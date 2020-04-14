歐洲的驚慄片、懸疑片時有佳品，西班牙最新作品《失落的鑰匙》（The Occupant）正屬此列。電影套用近年影壇常用的寓言套路，處理上甚至比韓國電影《上流寄生族》更加徹底，將黑暗元素發揮極致。 撰文︰李美

串流平台巨頭Netflix近年不時發行原創電影，從世界各地招攬人才與作品，西班牙是其中之一。早前香港戲院公映的西班牙片《饑餓鬥室》亦為Netflix旗下作品，不過，該片在港另有公映，美國觀眾則只能透過Netflix收看。這些作品的共通點，皆以社會階級為敘事元素，本片則更邪惡、更重人性刻劃，是一齣突出的奸角片。

《失落的鑰匙》注重鋪排主角Javier（Javier Munoz飾）的心路歷程。（《失落的鑰匙》劇照）

《上》無疑是一齣黑色喜劇，着重扭橋及奇情佈局，人設方面則未算徹底。本片乾脆拋開道德包袱，將遭環境所迫的角色，放置在極為扭曲的心理狀態。劇本注重鋪排主角Javier（Javier Munoz飾）的心路歷程，雖然以文戲為主，卻透出心寒之感。與其他恐怖片不同，電影幾乎沒有官能刺激場面，不僅不見血流成河，就連暴力程度都壓到最小，這在商業考量上無疑較輸蝕。不過，兄弟班編導David Pastor和Alex Pastor是說故事能手，加上放手讓西班牙影帝級老將Javier Munoz盡情發揮，用角色心理變化及轉折作為電影龍骨，後者的一舉一動便令觀眾產生既同情又不齒的複雜情緒，角色塑造之深刻，絕對令電影加分。

與《上》圍繞多達三組家庭不同，本片只集中在主角一人身上，因此更能聚焦角色。即使結尾沒有大逆轉，仍然為觀眾帶來無比震撼。全因劇本將人物的道德處境推至極端，以致不安情緒久久未能散去。尤其是這種惡並非怪力亂神，而是為世所迫，也讓觀眾不期然聯想到自身處境，有一種莫名的共鳴感。

劇本將人物的道德處境推至極端，以致不安情緒久久未能散去。（《失落的鑰匙》劇照）

本片的主角Javier不似《上》的主角一家，他曾經屬於上流社會，乃廣告界巨子，擁有幸福美滿家庭，居於高級公寓。不過，人到中年忽然失業，令主角一下子從上流急滑下來：他失去高薪厚職，見工時甚至被要求當無薪實習生。豪華大宅不再，要搬到差天共地的普通居所。妻兒的目光，更從仰望變為嫌棄。這都令主角心有不甘，亟欲重返上流社會。

稍後的主戲，驟眼看來跟《上》有點相似，均呈現了主角怎樣用奇技淫巧力爭上游。本片主角意外「保留」舊居鑰匙，故不時趁出任運輸公司高層的新住客離開時重溫舊夢。不過，人的慾望總是不斷滋長，主角想得到的漸漸不再限於偷偷摸摸地回到舊居，而是徹底從可憐人變成真正的惡人─「失落的鑰匙」不單指遺失形而下之物品，同時指喪失形而上的自我。

《失落的鑰匙》着重扭橋及奇情佈局，人設方面則未算徹底。（《失落的鑰匙》劇照）

本片跟《上》最明顯的分野是劇本無意加插喜劇元素，整體步調極盡壓抑、黑暗，不讓觀眾有喘息的空間。主角自覺失去所有，並將創意本色花在如何取代舊居的新住客。他摸清對方的生活圈子，甚至握有對方的「致命」痛腳。透過各種工於心計的欺詐，主角甚至狠辣到盤算謀殺，最後終於成就大業，奪取新住客的一切，包括事業與家庭。

縱然《上》的後半部筆鋒一轉，結局變得奇情偏鋒，惟前半部相對輕鬆，整體上張弛有度。相反，本片則從開首已奠定冷峻調子，編導無意轉彎抹角，大家收看前宜調整期望，這並非典型娛樂片，看後肯定難以安落。

主角Javier曾經屬於上流社會，乃廣告界巨子，擁有幸福美滿家庭，居於高級公寓。（《失落的鑰匙》劇照）

事實上，主角為了重新上流，不惜一切，拋妻棄子已是輕微手段，毫無同理心地毀滅他人，才是角色最令觀眾震慄之處。在物慾橫流的社會，人會為利益墮落到什麼地步。主角起初的處境令人同情，但當他最終達到目標，則使觀眾茫然，因為大家看到一個「魔鬼」如何煉成。他不顧道德重新置身上流，甚至比之前地位更高。問題是，他討回昔日上流的自我？抑或令自我下流腐化？

《失落的鑰匙》（圖）與《上流寄生族》有點相似，均呈現了主角怎樣不擇手段力爭上游。（《失落的鑰匙》劇照）

串流平台不如戲院放映電影，不必視乎票房決定電影方向，因此擁有較大彈性，得以容納不同片種。《失落的鑰匙》看似冷門，但曾躋身Netflix熱門排行榜，反映觀眾口味並不單一，即使寓言式類型片都為大眾接受。始終，創作人不應先入為主，假定觀眾只偏愛荷里活片，百花齊放才是「創作」的必由方向。

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上文刊登於第209期《香港01》周報（2020年4月14日）《《失落的鑰匙》媲美《上流寄生族》的黑暗版》，網上標題為編輯重擬。

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