新型冠狀病毒肺炎疫情下，市民大眾的壓力隨着經濟蕭條和社交禁令持續而日增，愈來愈多國家正在尋找方法，在等待疫苗到來前就擺脫嚴格的社會隔離措施。近日德國就有機構率先向國民進行大規模抗體檢測，為放寬限制和重啟經濟鋪路，免疫者或可獲發「免疫通行證」（immunity passport），回復正常生活。英國、意大利、美國等亦有類似計劃。然而，這些抗體檢測到底有多可靠？派發免疫通行證又會否真正幫助我們回歸「正常」？

德國有機構正部署進行大規模抗體檢測，研究有多少國民曾感染新冠肺炎並產生抗體，為放寬社交禁令作準備。圖為漢堡一名女士正接受抽血作抗體檢測。（Getty Images）

德國的新冠肺炎死亡率奇低，一大原因或許是該國很早已經每日進行多達50,000次診斷檢測，以助追蹤和隔離病例，如今已增加至接近每日120,000次。讀量子化學出身的總理默克爾（Angela Merkel）因為不想過早提高民眾期望，一直對於德國何時取消社交限制的策略三緘其口，只是在月初說：「如果我們沒有考慮解封的策略，就會是一個很差的政府。」她認為「病毒不會就此消失」，預計沒有疫苗的話，該國可能需要兩年才能取得群體免疫。

當疫苗還要等12至18個月才有望面世，近日德國一些組織的研究或有望幫助提早解除禁令。公共衞生機構羅伯特科赫研究所（Robert Koch Institute）聯同柏林Charité醫院病毒研究所和亥姆霍兹傳染研究中心（HZI），將於下個月開始，在全國範圍內對15,000人進行隨機抽樣作新冠肺炎病毒抗體檢測。羅伯特科赫研究所所長Lothar Wieler解釋，抗體檢測的目的是找出有多少德國人對該病毒有免疫力，以及無症狀的病例，即那些被該病毒感染但不自知的人，比例有多少。

近日溫哥華有遊行示威，要求政府解封社交禁令。（Getty Images）

這有助衞生當局了解是次疫症的流行度，更有效評估為減緩病毒傳播而採取的措施，並提供更多未反映在官方統計中、未記錄病例的信息。而確認病毒的傳播範圍以及感染者的死亡人數，將有助於當局決定何時可以允許人們恢復正常生活。

憑通行證回復社交

另一個在慕尼黑進行的大型研究，在當地隨機選擇3,000戶家庭進行抗體檢測。研究人員還會追蹤受檢測的參與者整整一年，除了定期的血液檢查外，還會調查心理健康、收入損失之類。負責人Michael Hoelscher早於3月19日想到要進行抗體研究，那是巴伐利亞省宣布封鎖的前一天：「我當時想，如果要進入封城狀態，現在就要開始制訂解封策略。」

PCR是現時診斷新冠肺炎的檢測方法。圖為日本東京一名醫護人員正在採集鼻腔樣本。（路透社）

他解釋：「我們正處於十字路口，是否採取在夏天放寬限制和提高免疫力的途徑，以紓緩病毒在冬天的傳播，並享有更多公共生活自由？還是要盡量減少社交活動，直到有疫苗為止？這是政治家的問題，不是科學家的問題。但政治家需要數據來進行明智的風險評估。」

感染新冠肺炎病毒後不久，可以用聚合酶鏈反應（PCR）檢測從鼻或喉取得的樣本，看看呼吸道是否存在這種病毒。這些檢測透過大量擴增樣本中的病毒遺傳物質來確認病毒身份。這種檢測只可以知道你現在是否受感染，若要知道是否在過往感染過，就要進行血清檢測（serological testing）。

新冠肺炎診斷檢測與抗體檢測（香港01製圖）

感染病毒後約6至10日，人體會開始產生抗體，可與新冠肺炎病毒上的蛋白質結合和反應。最先產生的抗體是免疫球蛋白M（IgM），壽命短，只在血液中停留數周。隨後免疫系統會微調抗體，幾天後開始產生更具針對性的免疫球蛋白G（IgG）和A（IgA）。 IgG可停留在血液中長達數以月計、年計，甚至終生，視乎疾病類型。感染新冠肺炎並康復的人，血液理應具有這些抗體，從而防止再次感染；可用血清檢測確認有沒有這些抗體。現時很多公司生產的是可以在家中進行的快速即時檢測（point of care testing），例如美國的Scanwell Health已從中國英諾特（唐山）生物科技有限公司取得抗體檢測的許可，可以像糖尿病患者測血糖般輕輕刺穿手指取樣檢測，在13分鐘內就有結果。抗體檢測呈陽性的話，理論上應該可以回復正常社交和工作。

在醫療人手和裝備緊張下，以免疫通行證識別哪些醫護人員已具免疫力，或可更有效安排高風險工作及分配裝備。（Getty Images）

免疫通行證的潛在作用是，醫護人員將能夠更快地從孤立中恢復工作。它們還將允許檢測結果呈陽性的臨床醫生分配到風險最高的區域，並使短缺的個人防護設備分配給最需要的人。其他關鍵的工種，例如教師，也可以被優先考慮，令學校重新開放。

對於德國的做法，英國影子衞生大臣Jonathan Ashworth甚為欣賞：「德國似乎在檢測方面領先，我們可以從他們的做法學到很多。我已多次呼籲在英國進行更多檢測和聯繫追蹤。」因此，英國也計劃仿效，衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）本月初說，正研究向有抗體的康復者簽發免疫通行證，首相約翰遜（Boris Johnson）說它們可「改變局勢」。

還有其他國家在跟隨。美國疫情最嚴重的紐約州於上周一開始了州長科莫（Andrew Cuomo）稱之為「最進取」的全州抗體檢測，他們已隨機檢測了3,000名市民。據芬蘭廣播公司Yle報道，當地本月初也宣布了一項類似的抗體檢測計劃，但規模較小，將每周隨機抽取750人進行檢測。

雅培在本月中推出新的新冠肺炎病毒抗體檢測工具。（Abbott Laboratories）

一些大型藥廠也紛紛推出相關檢測工具。美國雅培（Abbott Laboratories）會在本月推出400萬套新的抗體檢測貨品，並以到6月時每月產量達2,000萬為目標。瑞士大藥廠羅氏（Roche）月中宣布，將在5月初推出自家版本的新冠肺炎病毒抗體檢測工具，並正向美國食品和藥物管理局（FDA）申領緊急使用授權。

檢測工具良莠不齊

這聽起來很簡單，但關鍵是這些抗體檢測工具要夠準確。在評估準確性時，要留意兩個重要標準。其一是靈敏度（sensitivity），即能夠檢測到應該要檢測到的抗體；另一個是特異度（specificity），即檢測所尋找的特定抗體的能力。美國杜蘭大學（Tulane University）的病毒學家Robert Garry指出，靈敏度和特異度率達到95%或以上，被視為是高水準，但不容易達到。

在全球大流行下，即使準確率較高的檢測工具，也可能會導致出現大量錯誤結果。（Getty Images）

事實上，正如科技雜誌《麻省理工科技評論》指出，一個95%準確的檢測也沒有太大用處，因為即使最小的錯誤率也可以透過人口數量而放大。例如，假設新冠病毒在人口的感染率為5%，若隨機檢測100萬人，理應會有50,000個陽性和950,000個陰性結果。若果檢測工具有95%靈敏度和特異度，它將會正確地識別出47,500個陽性結果和902,500個陰性結果。在這結果錯誤的50,000人中，除了有2,500人實際上是免疫卻沒有獲發免疫通行證之外，更差的是有多達47,500人其實沒有免疫力卻獲發免疫通行證。換言之，95,000個被檢測為有免疫力的，有多達一半根本尚未感染。這些抗體檢測結果為假陽性的話，就成為了公共衞生的重大危機，無論是否出現症狀，都可能會被感染並傳播病毒。而當不知道真實感染率是多少，也無法正確預測錯誤簽發免疫通行證的比例。

檢測本身還有一些局限。準確性也與檢測的時機有關。例如在感染後過早進行檢測，身體可能還未有時間產生想要檢測的抗體，就會檢測不到。又或者，好像西澳大學（University of Western Australia）臨床病毒學家David Smith指出，如果檢測工具所使用的抗原不只針對新冠病毒的抗體，還對其他病原體也有反應，就會出現假陽性結果。美國波士頓大學全球衞生教授Donald Thea解釋：「已知有六種不同的冠狀病毒可以感染人類。如果你在去年11月感染了一種常見類型的冠狀病毒而沒有感染新冠肺炎，仍然有可能在新冠病毒的抗體檢測中出現陽性結果。」

現時市面上的抗體檢測工具質素參差，未有小心選擇的話在抗疫上隨時有反效果。（Getty Images）

更差的是，現時市面上的檢測工具質素良莠不齊。科學期刊《自然》發現，有些商業抗體檢測工具的特異度低至40%；也有研究分析了丹麥九款商業檢測工具，有三款用於實驗室的檢測，靈敏度從67%至93%不等，特異度為93%至100%；六款即時檢測中有五款的靈敏度介乎80%至93%之間，特異度在80%至100%。而英國最近以2,000萬美元向兩間中國公司購買了200萬個家用抗體檢測工具，卻在到貨後被牛津大學發現，準確度無一符合使用標準，正要求退款。

部份原因也在於，一些監管機構因應疫情緊急而放寬使用準則。例如FDA近月批准了數十款檢測工具進入市場而無需既定審查，澳洲也引入了類似的緊急授權，結果是有很多產品成效欠佳。美國公共衞生實驗室協會（APHL）一直敦促FDA仔細研究未經批准的檢測，其傳染病項目主任Kelly Wroblewski坦言：「做大量不準確的檢測，還不如完全不做。」印度的衞生官員上周也宣布，出於對準確性的憂慮，已下令暫停冠狀病毒的抗體檢測。所以FDA在本月中就警告，要留意並非所有這些檢測都已獲核准，而醫療服務提供者也應「意識到它們的局限性」。

繼續閱讀︰【科技．未來】有抗體等於免疫？「免疫通行證」的風險

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上文節錄自第211期《香港01》周報（2020年4月27日）《與病毒共存下覓生活常態 「免疫通行證」助走出疫境》。

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