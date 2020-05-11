【金都．影評】真實細膩的港產婚戀生活

香港觀眾一定最先對《金都》（My Prince Edward）的中英文片名有印象，中文片名是地點，英文片名是男主角的名字Edward，整部電影以女主角張莉芳（鄧麗欣飾）視角展開故事，講述她在金都商場的工作、生活與愛情。 撰文︰寇斯珮

張莉芳三十好幾，與男友（朱柏康飾）同居多年，感情原本穩定，但有一天，她發現自己過去為賺快錢假結婚並未成功解除關係，因而無法與男友正式拉埋天窗。偏偏男友又是一個控制慾很強的人，他知道莉芳這段經歷之後，兩個人的相處變得愈來愈艱難。假結婚對象楊樹偉（金楷杰飾）找上門來，希望莉芳幫他申請香港身份證。莉芳在各種夾縫之中不知如何是好。

整部電影以女主角張莉芳（鄧麗欣飾）視角展開故事，講述她在金都商場的工作、生活與愛情。（《金都》劇照）

如果純看陣容，觀眾會誤以為這是一部愛情電影，導演黃綺琳是電視劇《綠豆》和《歎息橋》的編劇，擅長寫愛情題材，鄧麗欣當然也早已是本地愛情電影的重要符號。但是，《金都》並不只是一部愛情電影，男女主角的相處佔了很大篇幅，但導演顯然在創作上更偏向張莉芳這個角色。她的重點並不是詮釋何謂愛情，而是女主角在人生中的選擇。

這樣一部低成本電影，緣何入圍多項金像獎呢？黃綺琳創作出劇本後參加了「首部劇情電影計劃」項目，獲獎之後不斷有前輩提出建議，或指出結尾欠佳，或建議將故事改得更具戲劇性。黃綺琳在映後分享時曾經表示，有些地方作出調整，但很多地方還是保留了自己的堅持，比如兩位主角的性格，一個控制慾強，一個優柔寡斷，被指不討喜。但黃綺琳認為如今很多電影的愛情比較抽象，她希望創作現實生活中普通人的故事。

《金都》並不只是一部愛情電影，男女主角的相處佔了很大篇幅。（《金都》劇照）

這也切中了本片的優點，編導拋開了過往香港電影工業商業化和類型化的固有思維，將更貼近都市男女的形象和思考方式搬上銀幕，它讓人耳目一新，不講「精心安排」的愛情，也不講童話故事，更突破了商業電影模式化的樣板人物。我們能夠看到電影裏三個人物都非常立體。

張莉芳原本事事都順從男友，但自從開始計劃結婚之後，她發現自己的意見在這一段關係中近乎隱形，故開始思考自己想要的是不是就此結婚生子，繼續活在丈夫和婆婆的約束裏。這本身也是對香港過往愛情電影的一種反叛，近年來很多電影中，男女主角大多數都是口號式的標籤。那些人物秉持的是看似流行卻沒有活力的價值觀，對生活並沒有細膩真實的態度。《金都》寫的都是張莉芳人生之中的小危機，看似無傷大雅，卻能透過她的對白和動作交代她真實的內心世界。男主角雖然獨斷專橫，電影裏面也不忘交代，其實他本身有許多可愛之處。這也讓男女主角之間的拉扯變得吸引，觀眾一邊看戲，也一邊入戲，因為這些人物和他們的掙扎都如此真實。

張莉芳三十好幾，與男友（朱柏康飾）同居多年，感情穩定。（《金都》劇照）

張莉芳假結婚的對象楊樹偉，也是寫得很巧妙的一個人物。過往香港電影中內地人的角色樣板化尤其嚴重，往往是戲裏的二等人，不只是戲劇性和篇幅上的二等人，也是電影中角色張力中的二等人。《金都》將他與男女主角齊平，認真寫了他的複雜，在某些方面他會盲從，很多問題卻又有自己的主見，他希望入港籍獲得自由，最後因為更重要的事而放棄了想要的「自由」，張莉芳才得以追求她想要的自由，他倆處理假結婚的過程，也是雙方直面個人真實慾望的過程。

金馬獎和金像獎對《金都》的提名及肯定，相信也源於這種立體豐富的戲劇寫作。觀眾也好久沒有在香港電影中看到這麼真實和活生生的人物。另外，電影取材於金都商場，也充分發揮了它的在地性。在婚戀服務的商場講一個在婚戀前徘徊止步的故事，細窄的商場通道讓劇組能夠靠並不寬裕的預算，設計出大量充滿情緒的影像。人物在商場內的移動，也恰如其分地展示出戲劇性。它比黃綺琳過往參與的電視作品都更優秀，也給了更大的空間讓她發揮自己寫對白的功力。

《金都》寫的是張莉芳人生之中的小危機，看似無傷大雅，卻能透過她的對白和動作交代她真實的內心世界。（《金都》劇照）

《金都》目前仍有推出優先場，還未知它在本地票房成績如何。如果香港電影多少按照這樣的方式創作，就算票房成績未如理想，應可改變外界對香港電影今不如昔的壞印象，也可以減少一些「怒其不爭」的慨嘆。

香港電影現在最大的問題，正是缺乏真實性，缺乏生活體驗，缺乏深入觀察。如果所有的嘻笑怒罵都是假的，觀眾當然不會買賬。

更多《香港01》周報影評：

【驚天營救．影評】「雷神」一夫當關挑戰連場高難度動作戲

【Sergio：世界良心．影評】反思伊拉克戰爭 呼喚良知

【半世界．影評】平凡是福 不應蔑視

【幻愛．影評】刻意的憐憫也是高高在上

【虎尾．影評】艾美獎編劇之作 美籍華人視角的台灣片

【叔．叔．影評】本地獨立製作 描繪老年同志困境

上文刊登於第213期《香港01》周報（2020年5月11日）《《金都》真實細膩的港產婚戀生活》。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報於各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。