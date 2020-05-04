【火口的二人．影評】濃縮了社會現狀的絕望愛情

《火口的二人》是2019年日本口碑最好的電影，奪得兩本權威日本電影雜誌《電影旬報》和《映畫藝術》評選的年度「十佳」首位。最近也終於發行了影碟，推出了網上版本，華語地區的影迷得以一睹真容，看看這一部尺度極大的電影到底為何獲得如此一面倒的好評。 撰文︰寇斯珮

本片導演荒井晴彥是資深編劇，也是知名傳媒人。他本身即是雜誌《映畫藝術》的總編輯和發行人，從1977年開始以編劇身份在電影界出道，劇本享有盛名。反而是導演作品並不多，《火口的二人》也只是他親自導演的第三部作品。他的電影深具文藝氣息，擅長細緻的心理刻劃，尤其喜歡拍身處夾縫中的普通人，因此，每一部作品都在評論界掀起熱潮，哪怕是自己任職的《映畫藝術》，也敢不避嫌地嘉獎他，足見業內對其評價毫無爭議。

故事中的故鄉設置在秋田縣小鎮。（《火口的二人》劇照）

《火口的二人》改編自白石一文2012年出版的同名小說，聚焦一對情侶的分分合合。賢治（柄本佑）與直子（瀧內公美）原本已經分手，因直子結婚在即而又於故鄉重遇。安心待嫁的直子收拾房間時不斷找到與賢治有關的物品，兩個人愛火重燃，打算在結婚之前最後放縱的相處一次。兩位演員極為出色，柄本佑2018年出演《函館夜空更深藍》時已經被譽為年度最佳演出，這次他的表演不亞於前作，瀧內公美則很自信和自如地出演了情感演繹與身體裸露同樣吃重的女主角，拿下了多個影后獎。

故事中的故鄉設置在秋田縣小鎮，自然物產豐碩但經濟發展平平。荒井晴彥沒有草率地讓兩個人開篇就陷入情感禁區，而是耐心地花了相當的篇幅給觀眾見到二人因為經濟崩潰後事業不得志的生活狀態，而人口寥寥的小鎮，也為兩個人的肆無忌憚鋪排好伏筆。待前情隱約交代過之後，導演大膽地讓兩個人以絕望、荒唐又頻密的性愛衝擊觀眾的感官。有別於大多數舊情復燃的電影情節，《火口的二人》的主角回憶過去是翻開相戀時拍攝的情慾照片。這幾乎在電影還未出片名時就定下基調。荒井晴彥卻也並不想讓這些性愛情節走向變態和可怕的境地。他用一種抽離的角度拍攝這些親密過程，很符合故事中兩個人的身份—對生活沒有期待卻又不願意毀於是其中的普通人。

賢治（柄本佑）與直子（瀧內公美）原本已經分手，因直子結婚在即而又於故鄉重遇。（《火口的二人》劇照）

雖然只是愛情故事，荒井晴彥很精準地歸納出原作的意圖。賢治與直子的故事是戲劇化的，但也是一種社會現狀中很容易出現的關係。電影講述二人的重逢，通過交談不斷交代他們過去相識與相戀再到分開的過程。賢治後來結婚，卻因為外遇離婚，未能爭取到撫養權，又在經濟下行時失去了工作；直子一直沒有一份全職工作，結婚成了她人生的一個必然選擇，可是情感上，她也清楚知道自己並不愛未來的丈夫。

這樣的敘事成功勾連出兩層戲劇結構，一是兩位角色的細節，一是編織出戀情背後整個社會的起伏。劇本確實是荒井晴彥的長處，造就出的故事既是個別的，也是普遍的，兼具衝擊力和可信度。兩個人的情感和性愛描寫，既不是單純發洩式的動物本能，也不是純粹的愛情，這個劇本的複雜性和概括性讓人拜服。

兩個人愛火重燃，打算在結婚之前最後放縱的相處一次。（《火口的二人》劇照）

兩人在熱戀時，曾經虛無地假想在沒有寄託時，不如在火山口做愛。這細節是片名《火口的二人》的由來，荒井晴彥把結尾拍出了科幻色彩。當他們真的知道有火山要爆發，甚至可能對民眾生活造成很大影響時，直子決定推遲自己的婚事，彷彿真正的末日快要來臨。到了這個時候，兩個人的慾望似乎又不如他們過去那樣放縱了。

《火口的二人》用極度精簡的場景和人物完成了對日本當下社會的一種抽象描寫，難怪征服了全國的影評人。不過，電影同時顯現出荒井晴彥的導演技巧遠遠不如編劇能力的事實。情節、台詞和場景拍攝都很精準，荒井晴彥卻沒法把握好現實與回憶的穿插，失去了冷靜，而且用大量不恰當的音樂去烘托畫面。這早在電影開頭翻看相冊時種下了禍根，過度抒情的音樂削弱了寫實的力度，甚至讓其中的情感片段顯得矯情。

如果真要總結，這是一部文本結構豐富，構思巧妙，卻又在影像敘事上功虧一簣的電影。雖說也是去年日本數一數二的佳作，卻未必真是最佳。或許期待太高的影迷看完之後會有些失落吧。

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上文刊登於第212期《香港01》周報（2020年5月4日）《《火口的二人》濃縮了社會現狀的絕望愛情》。

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