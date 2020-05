上文提及,非洲的抗疫氣氛在短時間內漸趨緊張。筆者在1月底進入非洲時,新冠肺炎的消息未有在當地廣泛報道,走在街道上會引來不少人跟我打招呼,問我從哪裏來。即使是離我很遠的當地人,也會對我熱情地揮手和喝采,我回應一句「Hi」,他們會報以燦爛的笑容,然後說:「Give me money」、「Give me sweets」或 「Give me pencils」。亞洲臉孔在東非其實並不罕見,皆因中國在東非有不少投資和援助項目,而我在不同城市也看到不少中文字,所以,當地人看到亞洲臉孔顯得很熱情。

然而,這樣的待遇在3月中後有所轉變,我彷彿由「明星」變成「罪犯」。疫情蔓延和加劇後,當地人對遊客的態度180度轉變,除「生人勿近」和不屑我們的存在外,有些人還會大聲說:「Hey corona」,「Go back to your country」,「Stay away from me」,有些甚至激動地豎起中指,露出極度嫌棄的表情,我連上個公廁都被叫「Hey corona」。

撰文:方婕