【雲端藝術．四】高質藝術品網上熱賣　「疫市」成贏家

被喻為全球藝術市場風向標的3月紐約亞洲藝術周決定取消，許多航空公司停飛，各地大收藏家沒法出境參與拍賣，六大拍賣行的拍賣日期順延至6至7月；「巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告」發布的《藝術市場2019》中指出，美國佔全球藝術市場的44%、英國仍以20%排名第二、中國則是第三大藝術市場，佔有率為18%。這三個地方都先後爆發疫情，令全世界的藝術品市場紛紛暫停。 撰文：曹民偉

在一片愁雲慘霧的藝壇消息中，丹麥的路易斯安那現代藝術博物館發放了一張大衛霍克尼（David Hockney）的最新iPad畫作回應疫情，名為《記住，它們不能取消春天》（Do remember they can't cancel the spring），令人眼前一亮。

這位隱居於法國諾曼第的82歲藝術家，因應疫情而創作這副畫作，給人帶來一種現實虛幻、藝術無以尚之的撫慰；畫中描繪了田野間幾株初盛放、嬌嫩欲滴的艷黃水仙，其中隱含着疫情下的痛苦，卻倔強地面對着明媚春天，帶來對生機蓬勃的無限嚮往。

英國國家肖像館的「大衛霍克尼，繪畫源自生活」展覽因疫情而關閉；大衛霍克尼的代表作《藝術家肖像—泳池與兩個人像》（Portrait of an Artists -Pool with Two Figures）在紐約佳士得以約7.07億港元拍出，刷新了在世藝術家作品的最高拍賣紀錄。

大衛霍克尼以iPad畫回應疫情，名為《記住，它們不能取消春天》。（網上圖片）

今年3月以來，網上拍賣出現不少大宗成交，包括紐約蘇富比「二十世紀設計品拍賣會」，由原先的現場拍賣改為網拍，結果大大超出原先估價四成，成交額高達400萬美元。另外，倫敦蘇富比的Banksy藝術品網上拍賣會則以96%成交創下110萬鎊佳績，其中47%都是首次登記的新買家。另一場紐約蘇富比的網上珠寶拍賣則以97%成交創出74萬美元的成績，來自全球32個國家包括北美、歐洲、中東及亞洲的買家都有參與。

疫情下網拍屢創佳績

蘇富比（Sotheby's）網上商貿總監Christine Morford對《香港01》說：「現時的市場環境下，我們加強了網絡的力量，未來將有一系列網絡拍賣於4至6月間舉行。香港還將開展其他的銷售計劃，以跨渠道方式滿足不同收藏家的需求，儘管當前面對疫情的挑戰，收藏家仍在繼續尋找出色的藝術作品。」

作為亞洲網上拍賣的一部份，該行已於4月1至16日舉行「當代藝術網上拍賣專場」、4月8至15日舉行「每周名錶精選：百達翡麗」，同時進行網上全球預展。Christine說，網上展拍已成為2020年疫情下的主要渠道：「我們看到網上拍賣有很大的增長潛力，（2020年）迄今為止，我們已在網上拍出逾3,500萬美元的拍品；我們近期的網上拍賣包括『現代及當代非洲藝術』、『二十世紀中東藝術』、『二十世紀設計作品』、『攝影藝術』等。」

此外，原定於4月舉行的首爾拍賣會（G.O.A.T.─Greatest of All Time）亦跟在線平台Artsy合作，將拍品全部移師網上虛擬現實（VR）展覽競拍，瀏覽網上拍品好像走進現場看展品一樣，同時可看到作品掛在家中的感覺。疫情影響下，市民都被迫取消出行，有更多時間留在家中，漂亮的藝術品掛在家中，不獨可以紓緩對疾病的擔憂，更加可以美化身處的咫尺地方，心情愉悅當然可令身體抗疫能力大大提高。

蘇富比網上商貿總監Christine Morford指出，香港還將開展其他的銷售計劃，以跨渠道方式滿足不同收藏家的需求。（受訪者提供）

優質藝術品線上致勝

其實，早於2016年，蘇富比已開展網上拍賣，以輔助現場拍賣；在現場拍賣會上，客戶也可以選擇網拍，他們可以在網上欣賞現場直播的拍賣情況，並即時透過蘇富比網上拍賣平台（Sotheby's online bidding platform BIDnow）提高拍賣價錢；單單以2019年計算，蘇富比總共在網絡拍賣上售出了2.5億美元的藝術作品，當中的8,000萬美元是來自129件網上拍品，2019年註冊登記的網上買家數目更較往年增長了一倍。

「網上投標者及買家的年齡層寬闊，事實上，網絡投標者分布於全世界，我們特別看到很多新登記參與網上拍賣人士，他們更成為許多初次參與拍賣人士的典範。」Christine歸納近年線上拍賣的經驗。

很多客戶仍然認為網絡拍賣主要是低價一點的拍品，事實上不盡然。她舉以往幾次大型名貴拍品成交為例：2017年11月在紐約蘇富比「現代藝術拍賣會」上，就有網上買家以644萬美元拍下美國藝術家Jeff Koons的《New Hoover Celebrity IV》；到2019年3月則有另一位網上買家以151萬美元拍下Friedrich von Hayek的《The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel》。

2017年11月在紐約蘇富比「現代藝術拍賣會」上，就有網上買家以644萬美元拍下美國藝術家Jeff Koons的《New Hoover Celebrity IV》。（受訪者提供）

她補充說，影響網絡拍賣的主要原因不是價格的高低，而是拍品的質素：「憑藉以往經驗，要想成功拍出，最重要就是擁有優秀的品質，這是明顯吸引人們競拍的原因，在各個類別拍品中最為一致的因素。」

連月來，疫情令經濟重創，世界各大投資市場下滑，無形中卻令藝術品市場成為富人們留意的資金避難所，歷史證明，頂級的藝術品即使經過經濟大蕭條，或者第一次、第二次世界大戰以後，價格一樣扶搖直上，這令世界收藏家們在瘟疫時期紛紛來到網絡拍賣會上，搜羅可以轉移資金、值得投資的上好藝術作品。￼

https:///www.sothebys.com/en/buy-sell#how-to-bid-online

首爾網上春拍

https://www.seoulauction.com/service/page?view=auction360VRPop_online1

疫情下網上藝術活動

博物館

「全球在線博物館」計劃

法國文化部奧賽堤岸虛擬網上遊

歐洲17個博物館網上虛擬遊

紐約大都會博物館

荷蘭國家博物館

香港博物館

文物遊覽

「全景故宮」

「敦煌藝術走出莫高窟」展覽

秦始皇陵兵馬俑

音樂劇、演奏會

百老匯音樂劇網上看

美國大都會歌劇院網上看

坂本龍一音樂會

底特律交響樂團演奏會

柏林愛樂數碼音樂廳

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上文節錄自第210期《香港01》周報（2020年4月20日）《藝展、演藝、拍賣皆上雲端 藝文生活闖進虛擬世界》。

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