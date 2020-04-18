全球各地的應屆畢業生都受到新冠肺炎疫情影響，當中包括最先爆發疫情的中國內地。內地今年高校畢業生人數多達874萬人，比往年多出30萬，新冠肺炎疫情的打擊無疑增加了他們的就業壓力。為了釋除畢業生的憂慮，中國教育部副部長翁鐵慧在2月28日召開的國務院記者會上表示，教育部將和有關部門合力開拓就業渠道，並推出特別援助政策，協助他們解決就業困難的情況。當中有四項重點工作將會實施，包括最大限度增加就業機會、拓展畢業生升學深造渠道、多種途徑開拓招聘渠道，以及更加精準提供指導服務。

中國人力資源社會保障部副部長游鈞在記者會上補充，為了拓闊就業渠道，將會鼓勵企業招聘員工，並進一步優化招聘服務，例如開通更多網上招聘渠道，一旦疫情結束，會迅速提供現場的招聘活動。

內地政府為了拓闊就業渠道，將會鼓勵企業招聘員工，並進一步優化招聘服務。（資料圖片）

游鈞又提到，為了更有效協助應屆畢業生解決困難，政府鼓勵企業開設更多的實習崗位，並提供為期3至12個月的政策補貼，同時會向已畢業卻處於待業狀態的畢業生提供援助，包括直接提供資金，特別是於湖北就讀或湖北籍的畢業生。政府也會對中小微型企業提供特別優惠，凡招聘高校畢業生並願意簽訂一年以上合同的，將會給予一次性的吸納就業補貼。

港府沙士期間推出連串支援計劃

回顧當年沙士的情況，特區政府也推出了不同的就業支援計劃，除了專為年輕人而設的「展翅計劃」及「青少年見習就業計劃」，針對大學畢業生的還有「大學生就業培訓計劃」。計劃表明若僱主聘請大學畢業生，並向他們提供在職培訓，每聘用一名大學生，每月會獲發放2,000元培訓津貼，以六個月為上限。

應屆大學畢業生就業前景受社會運動與疫情雙重打擊，但政府的援助卻寥寥可數。（資料圖片）

應屆大學畢業生就業前景受社會運動與疫情雙重打擊，但政府的援助措施至今仍寥寥可數。勞工及福利局局長羅致光於去年9月29日撰寫網誌，表示在經濟不景時，首當其衝的是相對弱勢的組群，當中包括以15至24歲缺乏工作經驗的青少年為主，故往往導致他們的失業率為整體的三至四倍，並表示有需要盡早採取應對措施。然而，網誌公布至今逾半年，仍未見具體安排出台。

要在逆境之下穩定這群被社會躁動情緒籠罩的年輕一代，特區政府有必要盡快提供具體措施，讓年輕人看到希望，而非只是整日將「關心青少年工作」掛在嘴邊，淪為口號般宣傳。

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上文刊登於第209期《香港01》周報（2020年04月14日）《內地設特別援助政策 港府又事事慢半拍？》。

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