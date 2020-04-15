【專訪林毅夫】美國「量化寬鬆」透支未來　謀「脫鈎」或脫掉自己

新型冠狀肺炎疫情席捲全世界，瞬間讓環球經濟陷入衰退邊緣，也突顯了各大經濟體的結構性困局。這場空前的疫災迫使不少國家「出盡法寶」，不惜代價希望阻止經濟崩潰，但也惹人擔心會否藥石亂投，變相在積蓄一場更大的危機，甚至可能加速顛覆既有政經格局。中國作為最早爆發疫情的地方，在採取極嚴厲應對策略遏止疫情後，率先展開「復工復產」，與焦頭爛額的歐美國家相比，重啟經濟的形勢似乎較為明朗。本身是國務院參事的世界銀行前副行長、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫日前接受《香港01》專訪，談及美國利用美元作為主要國際儲備貨幣的獨特優勢，推行無限量量化寬鬆貨幣政策，以及投下萬億美元財政措施救市，他形容「事出有因，情有可原」，是阻止美國經濟在衰退不可避免的狀況下避免蕭條產生的舉措。但他也直言，美國此舉可能是「飲鳩止渴、透支未來」，最終仍要全球分擔其政策後果。至於近期藉着疫情而被炒起的「中美脫鈎論」，他斷言，「如果美國真想脫鈎，造成的是它跟世界脫鈎」，而中國應該繼續做好自己份內事、開放經濟、與世界共享發展紅利。

《林毅夫專訪》四之四

林毅夫認為，如果美國真想與中國脫鈎，造成的是它自己跟世界脫鈎。（資料圖片 / 陳立程攝）

截至4月13日，美國已有逾55萬人確診新冠肺炎，而根據當地勞工部上周發表的數據，自各城市和州份開始限制公眾聚集、並在某些情況下下令居民強制家居檢疫的三個星期之內，一共有1,680萬名美國人首次申領失業救濟金，創下歷史新高（表四）。美國聯儲局經濟學家警告，若情況繼續惡化，美國將有約4,700萬人失業，令失業率飆高至32.1%的空前高位。

為挽救困局，美國總統特朗普已經簽署多達兩萬億美元的經濟刺激法案，並開啟無限量量化寬鬆的大門，但外界普遍並不看好，甚至認為美國的結構性困局積重難返，而美股泡沫終被刺破，再強大的貨幣和財政政策也只是「救市不救人」，甚至利用美元作為國際儲備貨幣的獨特優勢，不斷透支美元和美債的霸權地位，並在很大程度上加速甚至顛覆既有的世界經濟和政治格局。另一方面，「中美脫鈎論」和「追責中國論」也被炒起，儘管它們仍然停留在「口水戰」的階段，但在經濟大蕭條的背景下，地緣矛盾一旦處理不當，難免引爆衝突，後果不堪設想。

01：你怎麼看美國的竭力救市？

林毅夫：美國確實有穩定市場的必要，不然它的失業率可能會多達30%，而由於他們的家庭收入結構不均，很多家庭如果當月沒有收入就活不下去，所以大幅度發放給每個月1,200美元的現金，確實可以幫助不少家庭維持生計。不過，它的股票市場本來就有不少泡沫，甚至完全是由零利率、負利率支撐起來的。我2008年6月到任世界銀行高級副行長兼首席經濟學家時，道瓊斯指數是12000點，當時很多世行同事都說美國股票市場有很多泡沫、必須調整，結果，在一個月前，道指已經是29000點，翻了一倍有多，但美國經濟並沒有比2008年的好，實體經濟的各種指標更不如2008年。

本來零利率是鼓勵投資，但我們都知道，零利率的錢並沒有用到投資上，而是投到股票市場，很多人借錢買股票，把自己持有的股票價格推高；而它的市場本來就不特別健全，只要有一個「灰天鵝」，就會出現像現在這樣的股災，史無前例四次熔斷，但還沒有演變成金融危機。不過，如果股票市場繼續下滑，而實體經濟又因疫情而導致需求減少、失業增加，那麼很多企業將會破產，這會造成銀行壞帳急增，銀行就會陷入危機。

在這樣的情況下，美國利用這種極度非常規的貨幣政策和這麼大規模的財政政策，是事出有因、情有可原，不然的話，美國經濟不僅僅衰退，還可能變成蕭條。

林毅夫認為，如果美國真想與中國脫鈎，造成的是它自己跟世界脫鈎。（資料圖片）

01：在金融海嘯之後，美國並沒有解決過結構性問題，而是用美元作為國際儲備貨幣的獨特優勢，用全世界的錢去拯救美國，這次美國又故伎重演，是否在透支無可取代的地位？

林毅夫：每個國家的財政和貨幣政策的規模，要視乎它們的實際情況而論。如果你的貨幣是國際儲備貨幣，而政府債務規模又沒有什麼侷限，那麼這個政策規模基本上可以沒有上限。美國之所以可以這樣做，正是源於它是國際儲備貨幣，又是主要儲備貨幣，條件非常特殊，並不像歐元那樣，儘管同樣是國際儲備貨幣，但歐元受到歐洲中央銀行的控制，政策規模有限。我前面提到，美國股票市場本來就有不少泡沫，是靠零利率、負利率來支撐，而為了不讓股票崩盤繼而演變成金融危機，它必須採取那些措施，以免社會失控。

不過，美國需要反省的是，在１月份的時候，疫情在中國爆發，而美國幸災樂禍，一方面說製造業可以回流美國，一方面又說疫情在美國不會出大問題，結果大意失荊州，沒有控制傳染源，也沒有準備好防疫物資，成為了全球疫情中心。特朗普後來的竭力救市，其實也只是「救市不救人」，正如他一開始一直說疫情不會在美國爆發，也就是為不讓疫情影響股市，而直到股市受到影響，他才推出這麼巨大的財政政策和史無前例的貨幣寬鬆。這有救市的需要，但也反映他的救市思想。美國是否在透支未來？確實可以說是在透支未來。

我把金融經濟危機分為四個層次，一個層次是股市危機、股市崩盤、房地產危機，後來演變成金融危機，導致銀行破產，就會出現貨幣幣值大量下滑的貨幣危機。美元作為國際儲備貨幣，並沒有貨幣危機的危險，因為大家仍然願意擁有美元；不過，如果美國利用如此龐大的寬鬆政策為金融體系注入大量貨幣以大幅增加其流動性，等疫情過去，巨大的流動性反而會加大股票市場的泡沫化，而只要有泡沫，波動就會很大，在某種狀況下，波動演變成金融危機的可能性也是存在的。

同時，也會加大短期流動資金在國際上的大進大出，因為美元多利率低，華爾街投行家就會利用美元是國際儲備貨幣，然後其他發展中國家利率水平一定比美元高，如果它們的外匯沒有管理，就會造成國際基金短期大進大出，只要看你的國家實體經濟好像不錯，它就唱好，資金就流入你的股票市場，使你的股票上漲，形成泡沬；然後影響你的貨幣升值，影響出口；然後出口減少，實體經濟不好，又唱衰你，造成其他國家宏觀管理上的困難，給其他國家的金融貨幣體系管理帶來極大的挑戰。

如果說，美國不改弦更張，以加強實體的活力、競爭力和社會管理能力，反而一而再再而三利用美元作為國際儲備貨幣的特權，那麼，這種超常規政策可能導致泡沫太大、一跌跌得太厲害的話，救也救不及，就會造成自己的金融經濟危機。再者，當美元還是國際儲備貨幣時，它可以把危機的成本轉嫁給其他國家，但如果它繼續濫用這個特權，把自己的危機累積得愈來愈大，大家總有一天會對美元失掉信心。

當然，我不認為這是短期的事情，也不是未來一年、兩年或者五年、十年的事情，但這種利用特權讓全世界分擔你政策失誤的成本的做法，總有一天會終結。所以，「飲鳩止渴，透支未來」也是適合的對美國的提醒。我們不希望它發生，但任何事情總有界線。

香港01製圖

01：經濟危機導致「中美脫鈎論」更有市場？

林毅夫：本來在全球化當中，確實是一榮共榮一枯共枯，只要中國維持這麼一個增長，可以給其他國家的增長帶來機會。在其他國家發生疫情的時候，我們可以分享經驗，怎麼防疫，同時我們也可以提供必要的物資，對其他國家提供幫助，所以這是利己利人的。當然，中國經濟的發展，中國在國際經濟地位的提高，影響力提高，造成現在所存的大國感覺不舒服，會有一種把中國作為競爭對手採取政治經濟外交各種措施。這是可以預期到的。但對我們來講，不能因為別人提出這樣一個政策我們就放棄發展，發展還是我們的權利，實現民族的偉大復興是我們百年以來一直的追求。所以我們還是做好自己的工作。

我相信，只要我們的政策是做好自己的工作，開放自己的經濟，讓中國的發展能夠跟世界上其他國家分享，在這種狀況下， 如果美國真想脫鈎，造成的是它自己跟世界脫鈎。歐洲國家幹嘛要跟着美國走？全世界每年30%的市場增長在中國，歐洲企業會願意放棄每年30%市場擴張在中國的機會嗎？我想不會。非洲國家也不會， 因為中國的發展帶來他們增長的機會。我常講，中國進一步發展，那現在中國作為「世界工廠」這些勞動力密集的加工業就會失掉比較優勢，就會轉移到像非洲啦或是印度去，所以中國發展給他們帶來從農業社會轉移到工業社會現代社會的絕佳契機。

所以，我們要繼續堅持開放追求全球化，現在確實是「人類命運共同體」，中國發展好，其他國家也好。那些美國的鷹派的聲音，也不過是中華民族偉大復興當中不可避免的一些噪音吧。

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上文刊登於第209期《香港01》周報（2020年4月14日）《林毅夫：解放思想，實事求是——中央經濟智囊的「戰疫經」》。

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