的珠三角地區的企業，也是中國主題公園行業的龍頭企業。

但在現實中，在不少深圳人的回憶裏，有許多曾經出現又消失了的主題公園。在經濟高度發展的今天，人們對休閒娛樂生活要求日益提高，香蜜湖中國娛樂城由盛轉衰，正是中國主題公園發展史的典型例子，但這不是孤例，在競爭的大潮中有無數的樂園倒閉消失，可是，也有無數的冒險者前赴後繼。

一對荷蘭夫婦在海牙建造了馬德羅丹小人國，其微縮了荷蘭120處風景。（Getty Images）

從「小人國」中走出來

曾經有人說，上帝建造伊甸園給亞當和夏娃，人類則發明了主題公園給自己和子孫後代。回看主題公園的發展歷史，其實並不漫長，卻頗具浪漫色彩。

根據歷史上的說法，主題公園的早期雛形是荷蘭的一對夫婦為了紀念在第二次世界大戰中陣亡的獨子，於是在海牙建造了微縮荷蘭120處風景名勝的公園—馬德羅丹小人國（Madurodam）。圍繞某個主題建造公園，也成為主題公園得名由來。1952年，這個荷蘭「小人國」開業後，吸引大量好奇的遊客，也對後世提供了很好的借鑑榜樣。

城市現代化的發展，讓人們開始重視公共空間。首先是一些私人花園、園林被開放成為可供民眾遊覽的公園，接着，現代人也開始為人口漸多的城市打造一些供人遊玩的公園，但往往以自然景觀為主。

和路．迪士尼（Walt Disney）及其兄弟卻突破了這個框架。1955年7月，以其姓氏命名的世界上第一個現代大型主題公園—迪士尼樂園在美國加州開幕。有別於「小人國」以靜態景物為主，這個後來者將迪士尼電影場景和動畫技巧融合於機械設備中，並將主題貫穿於各遊戲項目。由於能夠讓遊客有前所未有的體驗，很快風靡美國，再席捲全球，並且成為廣為人知的世界級樂園。

迪士尼樂園將電影場景和動畫技巧融合於機械設備中，並貫穿於各遊戲項目。（Getty Images）

中國改革開放之後，人們愈來愈注重日常休憩活動和節日生活，多功能的主題公園日益受到重視，商業遊樂設備陸續出現。主題公園和一般公園的區別也在此時慢慢顯示出來。

主題公園的場景和活動設施基於一個或多個特定主題，遊客往往需要付費入場，園內設有不同消費場所。主題公園極具商業價值，成為旅遊產業中重要的項目。根據國際遊樂園和景點協會的定義，主題公園是一個具有主題景點的遊樂場，無論是食物、服裝、娛樂、零售商店或遊樂設施如機動遊戲都圍繞特定主題。

在中國，主題公園的起步較晚，人們印象中的主題公園以靜態觀賞為主。（資料圖片）

主題公園後來發展成五大類：情景模擬、遊樂、觀光、特定主題和風情體驗。其中，情景模擬和遊樂類成為最吸引人群的類型。目前世界上排名前三位的主題公園開發商—美國的和路．迪士尼公司、英國的默林娛樂集團（Merlin Entertainments PLC）和美國的環球影業集團（Universal Studios），都具有遊樂功能，並設有模擬電影及動畫的場景，所以吸金無數。

在中國，主題公園的起步較晚，直到上世紀八十年代才開始，人們印象中的主題公園以靜態觀賞為主。1989年，深圳建成內地首個靜態景觀主題公園—華僑城集團主持興建的「錦繡中華」，靈感來源於荷蘭「小人國」。

在丁丁眼中，其家鄉深圳是中國主題公園的搖籃。作為中國最早實行對外開放的四個經濟特區之一，這座沿海城市因為率先看到世界的潮流，引進了許多來自海外的先進概念。主題公園的出現，為一代中國人的童年開啟了娛樂遠航的帆船。

作為中國主題公園、旅遊景區的實戰者和理論研究學者，中國主題公園研究院院長林煥傑早年幾乎到訪了世界各大主題公園，見識了他國的經驗後，他向《香港01》總結：「中國最早並沒有主題公園的概念，這是一個舶來品。」

中國改革開放之後的歷史記錄上，在內地東南部長三角地區的上海，於1985年建造的「錦江樂園」是內地首家主打遊藝設備的主題公園，也就是傳統意義上的遊樂園。兩大繁華的三角洲遙相呼應，讓當時的旅遊業人士看到了新的風口，於是掀起了一波開發主題公園的熱潮。

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【主題公園．二】深圳首現中式主題公園 行業發展歷經幾次洗牌

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上文節錄於第208期《香港01》周報（2020年4月6日）《我們離迪士尼還有多遠？中國主題公園進入新時代》，標題為編輯重擬。

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