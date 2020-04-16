【01專訪】生產力局總裁：疫情成香港「再工業化」契機

一場新冠肺炎疫情盡顯全球產業鏈分工的弊病，並反思對於中國這個「世界工廠」的依賴，在全球依然忙於「撲口罩」之際，香港市面口罩供應緊絀問題漸見紓緩。這大概可歸功於一眾香港廠商，引入生產線，在政府支援下成功生產本地口罩。講求變通及生產彈性的「香港製造」，再次得到海內外注目。

這次疫情會否是香港「再工業化」的一場契機？港商應如何將科技結合工業製造，迎來全球工業4.0的大趨勢？香港生產力促進局（HKPC）總裁畢堅文（Mohamed.D.Butt）接受《香港01》專訪，提及今次香港迅速趕製口罩，連德國人也來打聽如何做到。

【香港再製造與四小龍】系列報道：

畢堅文介紹，生產力局為本港口罩製造商提供技術支援。（毛詠琪攝）

HK01：疫情引發全球多國陷入封鎖、停工停產，全球生產鏈斷層。歐美多國政府亦督促企業趕製呼吸機等醫療設備。你認為這次經歷，對全球生產模式有什麼啟示或帶來怎樣的改變？

畢：看看香港已經知道，很多人因應「口罩荒」而做口罩，但超過九成人（廠商）本身不是造口罩的。即使不是行業內的人，也被啟發到：原來跨界這樣做是可以的。

你說香港缺地嗎？口罩機有大有小，廠家們能夠很快找到地方投產。這變相把很多人帶入這個行業，為行業帶來衝擊，對消費者來說也是好事。

這次經歷為各界設立了一個期望標準，如何靈活變通地生產。疫情過後，大家對供應鏈的要求會大大提高。樂觀來看，這場疫情是契機，讓企業的生產變得更具彈性。譬如美國的通用汽車（General Motors），本身要靠下游供應商提供零件。換言之，通用汽車要造呼吸機，供應商也要隨之改變原先的生產模式。

有這次經歷，將會說服更多人投入本地製造行業。當然，各界扶持很重要。政府需要設立更多的配對基金，還要投入資金協助中小企升級轉型、訓練更多「工業4.0」、「企業4.0」的相關人才。香港生產力促進局也會為有心人提供協助。

香港電視旗下購物平台HKTVmall早前宣布引入口罩生產線，首批共生產九萬個口罩。（HKTVmall Facebook專頁）

港人夠靈活 懂得找最快捷路徑

HK01：疫情使很多人認為歐美各國過度依賴中國這個「世界工廠」，故需要重新思考供應鏈的問題，你對此有何看法？香港又該如何對應呢？

畢：這次疫情後，廠家或會想，能否把生產基地搬回更接近主要客戶市場的地方。這可能會減少利潤，但能快速回應突發危機。

然而，廠商不能一下子在各地找到合適的供應商。香港廠商應該在客戶未找到新供應商之前，跟他們協商找出最低風險的解決方案。而且，我們亦要及時升級轉型，利用「工業4.0」等高科技，實時了解客戶存貨、生產供應等情況─這便是將來高增值之處。科技絕對能夠解決今次疫情反映出的全球分工問題。

香港的創科也發展了快十年─今次「口罩荒」，香港業界人士可以很快簡化生產工序，快速回應危機，這比其他地方快了許多。

來自德國的夫朗和斐應用研究促進協會（Fraunhofer）是生產力促進局的合作夥伴，他們驚嘆香港能夠這麼快便生產出自家口罩。他們不是造不了口罩，而且還可以造到很精良的，但關鍵是速度，他們想知道香港為何可以這樣快便能安裝好口罩生產線。德國人很懂守規矩，教他怎樣走一條路，以後便怎樣走。香港人很靈活，會找一條最快捷的路。

畢堅文透露，HKPC在德國的合作夥伴也前來討教，好奇為何香港廠商可以那麼快便組裝好生產線，自家生產口罩。（資料圖片）

HK01：過去三十多年，很多港商把生產線放在珠三角地區及其他中國城市。未來「再工業化」的進程中，香港最有可能在生產鏈哪個範疇取回自主權，從而減低對其他地方的依賴，避免出現類似早前「口罩荒」的生產危機？

畢：我經常跟香港廠商說，你不能墨守成規，將來你必定要將生產鏈延伸至國外。現在的確有些廠商把生產線放在越南及其他東南亞國家。

香港的優勢始終在於研究開發（research and development，簡稱R&D）、知識產權、標準規範等高增值範疇。還有一個鮮為人知的香港軟實力是「新產品導入」（new product introduction，簡稱NPI）。一項新產品從理念、樣板、認證到試產的工序都可以放在香港。勞工密集生產方面，則可放在國外。

在東京灣、三藩市、紐約州，也有類似「大灣區」的概念，產品研究開發、試產都在當地進行。然後，當地公司會把量產工序放在中國內地、越南等低成本國家。這些東西亦在香港做，當然還可以做得更多。

港商現在依賴代工生產（original equipment manufacture，簡稱OEM），所以，未來港商除了做OEM外，還要自家研發產品，甚至品牌，這要花很長時間。在技術方面，港商一點也不輸蝕，但品牌方面是輸蝕的，我們缺乏國際認知的品牌。所以，香港將來要在國際製造業上佔一席位，在品牌管理上要下多些工夫。

中國內地作為「世界工廠」，吸引大批國際企業到來設廠代工生產。惟新冠肺炎疫情令各界再次反思全球分工的供應鏈模式。（Getty Images）

HK01：談及香港品牌，觀乎整體本地高端製造業，你認為哪個範疇最具技術及人才優勢，可以成功「跑出」？

畢：我不能斷然說某個特定行業，譬如手機製造、成衣，可以跑出。因為地理限制，香港不應該亦不會是造出最後成品（finished product）的地方。所以我們要發揮所長，專注NPI等高增值領域。

若論代工生產，我想特別提及女性內衣褲製造行業，香港廠商佔全球市佔率六成。它們的總公司設在香港，工廠則設在中國內地、東南亞、墨西哥等地。設計、研發都在香港。這便是香港的優勢。

畢堅文認為，設計、研發等上游領域才是香港的優勢所在。（資料圖片）

善用工業4.0 供應鏈建領導地位

HK01：所以，你認為所謂的「香港製造」，不一定追求在產品上印着「香港製造」這個標籤？

畢：對，就算三星（Samsung）出品的手機，也不是「韓國製造」。它都是把工廠設在越南、中國內地。日本索尼（Sony）的電視都是在馬來西亞、泰國等地生產。

所以，只要香港在供應鏈上有領導地位，譬如負責產品開發及設計，便能獲得最大優勢及利益。

生產力促進局協助香港廠商提升技術，向工業4.0邁進。（毛詠琪攝）

HK01：香港自上世紀七十年代以來，製造業帶動經濟迅速增長，跟韓國、台灣、新加坡並列為亞洲四小龍。四十多年過去，香港以外的「三小龍」的工業似乎保留得相對完整。如今香港是否落後了？香港在技術和市場經驗等層面，至今有何優勢呢？

畢：「三小龍」固然做得很好，但有些方面還是在仿傚香港。台灣及新加坡的製造業做得成功，都是因為以中國城市作為它們的主要工業基地。1979年中國改革開放以後，香港便是第一個進入中國內地。香港由頭到尾都有工業，只不過把它搬上內地而已。

香港的鐘錶、女性內衣褲生產等有很好的技術和經驗，至今很多港商仍在內地設廠加工生產。所以在將來，香港必須好好利用「工業4.0」、「企業4.0」，裝備自己。

另外，香港廠商不太喜歡跟人合資。韓國等地對與外國組成合資公司的態度很開放。我認為，香港人在此方面需要更加開放。如果你要把生意擴張至美國、越南，你對當地並不了解，故必須找夥伴協助。過往也有很多美國人在中國內地成立合資公司，然後把價廉物美的產品外銷回美國。我以前在通用電氣（General Electric）工作，它在這方面便很成功。

上文節錄自第209期《香港01》周報（2020年4月14日）《「世界工廠」面臨挑戰 香港有望破格而出》。

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