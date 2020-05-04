媒體炒作金正恩病危傳言多日　安危真相終獲解

朝鮮最高領導人金正恩接受心血管手術、金正恩病危、中共中央對外聯絡部部長宋濤率醫療團隊赴朝、金與正接班、金正恩在元山，這些傳聞近來風靡互聯網，不少媒體參與到這場輿論狂歡中。各方都在問：金正恩真的和父親、祖父一樣，突發心臟病病危了嗎？金正恩若去世，其妹金與正會接班嗎？到上周六（5月2日），朝鮮官方媒體發布金正恩前一天出席順天磷肥工廠竣工典禮的剪綵照片與影片，真相似乎已然揭曉。

最早報道金正恩病危消息的是總部設在韓國首爾的脫北者媒體《每日朝鮮》（Daily NK），該媒體4月20日引述朝鮮內部消息人士指，金正恩4月12日在位於平安北道妙香山地區的金氏家族專用醫院香山診療所接受心血管手術，目前他停留在香山別墅休養。這則報道的重點只在金正恩接受手術。

媒體熱衷 官方回應平淡

真正引發各方關注金正恩病危的是美國媒體。美國有線電視新聞網（CNN）4月20日報道稱，「美國政府正在關注金正恩術後陷入病危（grave danger）的情報。」隨後，彭博社也稱美國政府得知金正恩接受心血管手術後身體情況急轉直下的消息，正在多方確認詳細情況。另外，美聯社引述一位匿名美國官員稱，白宮此前已經得到「金委員長可能接受手術，並因手術併發症無法正常生活」的情報。

朝中社5月2日公布金正恩出席順天磷肥工廠竣工儀式剪綵儀式影片：

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在CNN、彭博社、美聯社等媒體接連「關心」後，金正恩病危的消息紛飛。不少媒體指出，金正恩因過度肥胖罹患心腦血管疾病，而且，他未有在4月15日金日成誕辰紀念日參拜錦繡山太陽宮，也是十分反常的舉措。

其後，金正恩妹妹金與正接班的消息不脛而走。美國之音（VOA）在4月21日的報道標題中使用了「金與正接班人地位呼之欲出」的措辭；《德國之聲》（Deutsche Welle）則提到，金與正只有31歲，政治經驗稍嫌不足，加上朝鮮社會的父權傳統，她最多只能成為一個過渡人物，難以牢牢掌握權力。與此同時，《紐約時報》先在4月21日引述首爾慶南大學遠東研究所朝鮮問題專家李炳哲，指朝鮮很難接受一位年輕、缺乏經驗的女性領導人，朝鮮政府目前的二號人物崔龍海可能會填補權力真空；該報4月22日更引述一些專家評論，指結束家族王朝統治的集體領導制的出現也是有可能的。

朝鮮領袖金正恩胞妹金與正在5月1日出席活動時妝容似乎比平時「重手」，予人完全不同的感覺，圖為她2019年3月2日在越南出席「特金會」一個儀式時的情形。（Reuters）

輿論持續發酵的同時，不少媒體記者向一些國家官員求證金正恩病危傳聞。韓國總統府青瓦台4月21日就金正恩健康出現問題的相關聲明表示，目前尚未發現朝鮮內部有異常動靜。 中國外交部發言人耿爽在同日稱：「我看到了一些新聞報道，但我不知道他們的消息源何在。」俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）則表示，克里姆林宮看到媒體關於金正恩患病的報道，但不知道報道與現實的相符程度，正在等待官方消息。而美國總統特朗普在同一天的記者會上則說：「雖然有消息稱其病重，但還沒有誰能證實這一消息。」

另一邊廂，朝鮮官方對於金正恩的報道一直未停。 勞動黨機關報《勞動新聞》4月17日稱，金正恩向慈江道古豐郡的一百歲壽星送壽筵；4月18日的報道指，金正恩4月17日致電敘利亞總統巴沙爾，祝賀敘利亞獨立七十四周年；4月26日的報道中，金正恩向支援三池淵郡建設的工作人員和勞動者表示感謝；4月 27日的報道中，金正恩就南非自由日向南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）致賀電。

不難發現，金正恩術後病危傳聞，是由脫北者媒體的報道引起，經美國媒體引述美國官員的話加以發揮，藉由各路媒體的推測類報道引向了高潮。不過，與媒體的熱情高昂不同，各國官方的聲音都較為理性。

Kim Jong Un smoking and walking around the factory.



More details of the visit here: Kim's first public appearance in state media in 21 days https://t.co/JTL310MzLT pic.twitter.com/El8p5CB5di — NK NEWS (@nknewsorg) May 2, 2020

繪聲繪影 繼續炒作

雖然各國官方都暗示金正恩病危傳聞未能證實，但這並未阻止傳聞進一步升級發酵。

日本《週刊現代》編輯委員近藤大介4月24日表示，從相關中國醫療人員處得知金正恩發病的詳細經過。據相關人士透露，金正恩在視察的過程中突然緊捂胸口倒下。朝方緊急請求中國派遣醫療隊，但金正恩的醫療團隊等不及，決定實施緊急心臟支架手術。然而，執刀醫生十分緊張，原本一分鐘內便可完成的支架手術耗時八分鐘，導致金正恩在術中情況惡化，陷入植物人狀態。中方醫療團隊抵達後無計可施。

另據俄羅斯衛星通訊社4月25日報道，韓國前總統辦公廳國政狀況室長張誠瑉稱，「我收到中國高官的消息，稱金正恩處於危急狀態中，且沒有恢復的可能性……據推測，他仍活着，但實際上已經處於植物人狀態。」

日本《朝日新聞》報道稱，中國中共中央對外聯絡部部長宋濤率領的代表團一行50人於4月23日前往朝鮮。 路透社4月25日引述三名消息人士報道指，中國派出包括醫療專家在內的團隊到朝鮮，為金正恩提供醫療意見。

金正恩病重：金正恩在5月2日山出席化工廠剪綵儀式，朝鮮傳媒公開他的照片。（Reuters）

而就在金正恩病危傳聞持續發酵的同時，不少媒體對此表示質疑，也有不少言論稱金正恩並非病危，而是生病。

路透社4月21日引述一位中共中央對外聯絡部官員的話表示，金正恩據信不是病重。日本《東京新聞》4月23日引述日本政府內部的分析，稱金正恩雖然在元山市接受某種治療，但應該不是「危重」狀態。 日本《產經新聞》26日引述脫北者團體「朝鮮人民解放陣線」相關人員消息稱，金正恩13日在平壤接受了手術，但健康沒什麼問題。

謎底公開還看朝鮮

其後，監察朝鮮動向的美國網站38North、美國霍士新聞（Fox News）、韓國《朝鮮日報》、俄羅斯衛星通訊社等媒體都報道稱，金正恩停留在東海岸江原道元山地區的別墅中。韓國《中央日報》、《東亞日報》等媒體則引述中方消息人士，表示金正恩可能是「為防止感染新冠肺炎而在地方躲避」。

中國外交部發言人耿爽上周一（4月27日）也提到，「中方向朝方提供了一些檢測試劑，以備不時之需」- 檢測試劑跟醫療隊是兩個概念，言下之意是否定向朝鮮派出醫療隊的說法。

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金正恩的健康狀況引發熱議已非第一次。2014年，他曾從媒體視線中消失40多天，當時有關其病危的消息也是滿天飛，一直到金正恩拄着拐杖再次露面時，一切才「水落石出」-其實是足部做過手術。

和以往一樣，熱議金正恩健康狀況的基礎都是金正恩過於肥胖，超標的體重隨時可能誘發心腦血管方面的疾病；再加上他接連缺席重大國政場合，行為反常，故外界推測其很可能是病到無法現身的程度了。

不同的是，以往的相關報道大多局限於日韓脫北者媒體，此次則引來國際上大大小小的媒體積極關注-引述美國官方消息人士的有之，引述韓國政府官員、中方消息人士的亦有之。一些相對權威的媒體也在引述消息人士，報道無法進一步證實的資訊。

事實上，金正恩身體狀況到底如何，哪些消息人士的話可信，這些都無從判斷。 值得注意的是，有關朝鮮最高領導人身體健康的消息管理一貫非常嚴格。1994年7月，金正恩祖父金日成逝世的消息是在其去世後34小時才對外宣布的。2011年12月，朝鮮官方在52小時後才宣布金正恩父親金正日逝世，連朝鮮外務相也是在消息發布前一小時才得知。在此之前，沒有任何媒體捕捉到了相關消息，美韓的軍事情報部門對此也是一無所知。

此時此刻，儘管朝鮮官媒已發布金正恩自4月12日以來首次公開活動的照片，並對其講話與行蹤多有報道，且得韓國青瓦台附和，不少媒體依然保持半信半疑的態度-CNN、路透社等都特別聲言他們未能證實朝方報道。

無論如何，金正恩的安危真相是紙包不住的火，早晚會水落石出。不過，在朝鮮嚴密的信息管控之下，所有傳言與質疑背後的事實也只能仰賴朝鮮的官方公報。

上文刊登於第212期《香港01》周報（2020年5月4日）《媒體炒作病危傳言兩周後 金正恩安危真相終獲解》。

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