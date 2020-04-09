【童黨．深度】非禮、行劫、欺凌頻生　青少年為何墮入法網？

新冠肺炎疫情（COVID-19）肆虐，本港中小學生由農曆新年假後停課至今，仍然復課無期。特區政府原本提倡「停課不停學」，冀學生在「疫境」下善用時間、把握學習。然而，近月發生多宗青少年犯罪事件，除了多宗駭人聽聞的「童黨欺凌」之外，還有不少年齡介乎13至19歲的「少年劫案」，引起社會對青少年守法意識下降的關注。有犯罪學家形容事件屬「肺炎疫情後遺症」，但背後因由其實更為複雜。

13歲中一男童涉嫌在大角咀行劫被捕。（陳永武攝）

早在2月，警方已破獲三宗涉及13至19歲青少年的劫案，其中一單有三名中學生被捕，他們涉嫌持刀搶劫尖沙咀找換店、大埔遊戲機中心和私人會所，涉款最少120萬元；上月初，有三名14至17歲的少年，連環打劫三間元朗及屯門區的便利店，涉款約1.2萬元；到上月底，在赤柱街道上，又有四名15至17歲的少年截劫途人搶去手機；日前（4月6日）深夜，大角咀有五童黨毆劫一名夜歸女子並搶去手袋，其中兩名13歲的中一生潛逃至深水埗被警方截獲；直到今日，警方又破獲上月初的南亞裔匪徒持斧頭搶劫元朗金行案，六名劫匪當中，有兩名就讀區內中一和中三的15及16歲學生。

除此之外，以屯門區為例，警方曾於上月底展開為期八日的「踏影行動」，以打擊青少年犯罪活動；期間拘捕60人，主要涉及非禮、盜竊、勒索、販毒等，當中40人年為24歲或以下，其中15人報稱學生。值得一提的是，翻查2016年至2018年間干犯刑事罪行而被捕的青少年人數，平均每年有約2956人；若以此推算，加上因反修例風波而被捕的至少3091名學生，2019年的青少年犯罪人數可能多達6000人。

青少年犯罪問題在香港並不罕見，惟近年數字有所回落而被社會忽視，至最近少年犯頻現，才再度引發社會關注。駭人聽聞的事件背後，其實有不少問題值得思考——他們為什麼會墮入法網？特區政府的防治工作又出現了什麼缺漏？

新冠肺炎疫情之下，不少停課的青少年經常流連街頭。（資料圖片）

對於青少年劫案頻發，香港城市大學犯罪心理學家黎定基形容是「肺炎疫情後遺症」，因為疫情之下大量食肆倒閉，青少年少了兼職的機會，部分因而選擇鋌而走險。另外，他們在朋輩影響下，形成小群組，抱有僥倖心態，以為「好易走得甩」。

「心存僥倖」、「鋌而走險」的背後，反映的是守法意識的下降。香港青年協會副總幹事陳文浩分析，近日不少青少年純粹因為「貪玩」或「無聊」而犯案，反映這個年齡層的「危機感不足」，一旦群黨中存在具有更大犯罪動機的成員，就很容易唆擺同齡伙伴共同犯罪，誤以為目前街上人流寂靜，只要敢於下手便輕易得手。

為什麼青少年的守法意識下降？背後原因複雜。其中一個值得探究的方向是，在「停課不停學」期間，主責培養青少年七大價值觀（「堅毅」、「尊重他人」、「責任感」、「國民身份認同」、「承擔精神」、「誠信」和「關愛」）的「德育及公民教育課」卻被停掉了。因為疫情肆虐而教育局沒有提供足夠配套支援「電子學習」，很多老師疲於學習新技術以追趕常規教學課程，難以顧及德育學科，也就未能幫助青少年建立正確的價值觀。

有指反修例風波的違法事件影響了青少年的守法意識。（資料圖片）

香港教育工作者聯會主席黃錦良則認為，犯案青少年大多來自問題家庭，而又父母忙於工作、無暇照顧子女，導致他們終日流連街頭，結識不良分子；加上去年反修例風波的影響，他們的守法意識有所下降，未必清楚了解哪些行為屬違法犯罪。

黃錦良的分析仍然有待社會研究的驗證。事實上，「防治青少年犯罪」除了是社會的責任，也是警務處的工作重點之一。然而，儘管警方一直強調已透過與跨部門和多機構合作的模式，從「預防及宣傳」、「加強執法」、「等級性懲教」及「復康跟進」等四方面打擊青少年犯罪，但有關成效似乎需要重新檢視。

再者，經歷反修例風波，不少執法事件備受爭議，令社會對警隊的信任度跌至歷史新低——如何透過公平公正的獨立調查，以重拾警民關係，疏導仇警情緒，繼而樹立警民威信、重建包括青少年在內的全民法治意識，將是特區政府不得不思考的問題。

陳文浩則呼籲，年輕人要堅拒參與犯法行為，而家長則應該多加關心子女，了解他們如何結識朋友，也應該教導他們倘若遇到經濟困難要循正常渠道解決，並養成正確的理財觀念、學會節流的美德；有需要的話，不妨向社區支援中心尋求協助。

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