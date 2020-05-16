上文提及，非洲的抗疫氣氛在短時間內漸趨緊張。筆者在1月底進入非洲時，新冠肺炎的消息未有在當地廣泛報道，走在街道上會引來不少人跟我打招呼，問我從哪裏來。即使是離我很遠的當地人，也會對我熱情地揮手和喝采，我回應一句「Hi」，他們會報以燦爛的笑容，然後說：「Give me money」、「Give me sweets」或 「Give me pencils」。亞洲臉孔在東非其實並不罕見，皆因中國在東非有不少投資和援助項目，而我在不同城市也看到不少中文字，所以，當地人看到亞洲臉孔顯得很熱情。 然而，這樣的待遇在3月中後有所轉變，我彷彿由「明星」變成「罪犯」。疫情蔓延和加劇後，當地人對遊客的態度180度轉變，除「生人勿近」和不屑我們的存在外，有些人還會大聲說：「Hey corona」，「Go back to your country」，「Stay away from me」，有些甚至激動地豎起中指，露出極度嫌棄的表情，我連上個公廁都被叫「Hey corona」。 撰文：方婕

承接上文：【新冠肺炎】疫中闖非洲 超出想像的應變能力

起初，我以為他們的言語攻擊只是針對我這張亞洲面孔，就裝着聽不懂，後來發現，當地人對歐美遊客亦「一視同仁」。亞裔人出門遭受歧視的情況屢見不鮮，但現在連歐美人士也被非洲人歧視。老實說，我沒有被冒犯的感覺，還覺得是個「百年一遇」又有趣的現象。

意大利華裔青年Massimiliano Martigli Jiang在佛羅倫斯街頭，舉起牌子以多國語言書下「「我不是病毒，我是人類，不要對我有歧視」。（資料圖片／Massimiliano Martigli Jiang IG）

雖「百年一遇」 不感被歧視

在非洲的最後一天，我隻身前往贊比亞路沙卡（Lusaka）市集購買手信，酒店職員提醒我注意安全，本地人可能會對外國人惡言相向。我早有這種心理準備，亦理解這種敵視情緒，畢竟，對非洲人來說，首宗新冠肺炎確診病例全是「進口貨」，難怪當地人會歸咎於外國人。走在街上，當地人與我保持距離，連過往很喜歡與遊客搭訕的小朋友都沒有出現。

隨着新冠肺炎疫情在非洲蔓延，當地政府呼籲人民注重個人衞生，減少外出。雖然街上的人都無戴上口罩，但市面上有一個明顯轉變：所有商店如超市和藥房等的門口均擺放了清水和肥皂，任何人進入商店前都須洗手，或有專人站在門口提供消毒洗手液。我途經不少城市、市鎮甚至村落，每個家庭都對外人提供清水和肥皂，令人佩服當地人對疫情的應對速度。

我亦趁機和當地人談及新冠肺炎，大部份人都非常樂觀，有些甚至不太清楚疫症在非洲蔓延。他們雖然認為非洲炎熱的氣候令病毒的存活機會降低，但還是擔心全球性的新冠肺炎疫情會重挫遊業，直接影響他們的生計。當時，旅行社陸續取消行程，大部份景點和酒店都相繼關閉，員工被迫「休息」。

這次遠走他鄉，遇上影響力前所未見的疫症，打亂了不少人的計劃，我亦別無他選，因此提早回港。既然要乘坐飛機，就必須做好防疫準備，首要任務是購買口罩。我走了三家贊比亞的藥房，全都有口罩存貨並且收費合理，但我發現他們售賣的口罩只有兩層，再認真看看包裝，什麼BFE、PFE、VFE標識通通沒有；再到大城市的藥房碰碰運氣，驚見他們賣的外科口罩薄如蟬翼，索價7港元一個，N95的物料猶如以棉花製造，厚度等同紙巾，竟然賣45港元一個。我驚訝地問職員，這個外科口罩有三層嗎？他自信滿滿地答「有」，還說可以剪開給我看。口罩剪開了，真的有三層，我目瞪口呆，無話可說。我心想，我要戴三個口罩才等於一個平常外科口罩的厚度。

筆者在贊比亞走訪藥房，卻只能買到薄如蟬翼的口罩。圖為一名男子在贊比亞基特韋市一家藥房內選購口罩。（資料圖片／美聯社）

遇上好心人 零障礙回港

回港前的心情恍如面對世界末日，看到電視上新冠肺炎的確診數字每天不斷增加，各國政府推出不同的經濟拯救方案仍好像無補於事，每個人都爭相回家，與末日災難片的劇情何其相似。

離開非洲當天，我得悉很多本來打算到訪的國家如南非、納米比亞、津巴布韋和博茨瓦納等都宣布關閉邊境。沒有抗疫物資的我，「赤裸裸」來到贊比亞機場，幸運地獲得好心人捐贈物資，收到兩個口罩和數對即棄手套。

我在返程的機場，意外地發現大部份外國人都已戴上口罩，而亞裔人更全副武裝（戴上PPE、護目鏡和浴帽）上機，畫面相映成趣。這程飛機是我有生以來坐得最焦慮不安的一次。我盡量提醒自己不要到處亂摸，進食前必須除手套，又戴着口罩睡覺，是一場最不舒適的飛行體驗。下機後，我毫不猶豫地把穿過的衣服和鞋襪丟掉。

亞裔人士歸國時，多會全副武裝（戴上PPE、護目鏡和浴帽）上機。圖為早前在香港國際機場入境的人士穿上防護裝備。（資料圖片／歐嘉樂攝）

非洲雖然給予人較落後的感覺，但在疫情威脅、歐美國家失控大爆發的前車之鑑下，非洲各國政府對疫症的應變能力比我想像中果斷和迅速。現在身處香港，回望非洲所發生的事情，覺得自己有點異常冷靜和僥倖。我當時曾打算賴着不走，以為一個月左右疫情便會受控，可以繼續行程，但其後邊境逐一關閉、航班停飛、酒店關門，連留下來都有難度。我再想到，假如我不幸染病，將會增加非洲醫療系統的負擔，如此神憎鬼厭的行為我實在做不出來。僥倖的是，我成功買到正常價錢的機票，航班沒有被取消，又順利轉機過關，可說是，零障礙回港。

雖然這波疫情造成自身的不便，各行各業大受打擊，但在各國政府的應變機制底下（大部份非洲國家的邊境依然關閉，有些至今仍封城封國），非洲的疫情相對較輕。此時此刻，我為自己有幸在這「百年一遇」的疫情中順利歸來而感恩，也遙祝非洲能安然度過這場世紀疫情。

作者簡介： 方婕 全職旅遊人，兼職金融業 閒時攝影寫字，分享見聞 註：非洲疫情在全球上雖然相對溫和，但截至5月10日，確診個案達到逾60,000宗。

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上文節錄自第213期《香港01》周報（2020年5月11日）《疫中闖非洲 超出想像的應變能力》。

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