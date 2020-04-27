【Sergio：世界良心．影評】反思伊拉克戰爭　呼喚良知

Netflix將《Sergio：世界良心》歸類為劇情片，但電影以聯合國外交官Sergio Vieira de Mello（塞爾吉奧．維埃拉．德梅洛）命名，可見這更似一齣人物傳記片，當進一步了解戲中背景是2003年被美軍進駐後的伊拉克，可理解本片更似真人真事改編的紀錄片式電影。 撰文︰李美

除了主打劇集、電影，紀錄片也是Netflix一大主菜。由贏得奧斯卡最佳紀錄片的《美國工廠》，到現時疫下炙手可熱的《養虎為患》，均反映Netflix這個串流平台不僅娛樂掛帥，還會製作及推出富深度及有意義的作品。更重要的是，Netflix挑選紀錄片的眼界相當寬闊，非但探索自然與國家地理，題材遍涉國際政治，以至電影冷知識及色情片產業等，視角亦非狹隘的「大美國主義」，不像政治宣傳般盲目唱好美國。

男主角塞爾吉奧（華格納穆拉飾演）舉手投足都充滿政治家的魅力。（《Sergio：世界良心》劇照）

《Sergio：世界良心》正正令人反思伊拉克戰爭，並把美國描繪為「反派」而非「救世主」—事實上，歷史早證實此乃不義之戰，所謂伊拉克擁有「大殺傷力武器」，純屬美國攻打伊拉克的藉口。

然而，歸根究柢，本片始終是齣人物傳記片。塞爾吉奧究竟是何方神聖？有何能耐被冠以「世界良心」美號？答案當然須在電影裏找。看罷電影，大家或會深感折服，並反思良心真諦—塞爾吉奧秉持的理念、宗旨、目標，無疑值得世人借鑑，尤其是今日香港。

近年荷里活盛產人物傳記片，除了歌頌名人偉事，亦旨在挑起集體回憶，刺激觀眾購票入場。不過，《Sergio：世界良心》稍有不同，雖延續歌功頌德調子，但卻揀選一位常人未必知曉的聯合國官員為藍本，Netflix敢於挑戰、不受票房壓力束縛，無疑在本片充分體現。

Ana de Armas飾演的女主角（左）為來自哈佛的聯合國經濟官員。（《Sergio：世界良心》劇照）

飾演塞爾吉奧的男主角Wagner Moura（華格納穆拉）在本片有出色發揮，舉手投足都充滿政治家的魅力。若然電影引起充分關注，相信他至少可獲影帝提名。至於由Ana de Armas（安娜德哈瑪斯）飾演的女主角，雖只為陪襯塞爾吉奧及加點鹽花，後來還愈來愈不似來自哈佛的聯合國經濟官員，僅似一位尋常女生，不過，她還是好好完成「花瓶」任務，每次出鏡都非常迷人，若論魅力不讓男方專美。可以說，單看兩位演員的演出，已值回票價。

Netflix將本片定為適合13歲以上人士收看，惟考慮到戲中含有裸露鏡頭，居家抗疫時，家長宜考慮應否合家歡播放。

本片的時間軸有點複雜，不過，劇情交代有條不紊，言志信息更清晰明確。劇情主線講述塞爾吉奧被聯合國派往伊拉克推動和平進程，重點工作是盡快舉行大選，還政於民，但美國卻從中作梗，不斷要求押後大選。塞爾吉奧抵埗一刻，已希望與美國劃清界線，撤走守衛當地聯合國總部的美軍，從而爭取拉近與伊拉克人民的距離。可惜，這卻令辦公大樓淪為「目標」，結果遭到恐怖組織蓋達襲擊。

本片從塞爾吉奧身陷瓦礫堆中展開。（《Sergio：世界良心》劇照）

電影從塞爾吉奧身陷瓦礫堆中展開，中間不斷插敘他回憶起昔日的外交歷程、愛情家庭等往事。電影的結局則是他疑因美軍刻意延誤導致失救，伊拉克至今仍走不出戰亂漩渦。

諸如《叛逆諜戰》，荷里活不乏批判美國伊戰角色的電影。本片的核心，其實落在塞爾吉奧的為人處事上，伊戰只是他其中一站及最後一站罷了。毫無疑問，塞爾吉奧精於在矛盾中凝聚共識，出色的外交手腕令他促成東帝汶脫離印尼獨立。其成功要素有二：一是盡量「貼地」，放下身段，實地聆聽基層心聲。二是堅持透過真誠對話，包括勇於跟叛軍與獨裁者開誠布公，這是一般人不敢或不為的。本可問鼎聯合國秘書長職位的塞爾吉奧，正正能為對話鋪路，並透過對話化解分歧。

戲中背景是2003年被美軍進駐後的伊拉克。（《Sergio：世界良心》劇照）

可惜，塞爾吉奧的熱臉卻在伊拉克碰上冷壁，出師未捷身先死的理由是矛盾雙方都堅持自己利益、不願友善對話。一方面，塞爾吉奧不惜跟美國對着幹，埋下他失救致死的種子；另一方面，恐怖份子亦非善男信女，他們既一心對抗到底，更認定塞爾吉奧和美國是一丘之貉。電影鋪排先揚後抑，最後才揭發他因撤走守禦防備而受襲，如果劇情早早透露，難免有損其光環，令人質疑他的良心不過婦人之仁。

始終，一座橋樑建得再好，若然遇上兩方惡意的彼岸，難免徒勞無功。惟好人縱然難做，卻不應反過來淪為壞人—塞爾吉奧到底是「世界良心」，此乃歷史寫下的答案。

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上文刊登於第211期《香港01》周報（2020年4月27日）《《Sergio：世界良心》反思伊戰 呼喚良知》，網上標題為編輯重擬。

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