戲院關門，不代表市面再無新戲。串流平台Netflix自家拍攝放映、邀來《變形金剛》男星麥克華堡（Mark Wahlberg）主演的《隱俠：地下正義》（Spenser Confidential），無疑是齣大卡士大製作—若然換作戲院正場公映，在港票房肯定至少逾千萬計。 撰文︰李美

男星麥克華堡（Mark Wahlberg）主演的《隱俠：地下正義》。（《隱俠：地下正義》劇照）

本片英文名《Spenser Confidential》，開宗明義，表明這是一齣「復古片」，向上世紀九十年代名作《幕後嫌疑犯》（L. A. Confidential）致敬。電影猶如七十至九十年代的奇案類型大雜燴，加上麥克華堡一貫以來的喜劇式演出，娛樂性豐富，作為安坐家中觀賞的「抗疫電影」，算是合格有餘。不過，觀眾卻不能期望太多。

若看預告片或會以為這是「全動作片」，豈料近兩小時的片長，超過一個半小時都是文戲，頗有「閱讀」奇案小說之感。電影改編自Robert B. Parker及Ace Atkins合著的「史賓賽」（Spenser）小說系列之一《Wonderland》。就如典型冷硬派偵探小說一樣，本片節奏初時慢熱，徐徐鋪陳奇案，一步步羅織佈局，不到最後不會引領大家解開真相。事實上，片中案件格局頗大，涉及的關係網盤根錯節，編導處理絕對有條不紊。

近兩小時的片長，超過一個半小時都是文戲，頗有「閱讀」奇案小說之感。（《隱俠：地下正義》劇照）

故事本身頗有發揮空間，可發展成具人文色彩的社會批判戲碼，可惜編導沒有更進一步。始終，電影要兼顧商業考量：麥克華堡飾演的主角前警察史賓賽率領眾人與惡勢力周旋，中間難免加入插科打諢情節和激烈的動作戲，儘管後者佔戲不多，但當中仍不乏荷里活片常賣弄的爆破場面，以及拳拳到肉的搏擊戲，從而提升電影的娛樂效果。因此，電影犧牲了原著的說教意味，未將言志命題充分發揮，純粹交代了基本故事。若電影狠心一點，乾脆以文藝角度演繹奇案劇情，可能效果更佳—由《羅馬》到《愛爾蘭人》，Netflix不是一向敢試敢為嗎？

本片劇情縱然奇情，倘觀眾是冷硬派偵探小說或奇案片的粉絲，背後真相其實不難推敲。近年的優異作品，不是電影，而是大熱美劇《刑警雙雄》（True Detective）第一季，舊酒新瓶卻變出神采，既在角色描寫上做到層次分明，場面調度亦甚具「電影感」，而且具有強烈的批判意味。相較之下，本片主要拍檔史賓賽及霍克（溫斯頓杜克飾）之間的化學作用不多，整體而言亦只做到娛樂片水準而已。

片中仍不乏荷里活片常賣弄的爆破場面，以及拳拳到肉的搏擊戲。（《隱俠：地下正義》劇照）

觀畢全片，甚有吃完一頓懷舊火鍋的感覺，這裏「參考」一些，那裏「致敬」一點，表面看來十分豐富，卻缺乏獨特創作風格。

幾位主角對抗腐敗警方的主戲，透過看似無關的謀殺案揭破驚天陰謀，就像《幕後嫌疑犯》的翻版。男主角史賓賽不信現行制度，繼而遭人排擠，因此只靠自己雙手實踐正義，相關人設似極史泰龍八十年代名作《鐵膽威龍》。史賓賽因堅守正義，失去警察之職，僅以平民身份查案的設定，就有老牌冷硬派偵探小說系列「馬修史卡德」（Matthew Scudder）系列的況味。

若再引伸下去，片中官商勾結、不顧小市民受苦的發展大陰謀，就如導演波蘭斯基七十年代的黑色電影經典《唐人街》。至於結尾大戰中，主角以重型車輛撞毀惡勢力地盤的畫面，就令人聯想到2003年韋史密夫主演的警匪片《重案夢幻組》第二集。再遠一點的聯想，甚至是九十年代成龍主演、洪金寶執導的《一個好人》。由場面、角色設定、劇情都予觀眾「親切感」，甚至有種正在翻看舊戲的「錯覺」。

無疑，以彩蛋貫穿電影的龍骨，是近年荷里活大勢，不過要做得好，前提必須有扎實的原創劇本包裝，史提芬史匹堡執導的《挑戰者1號》就是佼佼者。可是，全片充斥彩蛋的背後，僅為一個流水作業式奇案故事，劇本並無將可供發揮的主題發揚光大，反而眼高手低走向娛樂片格局，結果導致整體成績平庸，其實甚為可惜。

革命性濃的Netflix比傳統電影院更具彈性，一直放膽嘗試新鮮事。《隱俠：地下正義》作為其大片之一，反而出乎意料地有點保守。利用老派、經典元素訴諸集體回憶本來可取，惟本片敗筆卻在故事並不突出，連帶演員也因劇本欠佳而演出失色，將原來的「社會派」奇案變為荷里活式「動作派」電影。

始終，Netflix要在業界長期佔據席位，必須保持水準，不能單靠一年兩三部話題作。￼

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上文刊登於第208期《香港01》周報（2020年4月6日）《《隱俠：地下正義》平庸老派的奇案片》，網上標題為編輯重擬。

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