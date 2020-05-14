【海洋公園．深度】向財會申54億元撥款救亡，還是長痛不如短痛？

「相信沒有人想見到海洋公園倒閉。」真的嗎？作為香港本土主題樂園品牌的海洋公園面臨財困，政府向立法會財務委員會緊急申請54億元撥款「救亡」，否則或在下月倒閉，財會將於本周五（15日）審議。社會反應兩極，有意見認為公園已完成歷史任務，不同黨派亦舉旗不定，究竟海洋公園是否值得政府再投放資源？而且長貧難顧，政府總不能一直為公園虧損「埋單」，先例一開會否令財政雪球愈滾愈大？

今次肺炎疫情下，本港經濟活動停擺，而本港有43年歷史的海洋公園亦深陷財困窘境。港府擬注資54億元，否則公園將於6月破產倒閉。要決定海洋公園去留，有數點問題不得不思考。

海洋劇場是很多香港人的集體回憶。（資料圖片／江智騫攝）

一．續命，還是起死回生？

社會運動與疫情雙重打擊令公園遊客銳減，公園加速步向死亡，但實情是公園早已出現周轉困難。面對一盤爛數，54.26億元是救命還是「吊命」？

近年公園多次錄得虧損，自15/16年度轉盈為虧，錄得2.41億元虧損，是公園自1987年脫離馬會獨立運作後錄得的最大虧損，赤字逐步擴大至19/20年財政年度的逾6億元。而在入場人次方面，入場人次由12/13年度的770萬頂峰，下跌至18/19年的570萬，即使南港島綫通車及海洋公園港鐵站落成，人次沒明顯改善。在2019年下半年，海洋公園入場人次受社會運動影響，7月至12月的入場人次僅得190萬，較2018年同期大幅下跌超過三成，如跌勢持續，海洋公園估算19/20財政年度的入場人次將跌至330萬，較上一年度下跌42.7%。

事實上，公園在年初已向政府要求撥款106.4億元、押後貸款還款期及豁免利息，用作支持全新定位策略發展計劃，並讓公園渡過財政難關，園方亦呼籲員工提早退休及全體職員在下年度凍薪。當時園方預計完成整個計劃後，能賺取足夠盈餘，並於2041年償還所有政府貸款。但新冠肺炎疫情更令海洋公園營運雪上加霜，疫下海洋公園關門超過100日，損失100萬訪客人次，零入場零收入，但每月需花1.4億元應付飼養動物等必需開支，招致七億元虧損使資金流由原本可支撐至今年9月，變相只可捱到6月。

疫下海洋公園關門超過100日，損失100萬訪客人次，零入場零收入，但每月需花1.4億元應付飼養動物等必需開支。（資料圖片）

是次54.26億元的撥款申請將取替年初106.4億元撥款建議，54億元注資額有30億元用作償還商業貸款，餘下的資助公園營運一年及清繳大樹灣發展項目，即主要應付短期營運開支及貸款，擱置長遠的園區建設計劃。

新計劃末竟，但往日的鴻圖大計早使公園債築高台，公園為推展2005年全新發展計劃及2012年大樹灣發展項目而先洗未來錢，目前欠債達87億元，即兩筆合計達23億元的商業貸款、兩筆共54.34億元的政府貸款及10億元私人備用循環貸款，前兩者均需在2021年開始還款，海洋公園明言已無能力償還貸款。

公園倒閉與否，如何善後園內7,500隻動物、損失2,000個全職職位固然在考慮之列。但當公園日後的營運能力成疑，還要花54億元讓公園苟延殘存？

（資料圖片）

二．管理層，不用問責？

冰封三尺非一日之寒。管理不善並非一朝一夕，不能全諉過於疫情及社會運動。立法會經濟發展事務委員會主席鍾國斌便在周三（12日）批評政府在最後一刻才提交撥款申請，逼迫議員支持，又指公司必須更換管理層。政府及海洋公園對此隻字不提。

海洋公園主席孔令成曾在2016年表示，海洋公園將會提升景點設施，期望相繼落成的兩座酒店及水上樂園可增強吸引力，承諾不會裁員及減薪，公園內三年內可轉虧為盈。三年過去，三個新項目中只有海洋公園萬豪酒店在2018年底開幕；富麗敦海洋公園酒店預計於2021年內陸續落成；但在2013年開展、2015年動工的大樹灣水上樂園發展項目本應在2017年落成，初始設計預算造價為22.9億元；工程最新開支金額為38.6億元，園方去年底稱預計要延至2021年才開幕，項目既超支又超時，主席轉虧為盈的願望亦當然沒有實現。

此外，海洋公園收入雖見增長，但成本亦節節上升，甚至遠超收入升幅。參考海洋公園業績報告，總收入由17/18年度的16.9億元升至18/19年度的17.35億元，按年升幅2.9%，儘管門票數收入下跌了0.4億元（-3.8%），但園內收入卻有所增長0.8億元（+18.0%），雙方此消彼長。反之營運成本節節上升，由約13.5億元升至15.4億元，按年升幅14.4%，佔比最大是7.7億元的員工費用，較前一年度增加10%，亦佔了收入近四成半；其次是4.24億元的折舊費（+2.1%）及2.5億元（+32.0%）的利息費用，反映除海洋公園機動遊戲必要的折舊及利疊利外，人工開支是公園一大問題。然而虧損早已並非新事，但似乎園方未有開源節流，即使公園得到撥款捱過這關，又如何逃過下一劫？

大樹灣水上樂園發展項目本應在2017年落成，初始設計預算造價為22.9億元；工程最新開支金額為38.6億元，園方去年底稱預計要延至2021年才開幕，項目既超支又超時。（海洋公園設計藍圖）

三．發展定位，何以為繼？

主題公園一直是旅遊產業的旗艦項目，吸引數以百萬計的遊客，帶動本地經濟，但海洋公園應擔當什麼角色？對大眾而言，海洋公園是旅遊景點，但實質是受《海洋公園公司條例》監管的非牟利法定機構，決策受法例限制。海洋公園在1977年成立時獲香港賽馬會撥款，亦獲政府免費批出地皮。時至1987年才脫離馬會，由海洋公園公司管理，公園從此自負盈虧。只是非牟利機構商業掣肘甚多，如公園受條例規定，不能透過股權融資籌集資金，只能借貸，利息開支削弱公園財政及重新發展的能力。

設施陳舊、創新不足以及定位混亂問題也不能忽視。《條例》列明「管理與管制海洋公園作為一個公眾康樂及教育公園」為海洋公園公司職能，現時海洋公園是一個集海洋動物、機動遊戲和表演的綜合性大型主題公園，但事實上海洋公園初期僅圍繞海洋生物保育主題，日漸引進機動遊戲等設施，才不斷進化成今天的規模。接下來公園本想做什麼？

已暫時擱置的全新定位策略發展計劃由海洋公園公司在2018年委託顧問進行研究而製訂，計劃將海洋公園定位為「為以歷險為主題並以自然和保育為本的渡假勝地」，劃為七個主題區增加20個新景點，同時翻新或提升園區日漸損耗的設施。計劃完成後，園內景點會增至逾100個，入埸人次由22/23年度的500萬人增至27/28年度的750萬人，在未來10年為香港帶來共438億元的經濟收益。但單憑擴建及更換硬件，真的能起死回生？這可帶來一時的新鮮感，但終會有厭倦的一天。

海洋公園今年初推出大型夜間表演「光影盛夜」，當中包括結合舞蹈及雜耍的多媒體匯演，項目耗資逾億元。（資料圖片/羅君豪攝）

此外，公園亦曾得到政府一次資助，如政府在2018/19年度《財政預算案》公佈撥款3.1億元推出具本地特色元素的立體投射水上光影表演，及支持海洋公園發展教育旅遊項目，上述項目為期五年：前者公園在今年初推出「光影盛夜」，而後者則包括在將在明年落成的STEAM教育中心，以及策劃及改進園內教育旅遊項目。項目是否物有所值、吸引便見人見智。

海洋公園一直發揮教育、保育、旅遊等多重角色，但面對區內競爭競爭加劇，如日本及新加坡環球影城、珠海長隆海洋王國、深圳歡樂谷以至上海迪士尼等，儘管樂園各有賣點，不能相提並論，但當競爭對手愈多，定位不清、終會分薄收益，如在2005年落成的香港迪士尼樂園，在18/19年財政年度（2018年10月至2019年9月）錄得1.05億元虧損，有650萬入場人次，帶來60億元收入，三個數字均比海洋公園優勝，而人均消費更按年增長4%。

教育還是商業？保育還是旅遊業？在財會中，政府亦會申請追加撥款1,323萬元，供商經局轄下旅遊事務署成立為期一年海洋公園檢討小組，重新審視公園未來規劃，當中包括資金來源、架構、公司法定職能等；或會外聘顧問研究規劃、工程可行性等議題，在年底前提出初步建議。

政府出手救亡，換來更強的管理主導權及參與度，但要如何定位、繼而為海洋公園另覓出路，政府又有信心找到答案嗎？海洋公園如何摒棄歷史枷鎖，審視未來的路向？這些都雖要認真解答。

商務及經濟發展局局長邱騰華早前表示，政府向立法會財委會申請撥款54億元，用作海洋公園未來12個月營運開支及還清貸款，隨即引發社會廣泛討論。（資料圖片）

四．有事香港人，無事內地客？

海洋公園立足香港，滿載港人集體回憶，亦是旅遊業重要地標，只是社會對於撥款聲音兩極，近年內地旅客進園人數倍增，有網上聲音批評公園為內地客服務，而香港人亦甚少到訪公園，沒有保留公園的必要。

八十年代海洋公園風光一時， 機動遊戲深受港人歡迎，然而受經濟下滑的港人口味出現轉變，令經營日益困難，時至2003年內地開放自由行，內地訪港旅客急升，公園營運才有起色。與此同時，盛智文於2003年臨危受命獲委任為海洋公園主席，在任期間他帶領海洋公園變陣，如在節日舉辦各種活動，代表作有萬聖節「哈囉喂」活動、暑假夏水禮等，成功救活海洋公園，令入場人次及盈餘大有改善。時至2014年盛智文遭政府撤換，海洋公園從此由盛轉衰，社會普遍認為盛智文離開是轉捩點。盛智文固然功不可沒，但自由行亦是令公園起死回生的重要因素。

海洋公園行政總裁李繩宗曾在2016年為業績及公園入場人次下滑解畫，以往本地客及內地客佔入場人數為3.5：5，而海外客佔一成半，但地區景點競爭加劇、內地經濟增長放緩及香港社會事件而影響內地旅客來港意欲，本地客及內地客各佔入場人數40%，海外旅客佔兩成，李繩宗指港人市場沒有縮少而海外訪客亦有所上升，但難以彌補內地客的減幅而去年上半年受社會運動影響，園方指7月至11月間儘管本地客上升一成二，但自由行和海外遊客入場人數下跌六成。

盛智文於03年臨危受命獲委任為海洋公園主席，任期內園方有盈利，惟至14年突被通知不再獲續任。海洋公園從此由盛轉衰，社會普遍認為盛智文離開是轉捩點。（資料圖片）

種種數字均反映公園倚賴內地客源的事實，然而海洋公園的困境，基本上亦是本港整個旅遊業的寫照，公園以至全港旅遊業如要繼續生存，思考以及廣納不同客源才是當務之急，而非單純利用客源偏重內地而決定海洋公園的去向。

除了處理海洋公園存亡，香港亦要思考整個旅遊業的定位，以及海洋公園在香港旅遊業的角色，不同方向會引致不同效果，如期望由海洋公園帶領香港旅遊業的發展，相信還有很多的路要走。

海洋公園會否不斷虧錢的黑洞？還看海洋公園能否自我更新及自救。

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