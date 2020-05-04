【驚天營救．影評】「雷神」一夫當關挑戰連場高難度動作戲

去年4月是Marvel作品《復仇者聯盟4：終局之戰》上映之時，全球戲院擠滿人潮；一年後，由該片班底主理、「雷神」主演的《驚天營救》（Extraction），剛巧於Netflix上架。世界變了樣，疫情下串流平台取代戲院；可是，這齣硬橋硬馬的動作巨製，若要觀賞技術含金量高的長鏡頭，始終還是到戲院看最爽。 撰文︰李美

事實上，電影文戲相對平庸，飾演主角泰勒．瑞克（Tyler）的克里斯．漢斯沃（Chris Hemsworth）可發揮演技的空間有限。不過，毫無疑問，動作戲碼才是電影的主菜。《復》片導演羅素兄弟（哥哥Anthony Russo及弟弟Joe Russo）今次擔任監製，其中弟弟兼任編劇，至於導演筒則交合作多時的Sam Hargrave。導演乃特技人、動作指導出身，曾參與多套Marvel英雄電影，今次執鏡就將個人優點發揮極致，連場動作戲碼均能保持水準。

克里斯．漢斯沃（Chris Hemsworth）飾演主角泰勒．瑞克。（《驚天營救》劇照）

當中一場重頭戲，更可謂Netflix的動作戲「新經典」。導演藝高人膽大地在前中段加插一場大約12分鐘的「長鏡頭」—不要小覷短短的十餘分鐘，因為裏面涉及飛車、槍戰、樓宇追逐、激烈搏擊等高難度場面，將上述元素串連一起、一氣呵成的緊湊之感，恐比「行企多過打鬥」的《1917：逆戰救兵》「一鏡到底」有過之無不及。而且，導演沒有一直炫技，而是點到即止，僅以一場段落就顯出功架，這又比《殺神John Wick 3》的過分賣弄高明。

然而，本片大橋並不新鮮，不外乎武藝高超者要保護小孩，繼而產生親情之愛，此類題材早於《鑣火》、《這個殺手不太冷》等作品中司空見慣。除了劇情老套，人設同樣刻板，「雷神」於戲中形象，實如上世紀的《獨闖龍潭》、《第一滴血》，跟阿諾舒華辛力加及史泰龍同樣有一夫當關、萬夫莫敵之勢，反而半點不似近年炙手可熱的超現實漫畫英雄片。其實，此非「雷神」首次主演復古動作片，年前的《12壯士》、《追擊赤色風暴》已是他的熱身之作，今次則在導演充滿能量的動作戲映襯下，進一步展示主角的動作巨星風采。

主角泰勒．瑞克保護小孩，繼而產生親情之愛。（《驚天營救》劇照）

無論如何，在居家抗疫的情況下，本片縱可令一眾動作片粉絲過足癮，但爽片還是應該在大銀幕上觀賞，更莫說要在細小的手機屏幕收看了。

《驚天營救》雖屬荷里活作品，但全片卻充滿異國情調，美國文化倒是近乎絕迹。「雷神」飾演居於澳洲的僱傭兵，電影開首已呈現這片土地的壯麗景色，而其主要任務，乃到孟加拉首都達卡營救被擄走的印度毒梟之子奧維（Ovi）。

故此，電影主戰場設於孟加拉、印度，在當地上演連場動作大戲，對觀眾而言無疑具有新鮮感，戲中的「長鏡頭」重頭戲，就穿插在孟加拉的窮街陋巷、貧民窟之中，所涉的位置限制絕對考導演功力。

電影主戰場設於孟加拉、印度，在當地上演連場動作大戲。（《驚天營救》劇照）

如前所述，導演作為一位龍虎武師，動作戲碼固然難不到他。可惜，戲內文戲卻毫不突出，尤其處理主角與小孩之間的心靈互動時，就起不到多大化學作用，凝聚不到應有的細膩，所謂「父子情」亦因而難以感動。《鑣火》在主角與被救女孩之間作了扎實的鋪墊，故此形成了具感染力的「父女情」。本作卻未能達到同樣效果，僅僅徒具人設空殼，而未有更進一步的發揮。

影響所及，就連在壓軸一戰裏，主角於激烈戰鬥中壯烈犧牲，也淪為典型的煽情戲碼，劇力難以推上高峰，只有廉價的催淚。其實，主角本身有喪子設定，如果電影能將此緊扣主戲，多花筆墨去寫他與營救小孩產生的感情投射，相信整體感染力必會更強。現在出來的效果，只見該設定猶如冰冷的背景「硬料」，完全無法帶動情感昇華。

+ 3 + 2

電影另一個弊病，乃主戲背後牽涉複雜瓜葛，由印度及孟加拉兩地盤根錯節的黑幫鬥爭、官商勾結，到之後黑吃黑、互相出賣等意想不到的扭橋變奏，導演對此相對多變的劇情，似乎有點駕馭不來，以致人物和故事的轉折稍欠說服力，未能清晰交代箇中變化，甚至予人蒙混過關、落雨收柴的觀感。

Netflix作為串流平台巨頭，推出具商業考量的大片無可厚非。《驚天營救》整體而言是完成度高的動作巨片，只是劇本執行上的沙石稍為礙眼。但願此平台下次推出的大片，可進一步做到文武兼備。

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上文刊登於第212期《香港01》周報（2020年5月4日）《《驚天營救》爽片始終大銀幕觀賞最爽》，網上標題為編輯重擬。

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