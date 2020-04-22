【油價暴跌．深度】期油價見負　本地車主：點解香港入油仲咁貴？

國際油價持續低迷，紐約期油周一一度跌至負40美元，收市報每桶負37.63美元，是歷史上首次負值收市，跌幅逾300%。倫敦布蘭特期油亦跌至每桶25.57美元，跌幅達9%。燃油一直是除了停車場費用之外不少車主的主要「養車」支出，國際油價暴跌，本地車主自然對燃油價格跟隨下跌抱有期望，然而，事實卻非如此。

紐約期油與布蘭期油同為國際油價的重要標準，近期的跌勢與蔓延全球的新冠肺炎不無關係。但國際油價跌跌不休之下，香港燃油價格卻不為所動。根據國際油價監察網站GlobalPetrolPrices.com，香港車用汽油與柴油價格均冠絕全球。截至4月20日，香港每公升汽油價格高達16.64港元。比國際平均價格7.19港元一公升貴逾一倍。

香港油價為何「百毒不侵」？莫非是油價下跌的影響還未浮現，車主「入油好時機」還未到？

近期國際油價的跌勢與蔓延全球的新冠肺炎不無關係。（Getty Images）

香港油價會大跌？

非也，環境局年初回應立法會議員針對汽油價格的提問時曾這樣解釋：由於香港沒有煉油廠，故本地的車用燃油是進口成品油，而非原油。故此國際原油價格升跌與車用汽油零售價格並不一定有直接關係。

縱然政府表示一直監視本地車用燃油零售價，並依照國際油價作為參考，不過政府的國際標準是「新加坡普氏平均價」（即新加坡無鉛汽油和車用柴油的離岸價），而非紐約期油及布蘭特期油。

參考消委會油價的數據，經過計算折扣及除稅後，以普通級汽油為例，近一個月一公升汽油價格徘徊在8元至10元之間。不妨比較一下進口價格與汽油零售價兩組數字，根據政府統計處資料，去年9月每公升車用燃油平均進口價為$4.21，平均零售價為$15.92；今年2月每公升的車用燃油平均進口價為$3.89，平均零售價為$16.03。進口價上升，不等於零售價同樣上升，反之亦然。那麼，油價升跌到底有何依據？

進口價上升，不等於零售價同樣上升。油價升跌到底有何依據？（資料圖片）

值得留意的是，消委會曾於2015年分析車用燃油價格，發現油價存在「加快減慢」的問題。不少油公司表示國際油價高低與汽油零售價沒有直接關係，反指因為成本上升而影響油價，他們口中所說的成本包括汽油稅（香港每公升無鉛汽油收取$6.06稅）丶油站地價丶租金差餉等等。不過，這些成本是否一直上升而令油價出現「加快減慢」的情況？

競委會在2017年曾針對油價問題進行過市場研究，不過由於競委會缺乏收集資料權力，企業可拒絕交出相關資料，這份研究報告便缺乏了燃油零售商的「純利利潤」的數字，令競委會難以對油公司真正利潤有更深入的分析。

香港汽油選擇少

目前，香港各大油公司只售賣兩種汽油：98 辛烷值標準汽油及98辛烷值特級汽油。競委會的報告曾提出，政府可直接規定零售商引入較低價格的 95 辛烷值汽油，為消費者提供較廉價的替代品。不過，環境局在報告發表一年後表示，擔心建議會影響市場對油站重新招標的反應，會減少投標者的數目。同時強調，「除非有十分充分的公眾利益理由，否則政府應盡可能不干預車用燃油業或規管其經營模式」。

政府以「自由市場經濟運作」作為「不干預燃油業」的理由。（資料圖片／羅君豪攝）

競委會這份報告有兩項值得留意的數字：

一丶競委會於 2017 年委託香港大學社會科學研究中心進行抽樣調查，發現香港私家車超過 99% 可使用 95 辛烷值汽油，只有大概 15% 推薦駕駛者使用 98 辛烷值汽油。

二丶另一調查發現，逾八成半的受訪者表示假如較低辛烷值的汽油零售價比 98 辛烷值汽油便宜 10%，他們有可能會轉用；當中，有接近一半的受訪者更表示肯定或極可能轉用。

在鄰近的新加坡，2016年當地競爭局曾針對車用燃油報告進行市場調查，不同於香港的是，新加坡四大油公司均有出售95辛烷值汽油及98辛烷值汽油，當中有六成的車主選用95辛烷值汽油，只得不足三成選用後者，價格是一大重要因素。

政府以「自由市場經濟運作」作為「不干預燃油業」的理由，但矛盾的是，一眾車主在油公司不引入較廉價的汽油情況下一直「捱貴油」，變相令消費者沒有選擇，油公司之間也沒有「價格競爭」。消費者在自由市場內本應有「選擇」的權利，但政府卻又以「自由市場」為由而不干預油公司的商業決定。

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