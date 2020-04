【雲端藝術．四】高質藝術品網上熱賣　「疫市」成贏家

被喻為全球藝術市場風向標的3月紐約亞洲藝術周決定取消,許多航空公司停飛,各地大收藏家沒法出境參與拍賣,六大拍賣行的拍賣日期順延至6至7月;「巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告」發布的《藝術市場2019》中指出,美國佔全球藝術市場的44%、英國仍以20%排名第二、中國則是第三大藝術市場,佔有率為18%。這三個地方都先後爆發疫情,令全世界的藝術品市場紛紛暫停。 撰文:曹民偉

在一片愁雲慘霧的藝壇消息中,丹麥的路易斯安那現代藝術博物館發放了一張大衛霍克尼(David Hockney)的最新iPad畫作回應疫情,名為《記住,它們不能取消春天》(Do remember they can't cancel the spring),令人眼前一亮。

這位隱居於法國諾曼第的82歲藝術家,因應疫情而創作這副畫作,給人帶來一種現實虛幻、藝術無以尚之的撫慰;畫中描繪了田野間幾株初盛放、嬌嫩欲滴的艷黃水仙,其中隱含着疫情下的痛苦,卻倔強地面對着明媚春天,帶來對生機蓬勃的無限嚮往。

英國國家肖像館的「大衛霍克尼,繪畫源自生活」展覽因疫情而關閉;大衛霍克尼的代表作《藝術家肖像—泳池與兩個人像》(Portrait of an Artists -Pool with Two Figures)在紐約佳士得以約7.07億港元拍出,刷新了在世藝術家作品的最高拍賣紀錄。

大衛霍克尼以iPad畫回應疫情,名為《記住,它們不能取消春天》。(網上圖片)

今年3月以來,網上拍賣出現不少大宗成交,包括紐約蘇富比「二十世紀設計品拍賣會」,由原先的現場拍賣改為網拍,結果大大超出原先估價四成,成交額高達400萬美元。另外,倫敦蘇富比的Banksy藝術品網上拍賣會則以96%成交創下110萬鎊佳績,其中47%都是首次登記的新買家。另一場紐約蘇富比的網上珠寶拍賣則以97%成交創出74萬美元的成績,來自全球32個國家包括北美、歐洲、中東及亞洲的買家都有參與。

疫情下網拍屢創佳績

蘇富比(Sotheby's)網上商貿總監Christine Morford對《香港01》說:「現時的市場環境下,我們加強了網絡的力量,未來將有一系列網絡拍賣於4至6月間舉行。香港還將開展其他的銷售計劃,以跨渠道方式滿足不同收藏家的需求,儘管當前面對疫情的挑戰,收藏家仍在繼續尋找出色的藝術作品。」

作為亞洲網上拍賣的一部份,該行已於4月1至16日舉行「當代藝術網上拍賣專場」、4月8至15日舉行「每周名錶精選:百達翡麗」,同時進行網上全球預展。Christine說,網上展拍已成為2020年疫情下的主要渠道:「我們看到網上拍賣有很大的增長潛力,(2020年)迄今為止,我們已在網上拍出逾3,500萬美元的拍品;我們近期的網上拍賣包括『現代及當代非洲藝術』、『二十世紀中東藝術』、『二十世紀設計作品』、『攝影藝術』等。」

此外,原定於4月舉行的首爾拍賣會(G.O.A.T.─Greatest of All Time)亦跟在線平台Artsy合作,將拍品全部移師網上虛擬現實(VR)展覽競拍,瀏覽網上拍品好像走進現場看展品一樣,同時可看到作品掛在家中的感覺。疫情影響下,市民都被迫取消出行,有更多時間留在家中,漂亮的藝術品掛在家中,不獨可以紓緩對疾病的擔憂,更加可以美化身處的咫尺地方,心情愉悅當然可令身體抗疫能力大大提高。

蘇富比網上商貿總監Christine Morford指出,香港還將開展其他的銷售計劃,以跨渠道方式滿足不同收藏家的需求。(受訪者提供)

優質藝術品線上致勝

其實,早於2016年,蘇富比已開展網上拍賣,以輔助現場拍賣;在現場拍賣會上,客戶也可以選擇網拍,他們可以在網上欣賞現場直播的拍賣情況,並即時透過蘇富比網上拍賣平台(Sotheby's online bidding platform BIDnow)提高拍賣價錢;單單以2019年計算,蘇富比總共在網絡拍賣上售出了2.5億美元的藝術作品,當中的8,000萬美元是來自129件網上拍品,2019年註冊登記的網上買家數目更較往年增長了一倍。

「網上投標者及買家的年齡層寬闊,事實上,網絡投標者分布於全世界,我們特別看到很多新登記參與網上拍賣人士,他們更成為許多初次參與拍賣人士的典範。」Christine歸納近年線上拍賣的經驗。

很多客戶仍然認為網絡拍賣主要是低價一點的拍品,事實上不盡然。她舉以往幾次大型名貴拍品成交為例:2017年11月在紐約蘇富比「現代藝術拍賣會」上,就有網上買家以644萬美元拍下美國藝術家Jeff Koons的《New Hoover Celebrity IV》;到2019年3月則有另一位網上買家以151萬美元拍下Friedrich von Hayek的《The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel》。

2017年11月在紐約蘇富比「現代藝術拍賣會」上,就有網上買家以644萬美元拍下美國藝術家Jeff Koons的《New Hoover Celebrity IV》。(受訪者提供)

她補充說,影響網絡拍賣的主要原因不是價格的高低,而是拍品的質素:「憑藉以往經驗,要想成功拍出,最重要就是擁有優秀的品質,這是明顯吸引人們競拍的原因,在各個類別拍品中最為一致的因素。」

連月來,疫情令經濟重創,世界各大投資市場下滑,無形中卻令藝術品市場成為富人們留意的資金避難所,歷史證明,頂級的藝術品即使經過經濟大蕭條,或者第一次、第二次世界大戰以後,價格一樣扶搖直上,這令世界收藏家們在瘟疫時期紛紛來到網絡拍賣會上,搜羅可以轉移資金、值得投資的上好藝術作品。

https:///www.sothebys.com/en/buy-sell#how-to-bid-online

首爾網上春拍

https://www.seoulauction.com/service/page?view=auction360VRPop_online1

疫情下網上藝術活動

博物館

「全球在線博物館」計劃

法國文化部奧賽堤岸虛擬網上遊

歐洲17個博物館網上虛擬遊

紐約大都會博物館

荷蘭國家博物館

香港博物館

文物遊覽

「全景故宮」

「敦煌藝術走出莫高窟」展覽

秦始皇陵兵馬俑

音樂劇、演奏會

百老匯音樂劇網上看

美國大都會歌劇院網上看

坂本龍一音樂會

底特律交響樂團演奏會

柏林愛樂數碼音樂廳

相關文章:

【雲端藝術.一】藝展、演藝、拍賣新空間 藝文生活闖進虛擬世界

【雲端藝術.二】小畫廊尋找雲上出頭天 網上藝術展成新出路

【雲端藝術.三】當人人坐困定中 演藝活動下一個舞台在哪?

上文節錄自第210期《香港01》周報(2020年4月20日)《藝展、演藝、拍賣皆上雲端 藝文生活闖進虛擬世界》。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報於各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報,閱讀更多深度報道。