【揚言自得】最美好的年華

他很聰明，她更聰明，但最聰明的是她的父親。畢竟全球只得兩名華人獲頒發等同數學諾貝爾獎的沃爾夫獎。第一位就是她的父親，第二位是她父親的學生丘成桐教授。那年，我隨香港科技大學前校長朱經武教授訪問加州大學聖地牙哥校區。太平洋吹來的海風習習，朱校長重臨初戀之地。他年輕時在這所大學當物理系研究生，遇到一位天才少女，她16歲便從加州大學柏克萊分校物理系畢業，然後來這所大學當研究生。風度翩翩的朱經武迷上了才女陳璞。才女的父親，就是百多年來華裔數學第一人陳省身教授。近世紀能夠以學養征服全世界的華人屈指可數，陳省身是表表者。 撰文︰楊志剛

陳省身的大名我聽過，知道他是數學大家，亦僅此而已，並沒深入研究他如何偉大。朱經武謙謙君子，卻有睥睨天下的眼光。朱校長言談之間默默流露出對陳省身教授的畢恭畢敬，引起我的好奇去了解這位數學偉人。偉人的足迹，引領我來到了位於天津的南開大學。因為我讀了陳省身寫的一篇文章：《我最美好的年華是在天津度過的》。

「省身樓」是一代數學宗師陳省身葉落歸根的標誌。（南開大學圖片）

在南開大學，我直奔「省身樓」，但是未到這座數學大樓，首先看到一座白色塑像。走近一看，原來是周恩來紀念像，用漢白玉雕刻而成。台基刻着：「我是愛南開的」。我孤陋寡聞，只知道周總理曾留學法國和日本，還從野史中讀到他在當地迷倒外籍女知青，但我一直不知道他是南開傑出校友。他較陳省身早七年入南開大學；兩人分別體現了南開的教育理念：一位是以文科治國、一位是以理科強國。

南開大學創辦人嚴修先生和校長張伯苓其後資助周恩來出國留學。周在法國參加共產黨，開始全力搞革命。那是上世紀二十年代，中國共產黨還是剛剛起家，革命成功被視為癡心妄想。於是有人忠告嚴先生停止資助周恩來。嚴先生說：「人各有志」，繼續資助。如此胸襟和視野，難怪出了周恩來和陳省身。

「省身樓」是一代數學宗師葉落歸根的標誌。「在成立這座國際數學研究所時，陳省身說：一般中國人覺得我們不如外國人，所以我要把這個中心改過來，某些事情可以做得跟外國人同樣好，甚至更好。」從陳省身數學研究所沿河行十分鐘便到「寧園」，是陳省身在南開的故居。陳省身在普林斯頓高等研究所時和愛恩斯坦相熟，後者表示做研究需要寧靜的環境，故此以「寧園」為名。但我相信這名字的另一層意義，是紀念他的愛妻鄭士寧女士。

南開大學「思源堂」。（Wikimedia Commons）

我在參觀校史館時發現南開大學有一座「思源堂」。於二十年代獲美國洛克菲勒基金捐助。基金代表前來南開大學考察，但表示先要聽一節化學課講座。於是聽了化學系主任邱宗岳教授的課。聽完一節課，基金會代表激動地說：「就是在美國最好的大學，也很難聽到這樣高水平的課。」於是捐款落實了。以一節課換來一座樓的邱宗岳教授，曾在麻省理工學院和哥倫比亞大學深造，再在克拉克大學取得化學碩士和博士。

1926年日本軍艦駛入天津港，是中國內憂外患的年代，當年陳省身以15歲之齡考入南開大學。他的數學老師名叫姜立夫。這位在艱難的年代艱難的大學教授數學的老師，竟然是一位哈佛大學數學博士。他於1919年獲博士學位，隨即回國，在南開大學創辦數學系。在那個年代以哈佛大學博士身份，如留美發展，事業順利生活安穩是最起碼的囊中物。但這位老師與其他愛國青年如鄧稼先一樣，取得博士學位便馬上回到兵荒馬亂的祖國。命運的安排，陳省身成為他的學生，是班裏年紀最小成績最好的學生。其後，陳省身考入清華大學研究院，並以優異成績畢業，獲獎學金出國留學。他景仰德國一位數學大家，於是放棄美國而前赴德國，僅兩年便取得博士學位。

1937年盧溝橋事變，抗日戰爭爆發，烽火連天，日軍在南京進行大屠殺，在天津把南開大學炸為平地，圖書資料俱成灰燼。當時身在法國研究數學的陳省身馬上啟程回國，從法國輾轉乘船到紐約，然後乘火車到溫哥華，再搭船到上海，但當地已被日軍所佔，於是改在香港下船，折騰了一個月，再赴長沙，加入由北大、清華、南開因逃避戰禍而在長沙成立的臨時大學任教。翌年日軍兵臨長沙，臨時大學遷往昆明，成為西南聯合大學。在困苦和戰爭的環境中，陳省身和來自南開的數學啟蒙老師姜立夫執教數學，學生包括楊振寧及李政道。當年南開大學和北大清華一同遷往昆明，以社會上的名望而言，南開不能與北大清華比擬，但師生的水平和思想是世界級，因為有周恩來、陳省身、姜立夫及邱宗岳等一代宗師。

朱經武（左）出任科大校長，陳璞（右）陪同來港。（科大圖片）

朱經武在美國加州邂逅陳璞的時候，陳省身正在柏克萊任教。朱經武的研究生導師是諾貝爾物理學獎得主，和楊振寧相熟。陳省身知道女兒和朱經武拍拖，便找楊振寧向朱經武的導師打聽青年才俊朱經武是何等人物。楊振寧向陳省身說：「朱經武很聰明，但陳璞更聰明。」朱經武完成博士學位後前往貝爾實驗室（Bell Lab）工作。陳璞打算陪同並轉到貝爾實驗室附近的大學繼續深造。陳省身表示，既然同去，何不先結婚？於是朱經武和陳璞結婚。

朱經武搞物理、陳璞也是物理系高材生。她認為兩人都主攻物理太過單一，於是改念經濟，拿了經濟學博士。她畢業後獲美國銀行羅致，其後在美國協助創立銀行，對銀行的規管別有心得。朱經武出任科大校長，陳璞陪同來港，了解到香港銀行的法規。在初戀之地海風習習下朱校長告訴我：「我太太說：以現時的金融法規，銀行想不賺錢也很難。」那是2006年，正是銀行賺大錢的年代。兩年後，雷曼兄弟爆煲。一代天驕的人物，別具洞察。

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上文刊登於第208期《香港01》周報（2020年4月14日）《最美好的年華》。

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