因應新冠肺炎疫情，教育局終於3月21日宣佈文憑試延期一個月，當時只距離原本凡開考日期剩餘6天。 文憑試考生簡明坦言，反倒希望盡快考完公開試，因每多一天便是多了一天「折磨」，為自己溫得是否足夠而苦惱。而在一眾老師心目中，他們的憂慮不比學生少。中學通識教師盧日高形容：「就像是賽跑跑到快完成賽事，但忽爾被叫停，一下收腳，而明明眼前便是終點線。」學生之後肯定回不到火火熱熱的狀態。盧日高覺得這對所有學生，不論能力強弱，都是煎熬。

承接上文︰【文憑試】考期因疫情再延後？考生怕什麼？

在距離原定開考的第六天，政府才宣布因新冠肺炎疫情延遲文憑試及取消中英文科口試。（資料圖片）

老師遙距伴讀 逾半學生未進狀態

與盧日高相約在他任教的中學進行訪問，黑板上寫了幾段文字，最中間的是：「政府應否推行……政策？」在這條問題底下，寫了幾個答題方法，「剛剛才用Zoom（視像會議軟件）和學生直播上堂，用黑板感覺上像多了課室氣氛吧！」不只用Zoom，他還會錄下自己對着鏡頭教學的影片，讓學生在任何時候也可以觀看。有時直播上課時發現有同學沒準時出現，他更會逐一致電提醒他們。

公開試的主角不只是應考的學生，還有背後的一眾老師。他們的緊張憂心程度不亞於要上考場的同學，甚至充當起「鬧鐘」，叫他們起床溫習，問他們溫習進度如何。

「你說不擔心一定是假的。」作為老師，盧日高固然希望學生能好好發揮、爭取佳績，順利升上大學，而從另一角度看，學生的考卷同樣是老師的考卷—學生等級高低某程度上也是對老師教學的評價。他坦言原本預期全數學生在通識科可獲最少等級2的成績（即合格），但現在只寄望合格率能達六成。在停課期間，他從與學生的相處中隱隱感受到少於一半人進入考試狀態。「剛開始停課時，最多有四分之三人願意早上十時上課，現在只剩下三分之一的人。」

盧日高老師預料今年學生成績較往年稍遜。（龔嘉盛攝）

一般而言，應屆文憑試考生於1至2月進行校內模擬試，有學校會在試前開始安排學生放「study leave」（學習休假），有的試後才放，教育局對此沒統一規定，由學校校本決定。盧日高任教的中學過去較遲安排「study leave」，今年本來安排於3月初才開始，即距離正式開考前不足一個月。他解釋是汲取了第一屆新高中的經驗，「當時用類似高考的方式處理，之後發現，休假愈長會令能力較弱的學生成績更差，有學生甚至會利用這段休假做暑期工。所以後來推遲了休假，希望爭取更多時間與學生一起溫習，為考試準備到最後一刻。」

提早「study leave」也破壞了老師準備予中六生的備試計劃。校內模擬試的設計本是讓學生能親身體驗正式考公開試的情景，考核的範圍、模式與公開試無異。故此，不少學生視之為參考成績的重要測試。模擬試亦提供了一個很好的機會，讓老師看到學生能否準確掌握知識及適應考試模式。

「有些老師會疏忽某些教學位，但經過模擬試後會發現這些問題。以通識為例，會看到學生掌握某些議題題型的能力較弱，之後便能較為針對性地督促學生，幫他們重新理解（議題）概念。」盧日高笑說，這是「策略調整」，針對性地改善學生的弱項，而「摱車邊」（在考試中有機會不合格）的學生，可以透過這些調整而改進，以取得合格的成績。

全靠自律 成績差異現明顯分野

今年，因為新冠肺炎疫情影響，盧日高的學校在農曆新年假期後便開始停課，比原定計劃提早了一個多月，過往擔心的問題慢慢浮現，例如學生的作息時間。「有時直播上課，會有學生唔知醒，也有學生一早『掛機』（開機後離開），轉頭便睡了。試過有次問學生昨晚幾點睡，他答我還未睡，因為平日是1時睡，不是凌晨1時，是下午1時開始睡，睡到晚上8、9時。」學生的日常作息因休假而顛倒，也因為不用回校上課，難以迫令他們回復正常的作息時間。

試過有次問學生昨晚幾點睡，他答我還未睡，因為平日是1時睡，不是凌晨1時，是下午1時開始睡，睡到晚上8、9時。 盧日高老師

「成績差異會愈拉愈大，能力較高的學生較自律，是多了溫習的時間；但能力較差的、較欠缺自律的……要用『崩潰』來形容。」盧日高無奈地道。因不在學生身邊，無法直接督促他們備試。他解釋，在正常回校上課的日子裏，學生在課室只能坐在自己的椅子上，不像在家中可以打機、外出，加上會看見其他同學都要完成手上的歷屆試卷，在這個情況下，他們會因為悶、沒其他事可做，就算多不情願，也會聽從老師的指令，「你叫他做15分鐘或坐15分鐘，大多都會選擇做。但現在的情況是，直播完要求學生交功課、做完拍照傳給我看，都沒回應，甚至致電學生也只是換來一句『知道』，便沒下文了。」他接着說，「有些『鬥寫得多字』的科目，逼學生手寫功課可以訓練他們寫字的速度，更重要的是令他們保持應試心態。」

同樣任教高中通識科的程衛權老師不約而同地提到，要求剛成年的學生們在停課期間能高度自律是一大挑戰。他表示，學生要從早上9時開始坐在電腦面前，一直聽課到下午3時，還有一大堆功課要完成，少說也要多花一、兩個小時，加起來足足要十個小時，其間沒有同學在旁邊聊聊天，也缺乏與老師的對答交流，自然容易心散，能吸收多少知識成疑。

「在家」及「電腦」對不少低下階層的家庭來說，其實亦是奢侈品。（資料圖片／鄭子峰攝）

學生在家溫習成效除了靠「自律」，「家庭社經地位」也是另一個重要元素。兩位老師分別講述了自己學生的故事：程衛權有一次在Zoom上抽問問題，叫到某一位同學時，那位同學沒有作聲，反而私訊問他可不可用文字代替語音回答，也許是家裏住了太多人，不便開咪；盧日高記得，有一次問一位學生為何沒用Zoom，學生回答家裏沒有Wi-Fi（無線網路）不能上網，並指停課期間網上呈交的功課都是在麥當勞借用Wi-Fi完成。此外，有中六生在家溫習時，「屋企做運輸，父親見兒子在家，就拉他一起去跟車。」

在疫症之前，沒人想像過學校停課是如此一件大事，以為「在家學習」及「電子教學」可取代以往的課堂，卻忽略了「在家」及「電腦」對不少低下階層的家庭來說，原來是奢侈品。

難追進度 中五生的潛在危機

中六生把要學的都學完了，現在只是在最後階段把學到的應用出來，但中五生不但在上學期遇到了不同的社會運動，下學期又停課，變相是一整個學年什麼也沒學過。 程衛權老師

聽過幾位老師的心聲，有趣的是，他們最擔心的不是要上考場的應屆中六生，反而是低一級的中五生。不少中五生還未有應屆考生對公開試的憂慮，總以為距離考試還有很長的一段日子，但其實不然。程衛權解釋：「中六生把要學的都學完了，現在只是在最後階段把學到的應用出來，但中五生不但在上學期遇到了不同的社會運動，下學期又停課，變相是一整個學年什麼也沒學過。」他透露，縱然復課無期，但學校已準備好暑期的補課安排，「把時間表都擠得滿滿的」。

盧日高亦形容這是一個潛在的危機，但學校除了提出暑假補課以外，便再無良方。「整個高中，你可把中四當是熱身，中六是考試，中五便是一個讀書的時期，現在沒有了這個很核心的時間。一個學年有190天上學，我們失去了將近100天，是一半的時間。單靠暑假補課，有這麼多不同學科，如何追回來？」「通識科也罷，因為我們考的是無限議題，教少一兩個未必有太大影響，但對於那些過去經常都『教唔切書』的選修科來說，影響深遠。」

程衛權指出，最擔心的是中五生，因為他們在上學期遇到了社會運動，下學期更停課。（資料圖片／余俊亮攝）

盧日高以他任教的通識科為例，中五不但會教考卷中必定出現的一個單元—今日香港，更必須完成獨立專題探究（IES），評分會直接影響文憑試的最終等級。正常來說，IES依賴學生自主完成，不過，盧日高指能力較弱的學生未必可自行完成，故過去需抽調課時或安排課後時間「篤他們交」，但停課後，老師與學生只靠一道熒幕或一通電話交流，「（停課後）首三個星期，收回功課的比率是100%，但現在開始『甩甩地』。我教的班別的IES完全沒辦法跟上原來的進度，現在叫學生做，都是罵一下才郁一下。不只IES要做，其他科也有SBA（即校本評核，同樣影響最終成績），幾科疊在一起，學生真的吃得消嗎？如果都壓縮在中六上學期去做，有可能完成得了嗎？」然而，這個問題在學界也好，在教育局口中也好，似乎仍然沒有任何答案。

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上文節錄於第208期《香港01》周報（2020年4月6日）《 文憑試一再延期 疫症當前 學子前途路漫漫》。

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