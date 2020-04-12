「歡迎各位蒞臨這個快樂的地方。」 2005年9月12日，時任特首曾蔭權聯同時任迪士尼主席兼CEO邁克艾斯納（Michael Eisner）在香港迪士尼樂園的開園致辭上，共同發表了這段講話：「五十年前，和路． 迪士尼為這個世界帶來了一個充滿夢幻與理想、懷舊及前瞻的奇妙之地—迪士尼樂園。現在，這種想像力和探索精神將活現於香港。」全球第五座迪士尼樂園選擇在香港——這個亞洲旅遊勝地、東西方文化交匯之地，並且由香港特區政府和迪士尼集團共同持股。

歷史悠久的海洋公園一直是港人心中的城市形象代表。（Getty Images）

兩大主題樂園連年盈警

除卻迪士尼樂園，香港另一個大型主題公園海洋公園同樣是香港人心目中的城市形象代表。海洋公園的歷史更悠久，1977年開幕，規劃初期本想打造一個香港水族館，後來逐漸建成一個綜合性大型主題公園。

這兩大主題公園成為香港業界代表，也是無數人前來遊玩的朝聖地標，但是，近幾年來，卻頻頻傳出入場人次和收入下跌的報告，連年錄得赤字。

根據香港迪士尼2018年度的財務報告，該園當年的收入按年增加了18%至60億港元，在入場人次和賓客人均消費上持續增長。但這些樂觀的統計還是掩蓋不住，即使收入增長，當年的淨虧損金額還是達到5,400萬元。海洋公園自2014年以來一直虧損，截至2019年6月底的損益表顯示，2019年度虧損達到5.57億港元，較2018年同期的2.36億港元增加了將近一倍。

香港迪士尼因上海迪士尼落成，失去部份內地客。（GettyImages）

主題公園從來都不是盈利的重頭戲。中國主題公園研究院院長林煥傑表示，以國外迪士尼為例，門票收入只佔其中極小部份，大部份收入來自園內消費、餐飲以及周邊衍生產品。

香港迪士尼因為地緣位置，主要吸引本港及內地遊客。但是，隨着2016年上海迪士尼落成，香港迪士尼失去了部份內地客。

港迪士尼擴建擺上議程

香港迪士尼是目前世界上面積最小的迪士尼樂園，但它曾作為離中國人最近的一家迪士尼樂園，遊客絡繹不絕。近些年，關於迪士尼擴建的新聞不斷。無獨有偶，海洋公園在今年年初也向政府申請逾100億港元的資金，擬用於擴建和維修園內設施。

迪士尼樂園園方會限制遊人數目，以確保遊客安全。（吳鐘坤攝）

香港理工大學酒店與旅遊管理學院與唯港薈酒店共營的SHTM+ICON諮詢團隊高級商業發展經理Jacqui Shi接受《香港01》訪問時說，從業內人士的角度來看，迪士尼的擴建勢在必行。「因為對行業來說，無論如何是一件好事，無論從經濟角度或城市形象來說，都會帶來正面影響。例如吸引更多遊客、招商引資等。」

她提到香港迪士尼在追求品質方面做到極致。迪士尼曾經有過因為園內人數過多而拒絕遊客入內的「拒客風波」。她說：「迪士尼這類品牌是專業的人做專業的事情，控制人數可以管控服務品質。」在內地，許多主題公園盲目追求人數，有時甚至「只見人頭不見景」。迪士尼此番做法，確保了遊客安全和遊玩質素。

此外，迪士尼樂園一直採用「三三制」，即每年都要淘汰三分之一的硬件設備，再新增三分之一的新概念設備，讓公園一直有新鮮的血液補充。 這些都是值得思考的課題。

香港缺少自己的主題公園

林煥傑也分享自己對海洋公園的看法，他說，因為考察目的，曾經多次造訪海洋公園。他認為，海洋公園可以稱為一個綜合性公園，海洋公園初期是圍繞海洋生物主題建成，適合男女老少休閒遊玩，後來才慢慢引進遊藝設備，逐漸發展成為現在的規模。

海洋公園起初是圍繞海洋生物為主題建成，並逐步發展成結合遊藝設備的綜合樂園。（鄭子峰攝）

在香港旅遊管理行業深耕多年的Jacqui則認為，香港迪士尼和海洋公園的成功在於，它們都深深扎根在這片土地，知曉這裏的消費者青睞什麼，也知道自己的優勢在哪裏。「像海洋公園當年初建成，對於這座旅遊城市來說，因為本身擁有豐富的旅遊資源，故可以說是錦上添花。」

在這幾年，海洋公園順應香港遊客的喜好，根據節日舉辦各種活動，例如萬聖節的哈囉喂活動等。此外，海洋公園內部的經典設施也緊扣香港這座城市。例如「香港老大街」呈現了上世紀五六十年代香港的舊街景，讓遊客感受香港傳統文化風情。

兩大樂園雖然撐起香港主題公園市場的一片天，但是，香港似乎缺乏屬於自己的主題公園。囿困於土地等硬件因素，香港無法建造許多大規模的主題公園，但是，香港市區和近郊公園眾多，若把這些地方善用起來，每一個公園都引入地方特色，或許可以建造屬於香港的主題公園群。

Jacqui Shi坦言，國外成功打造的主題樂園，往往因為一個樂園而帶動區域經濟發展，例如美國的佛羅里達州。香港則是先成為旅遊勝地，再建造主題公園。但是，未來的顛覆之路，仍然很漫長。

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上文節錄於第208期《香港01》周報（2020年4月6日）《我們離迪士尼還有多遠？中國主題公園進入新時代》，標題為編輯重擬。

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