歸根結柢，外國網紅是普羅大眾中的發言人，是KOL（關鍵意見領袖），更是近年冒出的COL（culture opinion leaders，具有跨文化表達能力的意見領袖）。他們在中外文化交流中，不僅僅扮演傳統的橋樑角色，更需要以多元和獨到甚至毒辣的目光審視中國。

承接上文：【老外網紅．一】火爆抖音微博 他們用中國模式做外國網紅

孔肥龍說，「我來中國前，受成龍和李小龍的電影影響，認為中國是和一些電影中一樣，不那麼發達，並且很多人會功夫。」他接着笑言：「我來了之後發現，也沒有很多中國人會功夫。」來北京之後，他還發現微信支付很方便，在他生活的美國，很多地方還需要現金和刷卡。

歪研會的高佑思嘗試體驗中國生活製作短片。（歪果仁研究協會視頻截圖）

中國在社會、文化等諸多領域上形成了自己的特色，孔肥龍說，作為外國人，他享受這種異同帶來的新鮮感，在中國生活更大程度上是適應新的生活體驗。同時，他在自己的視頻中直言不諱這些異同，從一個異鄉人的角度點評這些生活。他甚至還進一步發掘連中國人自己都未嘗注意的事件。

舉歪研會的一個火爆例子，他們的視頻《請一位90歲老兵到北京看升旗》，這個話題在外國人群體較少關注，別出心裁讓外國人作為一個邀請者，親身去傳遞中國的愛國主義教育。

還有許多在中國生活多年的外國網紅，更是親身經歷了中國的變化，看到了許多中國人看不到的中國。例如上文提到的竹內亮導演，他定居中國多年，拍攝了《我住在這裏的理由》。在這個系列紀錄片中，他客觀翔實地記錄了住在中國的外國人的觀察。在片中，一個日本留學生說：「之前在日本讀到很多關於中國負面的報道，但來到這裏，發現大家其實都很友善。」

看外國人拍的短片，反而讓我們更熱愛自己的國家。（視覺中國）

網友評論，看外國人拍的片子，反而讓我們更熱愛自己的國家。比如我們習以為常的高鐵、共享單車、移動支付和網上購物，被外國人稱為新四大發明。在外國網紅的鏡頭下，通過誇張的演繹，情緒的放大，建立起我們的民族自信心。

在抖音上搜索關鍵詞「外國人愛中國」，得到的結果更是令人意想不到。居然有數量眾多的外國博主，用各種方式表達自己對中國的熱愛。巴哥就在視頻中大聲宣布「我愛中國」，這個直接舉動為他吸引了無數中國粉絲。這些都為內地人審視愛國主義宣傳和教育提供了新角度。

不過，歸結本質，僅僅通過旁觀和審視去了解中國遠遠不夠，外國網紅在適應了這些異同之後，下一步是親自去參與和體驗中國人的思維和生活方式，以產出讓中國觀眾更為信服的觀點。

大多數活躍在中國互聯網上的外國網紅，通曉中文，對中國文化的理解是他們的優勢。孔肥龍在他的視頻中可以用中文流利地講話，親民的表達吸引了一大群粉絲。

拒絕嘩眾取寵，展現和而不同的人文精神，讓對中國認知度不高的「老外」了解中國，或者用他者的視角欣賞中國，不僅吸引了國外粉絲，更是抓住本土觀眾的眼球。當這群外國人學會了釋放中國社會主義核心價值觀信號的時候，他們就走上了中國模式的網紅進階之路。

外國人留在中國，期待的不僅是一個身份，更是全方位融入。（新華社）

今年2月份，《外國人永久居留管理條例》在中國內地的媒體平台引發熱烈討論。站在風口浪尖的外國網紅們如何看待這個新規？該條例出台已久，此次作為一個「修例」，很多外國網紅對此都沒有太多表態。孔肥龍說，從在華外籍人士的角度出發，這個規定是正面消息。這群外國人既然選擇留在中國發展，他們期待的不僅是一個身份，更是全方面的被認同和融入。

疫情下扮演溝通大使

影響全球的新冠肺炎疫情帶來一個特殊機會。鍾南山教授說「One World，One Fight」，這是他在廣州醫科大學的一場疫情防控新聞發布會上，與在廣州的19名外籍青年交流時提出的口號。時下，正值一場全球抗疫之戰，世界各國都在一個戰壕中。在這種特殊時候，在中國的外國人們似乎身在一個頗為微妙的處境。他們是這個國家的異鄉人，但也是與中國休戚與共的在華居民。

老外網紅能根植在中國的第一要義是他們首先對這個國家有認同感。（新華社）

新冠疫情因為一開始在中國爆發，導致世界將對這個傳染病的恐慌轉移到對中國的指摘上。如何讓國外的民眾客觀了解事實？除卻官方媒體的傳訊，這個時候，外國網紅的作用就彰顯出來。在南京定居七年的竹內亮拍攝的《南京抗疫現場》，意外引發了日本乃至世界對中國的關注。這部紀錄片形式的短片，僅僅花了四天時間，他把中國南京的防疫情況傳遞給世界觀眾，例如進出社區量體溫，用手機Apps登記信息，零接觸外賣快遞等。這些中國人眼裏司空見慣的行為，或許可供世界各國參考。

歪研會也推出了一系列關於疫情的視頻，從各國做新冠核酸檢測到中國學生如何上網課。讓世界各地的消息，通過他們生動的演繹，被更多網友接收。疫情誠然讓一些國家對中國敵意增加，但是，此時此刻的外國網紅們卻無意識地扮演起一個向外界傳達真實聲音的溝通大使。

老外網紅能根植在中國的第一要義是他們首先對這個國家有認同感。中國古訓有云：「有朋自遠方來，不亦樂乎。」中國向他們展現出自己兼容並包的氣度，也讓他們在中國社會文化氛圍的氤氳下，潛移默化地被影響和改變，形成外國網紅這一獨特身份群體。

究竟在外國人眼中，中國是怎樣的一個國度？從學者、媒體乃至藝術創作中表現出來的形象千差萬別。這不僅僅是一種國與國的政治形象，或許大眾看到的，更多是與風土人情、流行文化息息相關的一面。帶有商業目的也好，民間的自娛自樂也好，在華的外國網紅此刻在進行反向輸出，作為最特殊的代言人，向世界展示一個立體、生動、「接地氣」的中國。

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上文節錄自第212期《香港01》周報（2020年5月4日）《在華外國人活躍於互聯網 他們在中國變網紅 》，標題為編輯重擬。

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