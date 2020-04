【新冠肺炎．深度】美國為何掀起「搶槍潮」？子彈能夠殺死病毒？

新冠肺炎疫情蔓延全球,隨之而來的恐慌情緒亦成席捲之勢蔓延至各個國家地區。近幾個月來,隨著多地開始實行封鎖隔離等緊急措施,民眾紛紛搶購囤積口罩、消毒液以及應急的食品和生活用品,各國超市裡均可見到被掃蕩一空的貨架。與世界上的其他國家地區不同,在美國,人們搶購的不僅有衛生紙,還有槍械。美國線上彈藥購買平台職員早前接受傳媒採訪時表示:這是我們生平第一次遇到由傳染病造成的搶購狂潮。我們不禁要問:美國緣何出現搶槍潮?為什麼出現在美國,而不是其他國家地區?更重要的是,搶槍能抵禦病毒嗎?

美國加州上月出現排隊購買槍支的人潮。(美聯社)

據報道,洛杉磯槍械華裔店主David Liu稱,在三月初的兩個星期裡,店裡的營業額增長5倍,甚至有顧客要求購買其全部庫存彈藥。Larry Hyatt經營位於北卡羅來納州一家全美最大的槍械店,他在接受訪問時也表示,即便是在他的店裡,如此大規模購買場面也是前所未有的。他說,在他長達61年的職業生涯中,這是第二次目睹這一場面——第一次則是2012年桑迪胡克小學大規模槍擊案發生後。

Hyatt觀察,此次購槍潮中,幾乎沒有顧客選擇來福獵槍。他們主要選擇射靶性手槍,更有針對AR-15半自動突擊式步槍的大量需求。他認為,這種選擇反映出瀰漫在顧客群體中的恐慌情緒。就職於美國線上彈藥購買平台Ammo.com的市場部經理Alex Horsman則指出,影響槍械彈藥銷量的原因往往有二,其一是政治事件,其二是經濟動蕩。這二者的共同特征是其造成的不穩定狀態會使人們感到自身安全可能受到威脅。

儘管不同於上述理由,肺炎疫情的蔓延亦使美國社會人心惶惶。有顧客在採訪中表示,因擔憂疫情將會增加社會治安問題甚至引發社會動蕩,進入無政府狀態,所以購槍以求自身及家人利益不受侵犯。媒體統計為此提供佐證:此次購槍風潮主要發生在新冠肺炎疫情最為嚴峻的加利福尼亞、紐約以及華盛頓。比如舊金山市某些槍支商店的部分槍支銷量在近期增長了45%,子彈銷量則是增長超過1倍。在其它受影響較小的地方增幅則沒有這麼誇張。

更加不同尋常的是,不少商家指出此次購槍風潮的主力顧客為華裔,其中大部分人是第一次購買槍支——疫情爆發後,美國華裔顯然是最為恐慌自身安全的族群。

不少美國人擔心疫情導致社會動盪,紛紛購買槍械自保。(美聯社)

疾病的隱喻:伴隨污名產生的危機

在美國,亞裔屬於持槍率最低的族群。在2015年哈佛大學所做的持槍率調查中,亞裔持槍率並未被獨立計算,而是被包含於「其它」項中,僅佔5.5%。而位於持槍率第一位的白人種族持槍率高達70.5%。

分析認為,亞裔持槍率低部分原因是文化差異和政治傾向,更多的可能是受移民法影響。1965年移民法改革后,亞裔人口逐漸增加。尤其是最近二十年來自中國、日本、越南和韓國的移民涌入美國,而他們並沒有擁有槍支的習慣,也不熟悉槍支導向文化。同時,亞裔移民多數定居在城市或郊區地帶,打獵和其他槍支活動並不常見。此外,政治立場也與持槍率有著密不可分的關系。亞裔多屬於民主黨,在2012年總統大選中,73%的亞裔將選票投給了奧巴馬。根據芝加哥大學(University of Chicago)全美民意研究中心(National Opinion Research Center)公布的社會調查,亞裔民主黨人持槍率僅為5%,而亞裔共和黨人持槍率高達22%。

肺炎疫情蔓延全球後,歐美多個國家發生多起針對華裔的種族歧視、霸凌、騷擾乃至攻擊事件。3月16日,特朗普發表推文稱:「美國將強有力地支持那些特別受中國病毒影響的行業。」儘管他在後來改口,「至關重要的是,我們必須全面保護我們在美國和世界各地的亞裔美國人社區。不應將新冠病毒疫情怪罪在亞裔美國人頭上」;但美國國內排華恐華情緒業已形成,美國華裔也在諸多事件的作用下突感人身安全受到威脅。

人們對傳染病的恐慌情緒往往導致對具體個體的污名化。蘇珊桑塔格(Susan Sontag)在其著作《疾病的隱喻》(Illness as Metaphor and AIDS and Its Metaphors)中,討論了傳染性流行病(例如肺結核、麻風病、艾滋病)以及癌症如何被隱喻化——從一種客觀的身體疾病轉化為一種道德批判或政治態度。

她寫道:「疾病是生命的陰暗面,是一種更麻煩的公民身份。」流行病的背後,往往充滿了道德貶低的隱喻。過去,在對鼠疫、梅毒、霍亂、艾滋病以及其它瘟疫知之甚少時,面對不明且傳染性強的疾病,厭惡和恐懼使人們賦予其宗教迷信和道德意義——這隱藏在流行病的命名中。英文中「腺鼠疫」(Pestilence)派生出形容詞「致命的」(Pestilent)和「傷風敗俗的」(Pestilential),意指「對宗教、道德或公共安寧有害的」和「道德上有害或惡劣的」。

麻風病在中世紀被認為是社會腐化和道德敗壞的象征。法語秒會被侵蝕的石頭表面時的lépreuse一次意為「像患有麻風病一般」。桑塔格寫道:「內心最深處所恐懼的各種東西(腐敗、腐化、污染、反常、虛弱)全都與疾病畫上了等號。」肺炎疫情爆發於中國武漢,民間將之俗稱為「武漢肺炎」。而由這一俗稱所引發的是否涉及種族歧視的爭議,正是出於對疾病具有的負面隱喻的擔憂。

可見,生活在美國的華裔族群不僅需要面臨肺炎疫情可能帶來的治安風險,亦要承擔被視作「疾病傳播者」後被施加地諸多不平等待遇。雙重威脅下,他們選擇相信使用槍械能夠保護自己與家人的生命及財產安全。